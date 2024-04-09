14 звезд поделились снимками из беззаботной юности. И мы все просто рты пооткрывали

Фотографии уже давно можно сделать буквально за секунду, и никого ими особо не удивишь. Но стоит достать альбом со старыми снимками, как тут же накатывает ностальгия, а сами карточки хочется рассматривать бесконечно. Вот и на знаменитостей иногда накатывает, и они сдувают пыль со своих портретов, сделанных в юности, и с удовольствием делятся ими с поклонниками.