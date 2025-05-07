14 рентгеновских снимков, которые могут рассказать о нашем мире больше, чем мы думаем

Рентген видит все насквозь, и оказывается, разглядывать такие снимки бывает так любопытно, что глаз не оторвать. Ведь где еще увидишь в таких подробностях «беременного» питона, лапку котенка и модный маникюр, как не на рентгене. Посмотрите сами.