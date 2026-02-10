14 примеров того, что истинная жизнь в школе кипела на переменах

С виду 10 минут на перемене — сущая мелочь. Но стоит прозвенеть звонку, как школа превращается в эпицентр приключений. Обмен записками, тайные встречи и неожиданные выходки, за такое короткое время происходило больше, чем за все 45 минут урока. Наши герои рассказали о своих самых ярких моментах «между звонками», которые произошли с ними.

  • Была у нас физичка. Вечно на контрольных открывала свой блокнот, доставала оттуда снимок и смотрела на него часами. Все ломали голову: детей нет, мужа нет, неужели влюбилась? Устали гадать. На перемене плотно закрыли дверь, и весь класс замер в ожидании. Ваня рванул к столу, открыл заветный блокнот и, едва сдерживая смех, выдал: «Да это кошка ее! Гляньте, тут еще один снимок, где она котят родила!»
  • У нас в классе был парень, который вечно таскал с собой огромный термос. Никому не показывал, что внутри. Мы уже думали: «Да что же там прячет?» На перемене окружили всей толпой и говорим: «Хватит, открывай!» Он такой: «Хорошо, только маме ни слова!» Откручивает крышку, а там обычный заваренный «Доширак»! Оказывается, мама ему запрещала есть эту «химию». Так он по ночам варил лапшу тайком и носил в школу, чтобы хоть там съесть.
  • В школе на время закрыли столовую. То бегали в магазин, то тащили еду из дома. Учителя даже за минутное опоздание в класс не пускали. Мы решили ответить красиво. Началась перемена, но никто не сорвался с места. Учительница вышла из кабинета. Проходит пять минут, она резко распахнула дверь, и глаза чуть на лоб не полезли! На партах в ряд выстроены одноразовые стаканчики с горячим борщом, разложены домашние бутерброды и даже десерты. В итоге она не выдержала и тоже съела порцию борща из стаканчика. А на следующий день принесла огромный домашний медовик для всего класса. Отношения после этого стали просто идеальными!
  • Поднимались мы как-то из столовки по лестнице в класс, народу кругом тьма. И тут я на ступеньке замечаю крупную купюру. Поднимаю их и тут же слышу шепот товарища, шедшего со мной: «Как делить будем?» Только я собрался ответить что-то, вдруг рядом раздается громогласный голос охранника в громкоговорителе с объявлением, дескать, кто нашел деньги, просьба, подойти в такой-то кабинет. Это был класс математики, где сидела строгая математичка. К слову, нашим классным руководителем тогда тоже была учительница математики. И вот, в конце перемены я отнес эту тысячу, получив в ответ благодарственные слова. Уже на ближайшем уроке к нам заходит эта математичка, и говорит нашей классной руководительнице: «Вот каких вы детей порядочных воспитали». Эта фраза терзает меня до сих пор. © TomatoScientist / Pikabu
  • Недавно произошла такая забавная история. Теперь вся школа собирается на переменах в 13 кабинете, а все из-за котенка и щенка. Месяц назад, по рассказам охранника, он очередной раз проходил всю школу, закрывал кабинеты и собирался уходить домой, конец смены как никак. Как вдруг услышал странный хлопающий звук с первого этажа. Побежал туда, на улице была гроза, а запасной выход со школы был открыт. Свалив все на сильный ветер, охранник закрыл ту дверь и направился домой. На утро учительница по биологии, найдет в своем кабинете маленького щенка и котенка, которые лежали под батареей и грелись. Наша учительница по биологии очень добрая, а ее муж — директор школы. Так что эти пушистики теперь ночуют в школе, а днем гуляют на переменках на улице с учениками. © ШКогвартс / VK
  • Ко мне в школу перевелась двоюродная сестра на 3 года старше. Мы часто общались на переменах, ели в столовой вместе, и вокруг начали шушукаться. А я стал подыгрывать. Фамилии то разные, никто и не понял, что мы родственники. Подогревал интерес одноклассников, отвечал неоднозначно, что у меня со старшеклассницей. Демонстративно помогал ей надеть пальто, выходили вместе в сторону дома. Меня так потешало, что все считают меня альфа-самцом. Но потом сестра поймала меня в коридоре и сказала, что про нас с ней пустили слухи. Я изобразил озадаченность. Попросила признаться всем, что я ее брат, а то к ней из-за этого боятся подкатывать мальчики. Думают, встречается с малым. © ШКогвартс / VK
  • ​Когда я учился в школе, на перемене я всегда видел девочку, которая училась в другом классе и пряталась в углу, чтобы позавтракать. Мне было любопытно узнать, почему она была вдали от остальных, пока мы все вместе ели и играли во внутреннем дворике. Пока однажды я не понял, что с ней происходит то, что она мало завтракает и стесняется есть вместе с другими. Поэтому на следующий день я принес два завтрака, один для себя и один для нее. Когда в тот день было время перемены, я подошел к ней и дал ей завтрак, который я принес ей. Она очень счастливо обняла меня и подошла к тому месту, где мы все играли. С этого дня она больше не пряталась на переменах и подружилась со всеми нами. А спустя 9 лет мы поженились! © psihologiya_roditeley
  • В нашем поселке жил старый козел. Как-то он забрел к нам на школьный двор, и на перемене мы решили с другом на нем покататься. Прокатились пару кругов, и звонок, пора в класс бежать. Одного мы не учли, что наша одежда будет пахнуть им. © Прослушано / Ideer
  • Когда я была в четвертом классе, мой день рождения выпал прямо на последний учебный день перед каникулами. Подарков тогда было море, настроение зашкаливало. Перед уроками я еще забежала в магазин возле школы к тете Люде, моей любимой продавщице. Она дружила с моей мамой, знала про мой праздник и очень меня любила, поэтому вручила огромный пакет, набитый конфетами. И вот тут я совершила свою главную ошибку, взяла этот подарок с собой в школу. На переменах пришлось делиться конфетами со всем классом. © ШКогвартс / VK
  • Однажды заментил, как семиклассник во время перемены швыряет мячи через забор прямо на дорогу. Причем ни во что особо не целится. Улочка там глухая, так что ничего страшного, но выглядело это максимально странно, тем более парень — не хулиган. Мне стало просто любопытно. Пока я к нему шел, он забросил еще штуки четыре. Я спросил, зачем он это делает и зачем нам потом их собирать. Он извинился, но на вопрос о цели просто хлопал глазами. А потом вдруг посмотрел на меня и выдал: «Я пытаюсь привлечь их внимание» «Чье внимание?» Он снова впал в ступор: «Не знаю». © sushilady***** / Reddit
  • Я вообще не учитель, но однажды на перемене увидел девочку, которая стояла одна и разговаривала с растениями. Да не то, что разговаривала, она вела с ними полноценную беседу! Причем слышно ее было чуть ли не с другого конца футбольного поля. © Unknown author / Reddit
  • Kогда моя сестра училась в третьем классе, она рассказала мне, что один мальчик из ее класса взял пластиковое кольцо и сделал предложение другой девочке во время перемены. Он спросил: «Выйдешь за меня замуж?» И даже встал на одно колено. Девочка ответила отказом. © lazycatboi123 / Reddit
  • У нас в школе была Светка, первая красавица. На перемене ее кавалеры целой толпой стояли, цветы дарили, каждый хотел внимание привлечь. А она всем улыбалась и домой шла всегда одна. Через пару лет случайно узнал: жила Светка в общаге с бабушкой, и все эти цветы продавала на рынке после уроков. Красивая была, деловая. Сейчас наверное какой-нибудь холдинг возглавляет, а мужики до сих пор цветы носят. © alex.rexby
  • В нашем классе учился парень с фамилией, над которой невозможно было не улыбаться. Звали его Денис Деньдобрый. Каждый новый учитель сначала зависал над журналом, потом с недоверием поднимал глаза и уточнял, мол, это шутка или опечатка. Услышав спокойное «нет, фамилия настоящая», педагоги обычно хмыкали и долго улыбались. Но самое интересное было на переменах. Стоит он, например, у окна, спокойно ест яблоко, и вдруг за спиной раздается бодрое «день добрый». Он по привычке оборачивается, а его никто не звал, это учителя просто между собой поздоровались. © ШКогвартс / VK

