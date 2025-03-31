14 работников отелей поделились советами, которые стоит взять на заметку при планировании отдыха

Сезон отпусков уже очень близко. Загорать на пляже или разглядывать местные достопримечательности, конечно, здорово. Но все это может испортить возвращение в свой номер в отеле – порой сталкиваешься с такими неудобствами, что хоть на улице ночуй. А вот советы тех, кто знает изнанку гостиничного дела, могут помочь избежать подобных неприятностей.