15+ человек, чье тело порой может вызвать изумление

Люди во многом похожи друг на друга, но природа не терпит однообразия и наделяет каждого уникальными чертами. Однако бывают случаи, когда особенности организма настолько необычны, что кажутся почти фантастикой. У кого-то невероятно гибкие суставы, у кого-то — редчайший цвет глаз. И пока одни поражаются таким чудесам, другие просто живут, даже не осознавая, насколько они неповторимы.

«Я могу согнуть большой палец назад»

«Понятия не имею, что с моим языком. Стоматолог тоже разводит руками»

Выглядит как обложка альбома рок-группы из 90-х. © BuzzHawk1986II / Reddit

«Вот так обычно выглядит моя нога после того, как снимаю носок»

Тебе пора купить носки побольше. © ExaBast / Reddit

«У меня длинный большой палец»

Кстати, у нас есть статья с интересными фактами о человеческом теле, которые взбодрят похлеще кофе.

«9-летний друг моего ребенка начал седеть с 5 лет»

«Вот какие следы оставляет кошка на моей ноге»

«У моей дочери 2 завитка волос»

О-о-о, в китайской культуре считается, что дети с двумя завитками будут непослушными и озорными. © TheBlueFluffBall / Reddit

«Пыль прилипает к венам на моих руках»

«Могу согнуть кисть руки пополам. Кстати, из-за этого у меня не хрустят суставы на пальцах»

«У меня есть участок кожи на ноге, где не растут волосы. В этом месте находится карман штанов, в котором всегда ношу телефон или кошелек»

«Ногти на моих средних пальцах всегда загибаются сильнее, чем на других»

Вы супергерой! Ваша сила в том, чтобы с легкостью находить конец скотча в рулоне. © ki11ikody / Reddit

«У меня две чуть заметные линии по центру лба»

У вас есть челка? Дело в том, что эти полосы могут быть от прядей волос в момент загара. © WeirdConnections / Reddit

«У моей девушки на спине есть очень тонкие и седые волосы»

«В 30 лет я обнаружил, что если не трогать волосы, они становятся такими красивыми»

Теперь ты похож на греческую статую. © IntoTheMystic1 / Reddit

"Внезапно заметила, что мои зрачки разного размера"

«Под ультрафиолетовым светом на моих руках появляются крошечные светящиеся точки»