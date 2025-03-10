15+ человек, которые рискнули пойти новым путем и обрели счастье

Всё это, конечно, хорошо - воплотить свою мечту в жизнь, бросить надоевшую работу, но как можно быть такими беспечными? А как же квартира, оплата счетов, родные и близкие? Такое впечатление, что эти люди живут не na Земле, а где-то na облаке. Одно дело иметь стабильную работу и хобби, которое не приносит дохода или небольшой доход, но вот так бросать всё и отправляться в неизвестность... Честно говоря, не понимаю.