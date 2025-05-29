15 барышень, которые сотворили неповторимые летние наряды своими руками

В онлайн и офлайн-магазинах такое изобилие летних платьев и костюмов, что глаза разбегаются, но иногда или нет того, что хочется, или качество оставляет желать лучшего. Героини нашей статьи решили не бегать по примерочным и сшили себе красивые наряды на лето сами.

«Хотела сшить платье с квадратным вырезом, но передумала. Получился такой вот кокетливый вариант»

«У меня появился новый оверлок и я сшила себе это платье»

Если бы я увидела его в магазине, то схватила бы, не раздумывая. © TetraYouBetra / Reddit

«Превратила старый мамин гамак в юбку»

Не могу поверить, что это был гамак 🤯 © dudewheresmysock / Reddit

«Лето уже наступило? Это комбинезон так и просится на солнышко!»

Выглядит супер, ткань подобрана вообще идеально. © brooklyncymorg / Reddit

«Сшила платье своей мечты в стиле 70-х. Оно, кстати, с карманами и из винтажной ткани»

То, как вы состыковали узоры на ткани, заслуживает отдельной похвалы. © heynonnyhey / Reddit

«Вдохновилась модой 1950-х годов и изготовила вот такой комплект»

Потрясный комплект! Очень ярко и жизнерадостно выглядит. © EclectiaGreenHippie / Reddit

«Долго смотрела и не решалась сшить это платье, думала, что некуда будет его надеть. Но все-таки вот оно — готово, не стала ждать какого-то особого случая»

Очень красиво. Теперь у меня даже вдохновение появилось что-нибудь сотворить. © Yulizel / Reddit

«Я в восторге от своего комбинезона»

Так хорошо смотрится на тебе. А ткань и принт вообще восторг! © melisjevisje / Reddit

«Бэби-долл платье с открытой спиной. По-моему, очень милое»

Цвет идеально подходит для этого платья. © RosePoppy06 / Reddit

«Вдохновившись нарядами из Vogue 1934 года, сшила такое платье»

Кружево очень красиво дополнило это платье. © mjlcrane / Reddit

«Платье макси на каждый день»

Так классно сочетается ткань с фасоном платья! © Midge_Moneypenny / Reddit

«Не думала, что у меня настолько объемный бюст — я так долго ломала голову над верхом! Но в итоге все получилось!»

«Не знала с какой стороны подойти к этому комбинезону, и вот, наконец-то, я его реализовала»

Так стильно, еще и сидит идеально. © ArekusandaMagni / Reddit

«Перешила эту здоровенную хлопковую рубашку в милую блузку»

«Теперь это мое самое любимое творение»