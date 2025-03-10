14 вещей, которые редкая француженка не добавит в свой гардероб

Если есть один предмет, который стильные француженки носят круглый год, то это свободная рубашка на пуговицах. Летом она прекрасно сочетается с шортами или юбкой, а еще ее можно носить расстегнутой в качестве накидки на купальник. Осенью к рубашке добавляют элегантный шарф и тренч, а зимой она идеально смотрится под свитером с круглым вырезом. Белый цвет — это, конечно, основа французской классики, полоски — ещё один вариант, который особенно уместен весной и летом, а странные узоры с цветочным принтом француженки не наденут ни за какие коврижки.