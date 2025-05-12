15 человек, которые вложили в свои подарки не только время, но и душу

Умение дарить запоминающиеся подарки — это тоже своего рода искусство. Одни используют для таких презентов чувство юмора, другие пытаются угадать тайные желания человека, а третьи действуют наугад и порой попадают в яблочко.

«Я превратил рисунок пацана в игрушку и подарил ему на день рождения. Его реакция просто бесценна»

«Коллега обожает такие игрушки, поэтому вот — сделала ей подарок»

«Сделал в подарок пюпитр, и это однозначно моя самая сложная работа»

«Тети недавно не стало, и я сделала эти часы из ее коллекции часов. И подарила маме»

«Спустя литры пота и слез я наконец-то закончила мамин подарок на день рождения»

«Она была в полном восторге! Она узнала котенка и аж вскрикнула: „Брауни?!“ — и это стоило всех стрессов»

«Сделала магнитик по мотивам фотки подружаниной кошки, и она сказала, что это лучший подарок в ее жизни»

«Жена подарила набор уходовой косметики „для начинающих“ с инструкцией»

«Сделала парню и друзьям печенье с их портретами»

«Дочка неделю делала мне подарок»

«Люблю тебя, папа».

Я увеличила фото и обомлела. © The_Bravinator / Reddit

«Кружка для муженька наконец готова! Когда я принесла эту кружку домой, он ее обнял. Идеальная реакция»

Кружка сделана по тематике «Звездных войн» — прим. ADME.

«Мне 32 года. Я большая поклонница фильмов про Гарри Поттера, но никогда не читала книг. Супруг только что сделал мне сюрприз, и я просто плачу»

«Я, конечно, еще новичок в вышивке. Но у моего парня было только одно желание на день рождения. И кто я такая, чтобы отказывать»

«Просто обязана была показать этот восхитительнейший кулон, который сделал мой парень»

«Он хотел сохранить цветы, которые мне подарил. Так что украшение на самом деле сделано из самых первых орхидей от него».

«Свадебный подарок от моего шурина. Он сделал 1 000 журавликов и сложил из них дракона в виде знака Ом. Так он показал союз наших семей: индийской и японо-китайской»