14 примеров того, что истинная жизнь в школе кипела на переменах

С виду 10 минут на перемене — сущая мелочь. Но стоит прозвенеть звонку, как школа превращается в эпицентр приключений. Обмен записками, тайные встречи и неожиданные выходки, за такое короткое время происходило больше, чем за все 45 минут урока. Наши герои рассказали о своих самых ярких моментах «между звонками», которые произошли с ними.