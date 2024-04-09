такого Маликова помню по обложке пластинки, которая была у нас в моём детстве. поэтому не совсем понятно, с кем он поделился этой фотографией
14 звезд поделились снимками из беззаботной юности. И мы все просто рты пооткрывали
Культура
24 минуты назад
Фотографии уже давно можно сделать буквально за секунду, и никого ими особо не удивишь. Но стоит достать альбом со старыми снимками, как тут же накатывает ностальгия, а сами карточки хочется рассматривать бесконечно. Вот и на знаменитостей иногда накатывает, и они сдувают пыль со своих портретов, сделанных в юности, и с удовольствием делятся ими с поклонниками.
1. Равшана Куркова
2. Дмитрий Маликов
3. Ольга Кузьмина
4. Александр Демидов
5. Виктория Боня
6. Константин Крюков
Tarakanov Vadim / East News
7. Светлана Иванова
8. Алсу
9. Максим Матвеев
10. Дарья Мороз
11. Алена Хмельницкая
12. Дмитрий Нагиев
13. Анастасия Стоцкая
14. Юлия Снигирь
Да, конечно, все эти знаменитости успели здорово измениться со времен своей юности. Но иногда люди и в одном возрасте умудряются выглядеть совершенно по-разному.
Комментарии
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" и мы все рты пооткрывали". Лучше закройте. А то вдруг туда муха залетит и там зазимует, или мозг простудите
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