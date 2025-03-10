14 вещей, которые редкая француженка не добавит в свой гардероб

Мода и стиль
1 час назад

По словам самих француженок, существует несколько правил, которым они строго следуют, чтобы создать образ непринужденный, небрежный и стильный одновременно. Они умело сочетают простые и более нарядные вещи, не увлекаются спортивным стилем, отдают предпочтение нейтральным оттенкам и качественному крою. Если вам нравится такой подход, вот список вещей, которые можно добавить в свой гардероб.

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Однотонная футболка высокого качества

Простая футболка из качественного хлопка, по мнению самих француженок, является основой их гардероба, в то время как футболки с принтами считаются модным табу, поскольку они нарушают принцип минимализма и легкости сочетаний. Белая, серая, черная или светло-коричневая футболка — это обязательный элемент для создания стильного и непринужденного образа. Французские женщины комбинируют такие футболки с джинсами, пиджаками и лоферами, создавая элегантные и удобные наряды.

Хорошо скроенный пиджак или блейзер

Это важная часть гардероба француженок. Женщины сочетают пиджак и блейзер с джинсами и платьями, чтобы образ выглядел небанально и не стал провалом.

Твидовый жакет

Француженки часто надевают такие футболки в прохладную погоду и считают их универсальными для различных ситуаций: от прогулок с друзьями до походов в офис. Их любимые оттенки - темно-синий, серый, черный и бордовый.

Кардиган

Один из самых любимых предметов гардероба француженок, безуслоно, кардиган. Им нравятся разные модели: длинные и укороченные, крупной и мелкой вязки и т. д. Они могут надеть кардиган и как самостоятельную вещь. Цвет должен быть нейтральным, неярким, а модель — не слишком бесформенной, с пуговицами. Излишне комфортный стиль местные жительницы недолюбливают.

Белая или черная шелковая блузка

Универсальная вещь в гардеробе, согласно французскому Vogue, это однотонная блуза из шелка, черная или белая. Француженки считают, что ключ к успеху - простота. Вы не увидите в гардеробе француженок пестрых блузок с цветочным принтом: они предпочитают базовые вещи, которые идеально сочетаются друг с другом.

Пальто

Парижанки славятся своей приверженностью к свободным силуэтам и многослойности. Это особенно заметно в холодное время года, когда они достают из гардероба тренчи или пальто. Также они не забывают о теплом шарфе, который идеально завершает образ.

Платья

Француженки отказываются от оборчатых моделей бэби-долл и выбирают гладкое платье-комбинацию. Будь то однотонное платье или в цветочный принт, его легко сочетать с каблуками и балетками и использовать в качестве дневного или вечернего наряда.

Рубашка

Если есть один предмет, который стильные француженки носят круглый год, то это свободная рубашка на пуговицах. Летом она прекрасно сочетается с шортами или юбкой, а еще ее можно носить расстегнутой в качестве накидки на купальник. Осенью к рубашке добавляют элегантный шарф и тренч, а зимой она идеально смотрится под свитером с круглым вырезом. Белый цвет — это, конечно, основа французской классики, полоски — ещё один вариант, который особенно уместен весной и летом, а странные узоры с цветочным принтом француженки не наденут ни за какие коврижки.

Платье на тонких бретелях

Melancholy
2 дня назад

Где грань, которая позволяет отличить комбинацию от платья? Серьезно.

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Платья на бретельках особенно нравятся француженкам. Они любят достаточно свободный крой, но без перебора. Расцветка может быть разной: это и темные, и светлые оттенки, и цветочный принт.

Джинсы

Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News

Для француженок джинсы - это основа гардероба. Суперузкие или очень широкие фасоны они и даром не возьмут, скорее присмотрятся к классическим прямым силуэтам с высокой талией в стиле 90-х. На тенденции моды они тоже не полагаются, поэтому чаще всего носят брюки в умеренной или темной цветовой гамме. Однако и белые брюки из денима француженки относят к базовым демисезонным вещам и считают, что в прохладную погоду этот предмет одежды в сочетании с пальто или курткой выглядит намного круче, чем в теплую.

Полосатый свитер или джемпер в морском стиле

Такие модели имеют отдельное название — мариньер. Это джемпер или свитер в горизонтальную полоску. Обычно это сочетание белого и синего, но допустимы и другие оттенки.

Шелковый шарф

Французские женщины обожают шелковые шарфы. Они повязывают их на головы, шеи, сумки или используют как пояс. Однако ошибочно думать, что это ежедневный аксессуар. Шелковый шарф — это деталь для особых случаев и элегантных образов.

Балетки

Балетки и туфли Мэри Джейн — это тот тип обуви, который есть в гардеробе почти каждой француженки. Париж, с его множеством булыжных улиц, идеально подходит для пеших прогулок, но именно поэтому местные жители стараются избегать высоких платформ и каблуков. Они также советуют всем приезжим друзьям выбирать более практичную обувь для комфортных прогулок по городу.

Куртка на пуговицах

Осенью француженки носят куртки на пуговицах и предпочитают полностью застегивать их. Любимые модели меняются в зависимости от моды.

Комментарии

Уведомления
Кошка Киплинга
2 дня назад

А почему только француженки? Насколько помню Франция у нас давно не законодательница моды и стиля.

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