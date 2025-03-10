14 вещей, которые редкая француженка не добавит в свой гардероб
По словам самих француженок, существует несколько правил, которым они строго следуют, чтобы создать образ непринужденный, небрежный и стильный одновременно. Они умело сочетают простые и более нарядные вещи, не увлекаются спортивным стилем, отдают предпочтение нейтральным оттенкам и качественному крою. Если вам нравится такой подход, вот список вещей, которые можно добавить в свой гардероб.
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Однотонная футболка высокого качества
Простая футболка из качественного хлопка, по мнению самих француженок, является основой их гардероба, в то время как футболки с принтами считаются модным табу, поскольку они нарушают принцип минимализма и легкости сочетаний. Белая, серая, черная или светло-коричневая футболка — это обязательный элемент для создания стильного и непринужденного образа. Французские женщины комбинируют такие футболки с джинсами, пиджаками и лоферами, создавая элегантные и удобные наряды.
Хорошо скроенный пиджак или блейзер
Твидовый жакет
Француженки часто надевают такие футболки в прохладную погоду и считают их универсальными для различных ситуаций: от прогулок с друзьями до походов в офис. Их любимые оттенки - темно-синий, серый, черный и бордовый.
Кардиган
Один из самых любимых предметов гардероба француженок, безуслоно, кардиган. Им нравятся разные модели: длинные и укороченные, крупной и мелкой вязки и т. д. Они могут надеть кардиган и как самостоятельную вещь. Цвет должен быть нейтральным, неярким, а модель — не слишком бесформенной, с пуговицами. Излишне комфортный стиль местные жительницы недолюбливают.
Белая или черная шелковая блузка
Универсальная вещь в гардеробе, согласно французскому Vogue, это однотонная блуза из шелка, черная или белая. Француженки считают, что ключ к успеху - простота. Вы не увидите в гардеробе француженок пестрых блузок с цветочным принтом: они предпочитают базовые вещи, которые идеально сочетаются друг с другом.
Пальто
Парижанки славятся своей приверженностью к свободным силуэтам и многослойности. Это особенно заметно в холодное время года, когда они достают из гардероба тренчи или пальто. Также они не забывают о теплом шарфе, который идеально завершает образ.
Платья
Француженки отказываются от оборчатых моделей бэби-долл и выбирают гладкое платье-комбинацию. Будь то однотонное платье или в цветочный принт, его легко сочетать с каблуками и балетками и использовать в качестве дневного или вечернего наряда.
Рубашка
Если есть один предмет, который стильные француженки носят круглый год, то это свободная рубашка на пуговицах. Летом она прекрасно сочетается с шортами или юбкой, а еще ее можно носить расстегнутой в качестве накидки на купальник. Осенью к рубашке добавляют элегантный шарф и тренч, а зимой она идеально смотрится под свитером с круглым вырезом. Белый цвет — это, конечно, основа французской классики, полоски — ещё один вариант, который особенно уместен весной и летом, а странные узоры с цветочным принтом француженки не наденут ни за какие коврижки.
Платье на тонких бретелях
Где грань, которая позволяет отличить комбинацию от платья? Серьезно.
Платья на бретельках особенно нравятся француженкам. Они любят достаточно свободный крой, но без перебора. Расцветка может быть разной: это и темные, и светлые оттенки, и цветочный принт.
Джинсы
То, что они даром не возьмут, нам на каждый день гулять достанутся.
Для француженок джинсы - это основа гардероба. Суперузкие или очень широкие фасоны они и даром не возьмут, скорее присмотрятся к классическим прямым силуэтам с высокой талией в стиле 90-х. На тенденции моды они тоже не полагаются, поэтому чаще всего носят брюки в умеренной или темной цветовой гамме. Однако и белые брюки из денима француженки относят к базовым демисезонным вещам и считают, что в прохладную погоду этот предмет одежды в сочетании с пальто или курткой выглядит намного круче, чем в теплую.
Полосатый свитер или джемпер в морском стиле
Такие модели имеют отдельное название — мариньер. Это джемпер или свитер в горизонтальную полоску. Обычно это сочетание белого и синего, но допустимы и другие оттенки.
Шелковый шарф
Балетки
Меховое что-то, что сразу купят... Я бы такое купила ходить дома зимой, полы холодные.
Балетки и туфли Мэри Джейн — это тот тип обуви, который есть в гардеробе почти каждой француженки. Париж, с его множеством булыжных улиц, идеально подходит для пеших прогулок, но именно поэтому местные жители стараются избегать высоких платформ и каблуков. Они также советуют всем приезжим друзьям выбирать более практичную обувь для комфортных прогулок по городу.
Куртка на пуговицах
Осенью француженки носят куртки на пуговицах и предпочитают полностью застегивать их. Любимые модели меняются в зависимости от моды.
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Комментарии
А почему только француженки? Насколько помню Франция у нас давно не законодательница моды и стиля.