14 примеров того, что истинная жизнь в школе кипела на переменах

15 историй о том, как дети своими умозаключениями поставили взрослых в тупик, и ржали все
Истории
3 недели назад
С виду 10 минут на перемене — сущая мелочь. Но стоит прозвенеть звонку, как школа превращается в эпицентр приключений. Обмен записками, тайные встречи и неожиданные выходки, за такое короткое время происходило больше, чем за все 45 минут урока. Наши герои рассказали о своих самых ярких моментах «между звонками», которые произошли с ними.
А здесь 13 человек без купюр поделились воспоминаниями о школе, которые у них в памяти накрепко засели