14 рентгеновских снимков, которые могут рассказать о нашем мире больше, чем мы думаем
Фотоподборки
1 час назад
Рентген видит все насквозь, и оказывается, разглядывать такие снимки бывает так любопытно, что глаз не оторвать. Ведь где еще увидишь в таких подробностях «беременного» питона, лапку котенка и модный маникюр, как не на рентгене. Посмотрите сами.
«Моя девушка сделала дизайн ногтей, и вот как он выглядит на рентгене»
- Выглядит так круто, что можно в рамочку и на стену! © SilentSamurai / Reddit
«Лапка моего котенка!»
- Не маловато костей? © vitvarg / Reddit
- Так и должно быть, потому что котенку всего 5-6 недель. Так сказал ветеринар. © LinzerBinzer / Reddit
«Жена с сыном возили кота к ветеринару, и сын сказал ему, что его игрушечный динозавр плохо себя чувствует. Ему тоже сделали рентген»
«Пришел к стоматологу из-за зубной боли. Мне сказали, что мои зубы мудрости „как будто сошли со страниц учебника“»
Рентгеновский снимок рыбы-молота
«Рентгеновский снимок моего плюшевого медвежонка, сделанный, когда я была маленькой»
- И у меня есть такой из детства! Я запаниковал перед рентгеном, и доктора сделали сначала снимок моему мишке, чтобы я не боялся. Спасибо им! © ***andbuds / Reddit
«Моему бородатому дракону сделали рентген»
«Рентгеновский снимок моей крысы вышел немного страшноватым»
«У меня был короткий указательный палец и мне удлинили его с помощью пластины. Между снимками — полгода»
«Снимок моего ежика»
«Специальное устройство и электроды внутри головы помогают контролировать мои приступы, их нет уже 2 года»
«Снимок „беременной“ самки питона»
«Мой сосед — рентгенолог, и он сделал рентген цветов. Думаю, вам понравится»
Валторна на рентгеновском снимке
А вот и еще несколько статей с любопытными рентгеновскими снимками:
Фото на превью Ok_Consideration801 / Reddit
Комментарии
Уведомления
Где-то в домашнем архиве лежит рентгеновский снимок, нна котором сняты плоскогубцы)
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Прикольно оказалось) из многих снимков можно картины сделать.
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