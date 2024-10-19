Что ж это за монетки такие, которые дедуля подростку подарил, чтоина них целую квартиру купить можно?
15+ человек лично убедились, что некоторые подарки забыть не так-то просто
Истории
2 часа назад
Подарки бывают разные: долгожданные, неожиданные и даже те, что заставляют задуматься. Один небольшой сувенир может подарить искреннюю улыбку, а другой — поставить в неловкое положение. Важно не только то, что даришь, но и как это делаешь. Ведь порой даже самая крошечная безделушка способна вызвать бурю эмоций.
- Друг подарил мне большую коробку с дешевыми фарфоровыми сувенирами. Знаете, все эти ангелочки, милые детишки, клоуны. А я ненавижу весь этот ненужный хлам. Я уже начал закипать, когда он протянул мне еще одну коробку. И тут я обалдел: в ней лежал молоток! Применил его к первому подарку. Это было потрясающе! © Uncle_Bug_Music / Reddit
- Тетя мужа решила подарить нам одеяльце для ребенка. Типа того, что в детском саду раньше были: байковое, в клетку. Достает, а оно поедено молью так, что с одного края аж рванье одно. И главное, тетя говорит такая: «Ничего, обрежешь, одеяло-то хорошее». А под ним еще ее внук спал, ему уже 35! Я начала отказываться, но она настаивала, пришлось позвать мужа и показать подарок. В итоге он сказал, что нам не надо, на том и закончили. Потом еще долго в семейных кругах обсуждалось, почему это мне такое хорошее одеяло не понравилось. © hemera.sov / Pikabu
- Дочь очень хотела щенка, летом на море увидела бельгийского гриффона. День рождения в мае. Она была в санатории с классом. Мы заранее договорились с заводчиком, щенок ждал, а в нужную дату забрали его и поехали в санаторий. Приходим, приносим щенка в корзинке и поздравляем с праздником. Эмоции дочери и одноклассников не передать словами! © Solec / Pikabu
- Отец подарил мне «чудесный» подарок на 18-летие. Он изрядно потрудился, чтобы положить его в бумажный пакет для продуктов и даже заклеить. Я обнаружил там использованный прямоугольный контейнер для рыболовных червей. Пару дней назад он с гордостью объявил, что нашел на обочине дороги, когда шел на утреннюю прогулку. © Dana Foster / Quora
- Когда я впервые увидела свою будущую свекровь, она втихую залезла ко мне в сумку. Нашла там пару носков, завязала на них бантик и преподнесла мне в качестве подарка. Я решила, что это такая шутка, поэтому засмеялась. А она взяла, да и обиделась! Говорит: «Ты просто не ценишь мои попытки показать, как тебе рады в семье!» © TheBeardItches / Reddit
- Стою на остановке, жду автобус. Рядом бабушка с дедушкой, старенькие уже. И тут дедуля уходит. Через минуту возвращается и дарит небольшой букетик со словами: «Вера, не грусти!» Смотрю, а бабушка-то прям расцвела, выпрямилась и говорит: «Ох, Коленька, а может не поедем мы на эти прогревания, а лучше домой пойдем?» Мне что-то так тепло на душе стало, думал, что и впрямь домой пойдут. Но автобус через пару минут все же подъехал и они уехали.
- Жена рассказывала про подругу. Частный дом. Женщина готовится к празднованию 8 Марта. В разводе, маленький ребенок. Приятные хлопоты, поздравления, подарки. И тут неприятность — калитка сломалась. Сначала растерялась, потом догадалась позвонить однокласснику. Тот приехал со сварочным аппаратом и все починил. Денег не взял. На прощание сказал: «Все тебе цветы дарят, а я вот калитку отремонтировал». Подруга до сих пор этот случай вспоминает. © PolAnd1234 / Pikabu
- На мое 15-летие дедушка подарил мне пару монеток. Я, конечно, поблагодарила, но быстро забыла про них, так как на фоне других подарков дедушкин выглядел невзрачно. Прошло больше 10 лет, и у меня наступили тяжелые времена. Уволили с работы, за квартиру платить нечем. От безнадеги решила продать что-нибудь и наткнулась на те монетки. Они оказались дорогими, настолько, что я смогла себе купить скромную квартиру, и еще даже немного осталось! © Подслушано / Ideer
- Подарила куклу племяннице на день рождения. Блин, ну хоть и дорогая, но стоит каждой копейки. Красивые волосы, качественно прорисована, еще и всякие зверюшки, обувь, сумочки в комплекте. Малышка за три секунды распаковала ее, начала переодевать и распускать волосы. И тут бабушка шепчет: «Ты что, осторожнее. Зачем ты ее уже всю растрепала, она же новая и много денег стоит». Ох уж эта привычка старших людей все хранить и откладывать на потом. Говорю ребенку: «Не слушай бабушку. Делай с ней что хочешь, играй. Наслаждайся своим подарком». Говорила это и задумалась над тем, что умению жить здесь и сейчас, а не откладывать все на потом, надо учиться с детства. © Мамдаринка / VK
- Еду я домой в метро. Стою. Засыпаю. Напротив сидит старушка, что-то читает. Я уснул, а поезд вдруг резко тормозит. И я падаю на эту самую старушку. Конечно, я тут же проснулся, начал извиняться. Рядом стоявшие люди обозвали меня хамом. А старушка говорит: «Что вы на мальчика ругаетесь? Не видите, студент! Голодный, наверное». Дальше обращается ко мне: «Ты их не слушай, ничего плохого ты не сделал». Затем она достала из сумки конфетку и подарила мне. © ПОЗОР / VK
- Моя жена решила оставить свою фамилию, когда мы поженились. Ее тетя не поняла такого шага и несколько раз на людях спорила с моей женой по этому поводу. В качестве свадебного подарка она преподнесла нам разделочную доску и полотенца, указав нашу якобы общую фамилию. Подарю все это ей на 70-летие. © wwgs / Reddit
- Как-то захотела подарить домашний спа-набор своей сестре. Потратила много времени на то, чтобы продумать весь комплект. В конце концов, на праздник мы обменялись подарками. Она подарила мне тюбик использованной туши. И так нахваливала ее еще... А ведь это даже не мой цвет. © universitygirlsays / Reddit
- Читала, что мужчинам лучше не намекать о подарке, а сказать напрямую. И вот, скоро праздник, я решилась. Не просто сказала что хочу, а ссылку скинула. Долгожданное утро. Цветы, вкусняшки и вот он, пакетик с подарком. Но он купил «на свой вкус», аргументируя так: «Я же знаю, ты любишь сюрпризы, а если бы я тебе взял то, что ты скинула, сюрприз бы не вышел». © KinariSvetik / Pikabu
- Мой брат как-то подарил мне банку томатного супа. Красиво упаковал, вручил. Смотрел, как я ее открываю, а затем достал настоящий подарок, не завернутый, и сказал что-то вроде: «Ах да, это вообще не часть подарка, но тоже можешь взять». © SnooGoats4736 / Reddit
- Подарила мне мама год назад красивый сервиз. Месяц назад сломала она шейку бедра, перевезла ее к себе. Подаю ей еду на тарелке от сервиза, а она:
— Ты зачем им пользуешься?
— Так ты мне его подарила.
— Я хотела, чтоб ты его только гостям ставила.
В итоге собрала весь сервиз и отвезла ей домой. Зачем мне подарок, если пользоваться им, как я хочу, я не могу? © Подслушано / Ideer
- Однажды моя бабушка подарила мне на праздники банку сардин. Да, реально банку сардин. Сделала все с подходящим уровнем торжественности, завернула банку в подарочную бумагу. В том году всем достались одинаковые подарки, Я думаю, что она просто прошлась по кладовке и избавилась от всего ненужного. © hypoxia / Reddit
- Жили в студенческом общежитии. Как-то гуляли с молодым человеком и попали под сильный ливень. Прятались в цветочном магазине и решили купить тюльпанов. Пришли в общагу — вручили вахтерше букет. Та долго не пускала нас через турникет — все спрашивала, в чем подвох. © bezbashennoe / Pikabu
Зачастую важен даже не размер или стоимость подарка, а эмоции, которые он вызывает. Главное — внимание и искренность. Согласитесь, ведь порой даже маленький презент может запомниться на всю жизнь.
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Эмоции щенка, наверное, тоже не передать словами: жил себе с мамой и собратьсями, а тут его от них забирают и резко начинают восторгаться 30 неизвестных детей
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