14 работников отелей поделились советами, которые стоит взять на заметку при планировании отдыха

Истории
1 час назад

Сезон отпусков уже очень близко. Загорать на пляже или разглядывать местные достопримечательности, конечно, здорово. Но все это может испортить возвращение в свой номер в отеле – порой сталкиваешься с такими неудобствами, что хоть на улице ночуй. А вот советы тех, кто знает изнанку гостиничного дела, могут помочь избежать подобных неприятностей.

А бонусом будет история от работника турфирмы о том, как клиенты забронировали номер с окнами во Вьетнаме, но получили нечто немного другое.

  • Мы знаем о вас очень много. В отелях на вас составляют профили с указанием ваших предпочтений и любых проблем, которые возникали с сотрудниками. А еще за грубое поведение вы можете попасть в «черный список», и тогда любой работник отеля сможет узнать, например, что в 2004 году вы нахамили официантке. Скорее всего, вы останетесь в этом списке навсегда, и сотрудники будут вести себя с вами соответствующе. © hotel_girl985 / Reddit
  • У нас есть правила обслуживания номеров. Мы должны делать это каждые 4 дня без исключений. Это связано с политикой безопасности, которую нужно обеспечивать не только гостям, но и сотрудникам. Если горничная не подтвердит, что в номере все в порядке, то мы этого так и не узнаем. Если висит табличка «Не беспокоить», а время уборки подошло, то мы просто на скорую руку меняем полотенца, пополняем всяческие запасы и заправляем кровати. Если на них не лежат вещи, конечно. © Foreverbostick / Reddit
  • Лайфхак только для женщин: если вы прибыли в отель раньше времени заселения, скажите, что вы беременны — и вуаля! Вам не только первой дадут номер, но и подберут самый тихий. Из остального: если нужна зарядка, то всегда можно спуститься на регистрацию — их часто забывают. А в лот для карточки можно вставить любую.
  • Единственное, что вам может быть гарантировано – это номер, который вы забронировали на заданный срок. Если он не соответствует вашим ожиданиям, вполне вероятно, что именно этот номер не был доступен на момент заселения. Например, если вы указали, что хотите номер с двумя кроватями, не факт, что так и будет. А если уведомили о более раннем заезде, то могут возникнуть проблемы без брони предыдущей ночи. Если с номером что-то не так, мы с радостью переселим вас в другой. Но, пожалуйста, не просите переселить вас потом из этого номера в тот, что вы хотели изначально. Это крайне неудобно, когда гость пользуется там всеми удобствами, а затем переселяется. Но мы любим радовать гостей. Сообщайте заранее, если заселяетесь по особому случаю. © pierre_escargot / Reddit
  • Гости ради хорошего номера и прибедняются, и приказным тоном требуют вид на море, швыряя свои документы. Но сотрудник не может угодить всем. Значит, должен быть заинтересован отдать предпочтение именно вам. Я стараюсь подобрать номер получше хорошим людям. Тут поможет и дружелюбие, и шоколадка, и чаевые. Милой бабушке, например, подберу номер поближе к столовой. Семье с детьми – ближе к детской площадке. Еще нравится, когда привозят что-то из своего города. Отношение играет главную роль. © Mollъ / ADME
  • Будьте осторожны при бронировании номеров с джакузи. Система гидромассажа часто бывает забитой донельзя грязью и налетом. Перед тем, как сесть на стул или диван, лучше набросить на них полотенце. Да и под ванну лучше не заглядывать – некоторые уборщицы пропускают это место. © Roslagen / Reddit
  • Я работал в небольшом отеле на 430 номеров. С 11 ночи до 5 утра оставался один на стойке регистрации. Хотелось бы, чтобы люди понимали – это вовсе не лень, когда к вам не могут подняться и что-то принести, потому что я единственный сотрудник на смене и не могу оставить стойку. Большинство гостей заселяется где-то до часу ночи. Кто-то стоит и регистрируется, кто-то задает вопросы или закупается в сувенирной лавке. Иногда творилось что-то совсем из ряда вон, и приходилось с этим разбираться. Так что временами я бывал очень занят. © illbeyour***** / Reddit
  • Лайфхак, который нужно знать про небольшие отели. Если вы хотите претендовать на приятные бонусы, типа скидок, раннего заезда, позднего выезда, повышения класса номера, то нужно бронировать номера напрямую. Дело в том, что сайты-агрегаторы берут с небольших отелей существенные комиссии за свои услуги, до 25%. А если вы найдете отель на сайте, а потом зарезервируете номер напрямую — персонал и менеджеры отеля всегда будут относиться к прямым бронированиям более благосклонно, чем к бронированиям через агрегатор. © stone-oracle / Reddit
  • Я дежурил на регистрации в курортном отеле по вечерам. Расселяли гостей стратегически. Семьям с маленькими детьми старались выдавать номера на одном этаже. Одиноких мужчин никогда не селили рядом с семейными. Если гость был вежлив, могли подыскать ему номер получше. Мы же точно знали, где приятный вид, новые кровати и планировка, создающая ощущение простора. Еще мы знали, в каких номерах шумно и стоит старая мебель. И да, если гость грубил, туда его и заселяли. © MrHyde_Is_Awake / Reddit
  • Работаю в отелях 5 лет. Если хотите скидку и номер получше, то бесполезно оставлять хорошие отзывы и звонить управляющему — никто не получит за это премию. А вот отели более высокого класса могут пойти навстречу, если у вас номер для молодоженов, например. Насчет чаевых в номере для более качественной уборки — к ним могут и не прикоснуться. Если только вы не в Таиланде, где это чуть ли не обязательно. © Надежда Мещерякова / ADME
  • Работала горничной в люксовых отелях. Время, которое мы тратили на уборку отдельного номера, было строго ограничено. Нужно было убираться очень быстро. А я перфекционистка — старалась делать все безупречно. Как-то меня вызвали на разговор по этому поводу. Сказали, что необязательно все должно быть идеально чисто. Просто должно так выглядеть. Мораль сей басни такова — берите с собой наволочку, простынь и шлепанцы. © Unknown author / Reddit
  • Если горничная теряет ключ во время уборки, его приходится аннулировать. Потому что кто угодно может его подобрать. А это доступ ко всем номерам. На всякий случай лучше всегда запираться или использовать засов. Выдать кому-то неправильный ключ на стойке регистрации – тоже распространенная проблема. © FrostedArrow03 / Reddit
  • Все постельное белье обычно белое, и на это есть причина – его всегда можно отстирать при помощи высоких температур и химических средств. Покуда белье это выдерживает, можно избавиться от любых пятен. © dank_da_tank / Reddit

Бонус. История про окна во вьетнамских отелях.

  • Во вьетнамских отелях бывают номера без окон. Турагенты иногда не предупреждают об этом. А я с этим разбираюсь. Поступает как-то жалоба на отсутствие окон. Проверяю – окна в этом отеле во всех номерах. Прошу у туристов фото-доказательства. Присылают, а там видно только три стены. Выяснилось, что туристов заселили в номер с видом на море. А там окон, правда, нет – одна стена состоит из двух стеклянных дверей, ведущих на балкон. Туристы все продолжали требовать свое окно, и их переселили. Потом получили от них хвалебный отзыв за быструю работу. © Kotri / Pikabu
Фото на превью Thomas Pompernigg / Flickr, CC BY-SA 2.0

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