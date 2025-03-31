14 работников отелей поделились советами, которые стоит взять на заметку при планировании отдыха

19 дорожных историй, доказывающих, что водители всегда найдут, чем удивить
Истории
3 месяца назад
Сезон отпусков уже очень близко. Загорать на пляже или разглядывать местные достопримечательности, конечно, здорово. Но все это может испортить возвращение в свой номер в отеле – порой сталкиваешься с такими неудобствами, что хоть на улице ночуй. А вот советы тех, кто знает изнанку гостиничного дела, могут помочь избежать подобных неприятностей.
А бонусом будет история от работника турфирмы о том, как клиенты забронировали номер с окнами во Вьетнаме, но получили нечто немного другое.
А тут еще статьи на тему отдыха, курортов и прочих радостей человека в отпуске: