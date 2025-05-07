14 рентгеновских снимков, которые могут рассказать о нашем мире больше, чем мы думаем

Фотоподборки
1 час назад

Рентген видит все насквозь, и оказывается, разглядывать такие снимки бывает так любопытно, что глаз не оторвать. Ведь где еще увидишь в таких подробностях «беременного» питона, лапку котенка и модный маникюр, как не на рентгене. Посмотрите сами.

«Моя девушка сделала дизайн ногтей, и вот как он выглядит на рентгене»

«Лапка моего котенка!»

«Жена с сыном возили кота к ветеринару, и сын сказал ему, что его игрушечный динозавр плохо себя чувствует. Ему тоже сделали рентген»

«Пришел к стоматологу из-за зубной боли. Мне сказали, что мои зубы мудрости „как будто сошли со страниц учебника“»

Рентгеновский снимок рыбы-молота

«Рентгеновский снимок моего плюшевого медвежонка, сделанный, когда я была маленькой»

  • И у меня есть такой из детства! Я запаниковал перед рентгеном, и доктора сделали сначала снимок моему мишке, чтобы я не боялся. Спасибо им! © ***andbuds / Reddit

«Моему бородатому дракону сделали рентген»

«Рентгеновский снимок моей крысы вышел немного страшноватым»

«У меня был короткий указательный палец и мне удлинили его с помощью пластины. Между снимками — полгода»

«Снимок моего ежика»

«Специальное устройство и электроды внутри головы помогают контролировать мои приступы, их нет уже 2 года»

«Снимок „беременной“ самки питона»

«Мой сосед — рентгенолог, и он сделал рентген цветов. Думаю, вам понравится»

Валторна на рентгеновском снимке

Фото на превью Ok_Consideration801 / Reddit

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