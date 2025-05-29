15 барышень, которые сотворили неповторимые летние наряды своими руками

Народное творчество
4 часа назад

В онлайн и офлайн-магазинах такое изобилие летних платьев и костюмов, что глаза разбегаются, но иногда или нет того, что хочется, или качество оставляет желать лучшего. Героини нашей статьи решили не бегать по примерочным и сшили себе красивые наряды на лето сами.

«Хотела сшить платье с квадратным вырезом, но передумала. Получился такой вот кокетливый вариант»

«У меня появился новый оверлок и я сшила себе это платье»

  • Если бы я увидела его в магазине, то схватила бы, не раздумывая. © TetraYouBetra / Reddit

«Превратила старый мамин гамак в юбку»

«Лето уже наступило? Это комбинезон так и просится на солнышко!»

«Сшила платье своей мечты в стиле 70-х. Оно, кстати, с карманами и из винтажной ткани»

  • То, как вы состыковали узоры на ткани, заслуживает отдельной похвалы. © heynonnyhey / Reddit

«Вдохновилась модой 1950-х годов и изготовила вот такой комплект»

«Долго смотрела и не решалась сшить это платье, думала, что некуда будет его надеть. Но все-таки вот оно — готово, не стала ждать какого-то особого случая»

  • Очень красиво. Теперь у меня даже вдохновение появилось что-нибудь сотворить. © Yulizel / Reddit

«Я в восторге от своего комбинезона»

  • Так хорошо смотрится на тебе. А ткань и принт вообще восторг! © melisjevisje / Reddit

«Бэби-долл платье с открытой спиной. По-моему, очень милое»

«Вдохновившись нарядами из Vogue 1934 года, сшила такое платье»

ucTepu4ka
1 день назад

Люблю такие воротнички-стойки. Но рукава-фонарики вообще не нравятся

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«Платье макси на каждый день»

«Не думала, что у меня настолько объемный бюст — я так долго ломала голову над верхом! Но в итоге все получилось!»

«Не знала с какой стороны подойти к этому комбинезону, и вот, наконец-то, я его реализовала»

Genoveva Kolomyceva
23 часа назад

Пришлось открыть первоисточник, чтобы понять, нравится мне или нет. Оказалось, совсем неплохо.😊

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«Перешила эту здоровенную хлопковую рубашку в милую блузку»

«Теперь это мое самое любимое творение»

Genoveva Kolomyceva
23 часа назад

Хорошенькое платьице. Немного напрягает цвет бретелей, хотя, возможно, они темноваты только нна фото.

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  • Это так красиво! Вид со спины просто свел меня с ума! © joblo42069 / Reddit
Фото на превью feministia / Reddit

Комментарии

Уведомления
tama
1 день назад

С простынями все хуже и хуже в секондах. Люди вынуждены шить себе одежду из старых гамаков. Удручает такое безответственное отношение к потребителю(( вужаси

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