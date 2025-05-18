15 человек, чьи нервы крепче канатов, ведь приходится с людьми работать
Истории
2 часа назад
Мы сталкиваемся с работниками сферы услуг практически ежедневно — ходим по магазинам, общаемся с официантами в кафе или становимся свидетелями занятных инцидентов. Или же мы сами работаем с клиентами. И иногда случаются ситуации, которыми уж очень хочется поделиться потом с другими.
- Работала в магазине товаров для животных. Залетает какой-то мужик и начинает с ходу орать: «Почему вы до сих пор продаете эти сосиски? Их невозможно прожевать!» Я еле сдержалась от смеха, но спросила: «А какой породы у вас собака?» Ответ добил: мол, животных у него нет и вообще, что за дурацкие вопросы я ему задаю. © Jevgenija Fi
- Самый интересный случай у меня был, когда в супермаркете я увидела парня, который стоял на выходе из касс. Увидев, что к какой-либо кассе подходит пенсионер, он подходил и оплачивал покупки своей картой, ничего не объясняя покупателям, и отходил. Многие так и не могли понять, почему кассир не берет у них деньги. Кассир говорил: «Уже оплачено». Этот парень там был довольно долго. © Нета Осенняя
- Работал в бакалейной лавке упаковщиком. Там были большие картонные коробки с яйцами, которые были упакованы не так, как обычно. Женщина средних лет, которая делала покупки вместе со своей дочерью, передала яйца кассиру для сканирования. В момент передачи из яиц выбегает крошечная мышь и садится на прилавок. Мышь секунду смотрит в замешательстве, спрыгивает вниз и уносится обратно в магазин. Женщина испускает пробирающий до костей крик, который пугает всех в радиусе слышимости, и выбегает из магазина. Кассир роняет яйца и прыгает на прилавок кассы, расположенной за ней. Мы с дочерью той женщины просто смотрим по сторонам, пытаясь понять, что произошло в последние секунды, и в итоге смеемся до слез. © phatblackdude / Reddit
- Я работаю в цветочном магазине и больше всего меня в моей жизни радует один клиент. Мужчина 35-ти лет каждые пару недель заходит за цветами своей жене и дочке. Берет достаточно простые, но изысканные букеты средних размеров, выходит буквально на тысячу-полторы, что для цветов сейчас ничто. На мой вопрос: мол, почему он так часто дарит цветы, особенно пятилетней дочке? Он говорит, мол, женщины расцветают от внимания, а его главные женщины дарят ему своей улыбкой больше, чем он тратит. Все это продолжается уже 2,5 года. Благодаря таким людям начинаешь верить в сказку. © Палата № 6 / VK
- Работала в отделе посуды. Бабушка — божий одуванчик — попросила салатник небольшой, и стала придирчиво выбирать. То на одном точка, то на другом рисунок нечеткий и прочее. Когда перебрала всю стопку, выбрала один со словами: «Я для кошки беру, но вдруг мне тоже захочется из него покушать». © Ольга Бобрышева
- Я работала в кафе во Флориде. Мужчина средних лет, явно очень уставший, сел за стойку, ничего не заказал, и стал смотреть в пустоту. Я налила ему кофе самый простой, подала и сказала, что это за счет заведения. Кофе стоил всего 99 центов, я в конце дня доложила бы доллар из чаевых в кассу и все. Через 45 минут в кафе зашла женщина, очевидно жена, с 4 детьми и пакетами из бутиков, и сообщила, что они готовы ехать в гостиницу. Мужчина попрощался, жестом показал мне, что оставил чаевые и ушел. Уже когда он ушел, я увидела чаевые — $100. Так что бывают хорошие клиенты. © Yelena Lavitskas
- В мой магазин зашел покупатель с ходунками. А потом ушел без них. © McNailedit / Reddit
- Я отдыхала на Крите, и однажды решила пообедать в кафе на набережной, прямо возле отеля. Возвращалась с пляжа очень голодная. Официант предложил мне сесть за стол прямо в купальнике, но я отказалась и поднялась в номер, чтобы одеться. Объяснила, что считаю неприличным сидеть за столом в таком виде. Каково же было мое удивление, когда после еды он предложил мне кофе за счет заведения. Он сказал, что не часто люди поступают так, как я. © Елена Ковалькова
- Сегодня стала свидетелем милейшей ситуации. В цветочный магазин заходят мальчик и девочка лет 7 и говорят: «Нам нужен цветок для мамы. Но у нас только купюра в 50. Мы пошли купить булочки, а потом решили поздравить маму с праздником!» Дети увидели гвоздики по 40 и рядом розочки по 80. Говорят, мол, давайте нам гвоздику. На что продавец отвечает: «Ну как же! Маме лучше розочку. Давайте вашу денежку, мы никому не скажем!» Стою, улыбаюсь. Какие хорошие дети! Какой хороший продавец! Какое солнце за окном! Как прекрасен этот мир. © Палата № 6 / VK
- Работала в магазине. Пришел мужчина и попросил прокладки для своей жены в роддом. Я спросила, мол, какие именно, но он сказал, что не знает — до жены не может дозвониться. Через два дня залетает ко мне и говорит: «Жена сказала, что не пользуется такими прокладками, и они ей не понравились. Вы обязаны были знать, какие ей нужны!» © Татьяна Ким
- Молодая женщина достает косточку от бюстгальтера. И просит выбрать ей бюстгалтер. Адекватного объяснения, зачем нам косточка для подбора белья, я так и не получила. И, судя по размеру косточки, бюстгальтер был нужен не ей. © Ирина Толока
- У меня был случай, когда клиент пытался вернуть товар, который даже не был из нашей сети. А затем злился на нас, когда мы не смогли вернуть деньги за товар, которого нет в нашем филиале. И торжественно заявил: «Ну, я больше никогда не буду здесь ничего покупать». © BigBadBatGirl / Reddit
- У меня в магазине пару раз покупали мед и после звонили с угрозами, что он не качественный — со всеми страшными эпитетами. Хорошо, мол, приносите мед, вернем деньги. А мне в ответ: «Как это приносите? Мы его уже съели». © Ольга Иванова
- Однажды долго пытался встретиться с заказчиком в назначенном месте. Я пришел, заказчик пришел, звоним друг другу, но не видим никого. В итоге оказалось, что мы в разных городах. © Boris Moderis
- Детский развлекательный центр. Получили заказ на празднование дня рождения: «Нам исполняется 4 годика, любим кувыркаться в бассейне с мячиками под музыку. Будет 6 гостей». Все ок. И тут в назначенное время смотрим, а дамочка идет с кокер-спаниелем и с шестью такими же мадамами с собачками. День рождения песика! Занавес! © Lika Kipiani
А вот еще подборочка историй о том, что для работы в торговле нужны стальные нервы.
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