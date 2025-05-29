15 барышень, которые сотворили неповторимые летние наряды своими руками
В онлайн и офлайн-магазинах такое изобилие летних платьев и костюмов, что глаза разбегаются, но иногда или нет того, что хочется, или качество оставляет желать лучшего. Героини нашей статьи решили не бегать по примерочным и сшили себе красивые наряды на лето сами.
«Хотела сшить платье с квадратным вырезом, но передумала. Получился такой вот кокетливый вариант»
- Вы проделали замечательную работу! Прекрасно! © Fluid_Sheepherder820 / Reddit
«У меня появился новый оверлок и я сшила себе это платье»
- Если бы я увидела его в магазине, то схватила бы, не раздумывая. © TetraYouBetra / Reddit
«Превратила старый мамин гамак в юбку»
- Не могу поверить, что это был гамак 🤯 © dudewheresmysock / Reddit
«Лето уже наступило? Это комбинезон так и просится на солнышко!»
- Выглядит супер, ткань подобрана вообще идеально. © brooklyncymorg / Reddit
«Сшила платье своей мечты в стиле 70-х. Оно, кстати, с карманами и из винтажной ткани»
- То, как вы состыковали узоры на ткани, заслуживает отдельной похвалы. © heynonnyhey / Reddit
«Вдохновилась модой 1950-х годов и изготовила вот такой комплект»
- Потрясный комплект! Очень ярко и жизнерадостно выглядит. © EclectiaGreenHippie / Reddit
«Долго смотрела и не решалась сшить это платье, думала, что некуда будет его надеть. Но все-таки вот оно — готово, не стала ждать какого-то особого случая»
И правильно думала, его действительно некуда надеть. Точнее - никуда.
- Очень красиво. Теперь у меня даже вдохновение появилось что-нибудь сотворить. © Yulizel / Reddit
«Я в восторге от своего комбинезона»
- Так хорошо смотрится на тебе. А ткань и принт вообще восторг! © melisjevisje / Reddit
«Бэби-долл платье с открытой спиной. По-моему, очень милое»
- Цвет идеально подходит для этого платья. © RosePoppy06 / Reddit
«Вдохновившись нарядами из Vogue 1934 года, сшила такое платье»
- Кружево очень красиво дополнило это платье. © mjlcrane / Reddit
«Платье макси на каждый день»
- Так классно сочетается ткань с фасоном платья! © Midge_Moneypenny / Reddit
«Не думала, что у меня настолько объемный бюст — я так долго ломала голову над верхом! Но в итоге все получилось!»
- Само очарование! © JBJeeves / Reddit
«Не знала с какой стороны подойти к этому комбинезону, и вот, наконец-то, я его реализовала»
Пришлось открыть первоисточник, чтобы понять, нравится мне или нет. Оказалось, совсем неплохо.😊
- Так стильно, еще и сидит идеально. © ArekusandaMagni / Reddit
«Перешила эту здоровенную хлопковую рубашку в милую блузку»
- Вау! У тебя талант. © Gold31005 / Reddit
«Теперь это мое самое любимое творение»
Хорошенькое платьице. Немного напрягает цвет бретелей, хотя, возможно, они темноваты только нна фото.
- Это так красиво! Вид со спины просто свел меня с ума! © joblo42069 / Reddit
А вот еще несколько статей с работами рукодельниц и рукодельников:
Комментарии
С простынями все хуже и хуже в секондах. Люди вынуждены шить себе одежду из старых гамаков. Удручает такое безответственное отношение к потребителю(( вужаси