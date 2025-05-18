15 человек, чьи нервы крепче канатов, ведь приходится с людьми работать

Мы сталкиваемся с работниками сферы услуг практически ежедневно — ходим по магазинам, общаемся с официантами в кафе или становимся свидетелями занятных инцидентов. Или же мы сами работаем с клиентами. И иногда случаются ситуации, которыми уж очень хочется поделиться потом с другими.