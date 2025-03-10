Прекрасно быть бедным бомжом в Тайланде продавшим за бесценок свою квартиру!! Давайте все похлопаем ему!!👏👏👏
15+ человек, которые рискнули пойти новым путем и обрели счастье
Многие из нас в определенный момент жизни задумывались о том, как бросить наскучившую работу и отправиться в личную погоню за счастьем. Некоторых останавливает необходимость менять привычную стабильность на неизвестность. Несмотря на риски и неопределенность, те, кто решается на этот шаг, редко жалеют о своем выборе. Оказывается, сменить высокооплачиваемую работу в крупной корпорации на ремонт мотоциклов или кулинарию — лучшее, что вообще могло с ними случиться. По крайней мере, об этом говорят их счастливые глаза.
Никогда не поздно начать заново
- Мама в свои 45 не побоялась полностью изменить свою жизнь и начать все с нуля. Ушла с надоевшей работы, занялась спортом и танцами, постройнела и похорошела, выглядеть стала на 15 лет моложе, за полтора года сама выучила французский, влюбилась и скоро переезжает в страну своей мечты. У нее за спиной куча проблем, боли, предательств, взлетов и оглушительных падений, но она мой кумир, потому что я не знаю никого, кто так верит в счастье и добивается его, как она. © Подслушано / VK
«7 месяцев назад я уволился из супермаркета и стал ювелиром. Я просто чувствовал, что у меня есть талант и неправильно оставаться там. Это моя самая сложная работа»
Кардинально изменил свою жизнь — и не ошибся
- К своим 24 годам я только зря потратил время на учебу - диплом нигде так и не пригодился. Я жил с родителями и работал в продуктовом магазине за гроши. А потом я встретил женщину 30 лет с ребенком. Наш роман казался безумием! А через 6 месяцев она вдруг выдает: "Я переезжаю по работе, но ты можешь поехать со мной". Оглянувшись на свою жизнь, я решил согласиться, и вот я здесь, 15 лет спустя, мы женаты, у нас двое детей, карьера и собственный дом. Конечно были трудные моменты, но я ни о чем не жалею, разве что хотелось бы встретить ее немного раньше в жизни! © denn2842 / Reddit
«Лицо жены буквально светится от счастья. Она решилась уйти с работы, чтобы полностью посвятить себя своему делу — мыловарению»
О пассивном доходе и человеческой зависти
- От бабушки мне достались две квартиры — решила их сдавать. Уволилась из школы, взяла несколько учеников на репетиторство. Высыпаюсь, съездила на море, записалась на массаж. И вдруг я узнала, что мои друзья шепчутся, что меня рано или поздно обманут квартиранты. Аж ядом изошли, мол, ни за что ей повезло. Но вообще-то я почувствовала себя живым человеком, а не загнанной лошадью, работающей на износ. За меня порадовались только два человека: моя мама и не самая близкая подруга. Сказали, кайфуй. Мол, раз со стороны той родни не было ни внимания, ни денег, ни помощи, когда ты тяжело болела, то пусть это будет компенсацией за все. © Подслушано / Ideer
«Мне почти 40, был фронтэнд-разработчиком. Работа хорошая, но в какой-то момент я понял, что она угнетает меня. 4 года назад решился уйти и заняться фотографией»
Один день, одно решение
- Казалось бы, обычный день, но сегодня утром я вдруг решил, что пора что-то менять. Уволился с работы, продал свою однушку какому-то риелторскому агентству за смешную цену, купил новые шлепанцы, чемодан и билет в Таиланд. Сейчас сижу и жду посадки на рейс. Позади у меня престижная работа и стабильность, впереди - пустота и неизвестность, но впервые за 26 лет я по-настоящему счастлив. © Подслушано / Ideer
«Я бросил работу год назад и начал реставрировать мотоциклы. Это занятие стало моей настоящей страстью»
Сменить профессию страшно, но ужасно интересно
- В следующем месяце мне будет 30 лет. Практически всю жизнь я проработала в сфере управления и юриспруденции, но давно хотелось попробовать себя в кулинарии. Меня отговаривали, я слушалась и боялась. А потом обнаружила, что каждое утро начинается с проклятий и нервно трясущихся частей тела. Завтра мой последний рабочий день. Неожиданно мое резюме (рассматриваю вакансию повара) оказалось весьма популярно, несмотря на отсутствие опыта работы. Ставку сделала на небольшое заведение, где меня готовы сразу трудоустроить. С детства мечтала носить китель служителя закона — не срослось. И тогда меня это очень сильно подкосило. Китель повара? А почему нет? © Riful / Pikabu
«3 месяца назад ушел с работы и посвятил себя искусству. На этот набор шахмат, которые я вырезал вручную, ушло около 150 часов»
Из воспитателей в стилисты
- Когда-то работала в садике. Родители, забирая своих детей, всегда удивлялись их разнообразным прическам. Через полгода уволилась и отправилась в свободное плавание. Сейчас в своем городе я известный стилист, делаю свадебные и вечерние прически, очередь ко мне за 2–3 месяца вперед расписана. Хочу сказать огромное спасибо своим маленьким моделям, без которых этого бы всего, наверное, и не случилось. © Подслушано / Ideer
«Мне понадобился год, чтобы подкопить денег и решиться бросить работу. Теперь я художник, и постепенно все налаживается»
Из маркетолога в музыканты
- Пока все пытаются войти в IT, я пытаюсь из него выйти. Променяла все прелести этой сферы на скромное, но любимое занятие — музыку. На пике карьеры я из руководителя отдела digital-маркетинга я решила кардинально переквалифицироваться. Рискнула всем и открыла собственную маленькую, но гордую студию вокала. Уже неделю в новом статусе. Никаких дедлайнов, медиапланов, квот и статистик. Только музыка, хорошее настроение и вера в то, что всё получится. © lucksashka / Pikabu
«4 года я потратил на разработку этой настолки. Было непросто отказаться от стабильной зарплаты, но я понял: или сейчас, или никогда — и пошел ва-банк»
«После того как я уволилась с работы, появилось время на то, чтобы находить разные цветы. Это, например, суперблум»
Суперблум — это редкое явление обильного цветения диких цветов.
Кругосветка вместо офиса
- Уволилась с престижной работы, продала все ценные вещи и уехала в кругосветку. Спустя 2 месяца пути у меня позади 8 стран Африки. Еще полгода назад я бы рассмеялась, если бы кто-то сказал мне, что я буду писать этот пост, находясь в Мозамбике. Мечты сбываются! Все, что нужно, — это решиться сделать шаг навстречу им. Не бояться, не паниковать, следовать голосу сердца. И мне кажется, что я встретила свою любовь. © Подслушано / Ideer
«Бросил работу в большой компании и продал свой стартап. А сейчас запускаю сбор средств на выпуск первой настолки»
У нас есть и другие статьи о людях, которые своим примером наполняют мир светом:
Комментарии
Как только что? Я эту статью видела три дня назад, а комментарии были от 4-5 месяцев до 4 лет.
Всё это, конечно, хорошо - воплотить свою мечту в жизнь, бросить надоевшую работу, но как можно быть такими беспечными? А как же квартира, оплата счетов, родные и близкие? Такое впечатление, что эти люди живут не na Земле, а где-то na облаке. Одно дело иметь стабильную работу и хобби, которое не приносит дохода или небольшой доход, но вот так бросать всё и отправляться в неизвестность... Честно говоря, не понимаю.