Я тоже не понимаю эту Маргариту и тоже считаю, что она с жиру бесится. Но попробуй сказать это вслух, оооо, что начнется! Самое смешное, что большинство поклонников романа сами не понимают, о чем он. Просто положено любить и восхищаться. Думать при этом совершенно необязательно.
15+ человек рассказали, как сходили в клуб по интересам и что из этого вышло
Клубы по интересам и секции для взрослых — это не просто хобби, а шаг в новую жизнь. В таких местах рождаются не только яркие воспоминания, но и судьбоносные встречи, которые могут изменить все. Герои этой статьи — обычные люди, которые однажды решили выйти из дома и просто попробовать что-то новое. Но они и представить не могли, к чему приведет их увлечение — и именно об этом мы сейчас расскажем. А в конце вас ждет бонус.
- Ходила я на пение. Частные уроки. Преподавательница как-то поставила меня около окна и сказала представить вдалеке барана, что он уходит и с ним уезжают мои вещи. И мне надо окликнуть барана, остановить. И вот кричала я в окно: «Эгегегеееееей!» Сперва не получалось, потом робкие, чуть слышные выкрики, жалкие как мяуканье котенка. Не могла перебороть себя и закричать во всю мощь легких. Не приучает наша культура нас свободно кричать, говорить в голос, громко петь. В общем ушел баран тогда с моими вещами. © Подслушано / Ideer
- Живу в Пекине, недавно была на йоге и познакомилась с одной супер старушкой. Ей 60 лет, но она так выглядит! Стройная, сильная, подтянутая, она в любой позе стоит, как будто ей совсем несложно. Йогой занимается 15 лет. Я никогда раньше не восхищалась старушками. Вот так стареть не страшно. © Подслушано / Ideer
- Хожу в книжный клуб. Один раз выбрали для обсуждения «Мастера и Маргариту». Всем роман понравился, кто-то даже признался, что всплакнул. А одна женщина в конце поднялась и такая: «А я считаю, что история выеденного яйца не стоит». Спросили, почему. Ответ уничтожил: «Да Маргарита просто домохозяйка, которая с жиру бесится, и ей стало скучно. Не понимаю, чего ей не хватало».
- Решила однажды заняться наконец-то спортом. Пошла в фитнес-клуб, записалась на самые эффективные занятия по совету подруг, это был боди памп. Пришла гордая, на все готовая, мне даже дали не штангу, а палочку, как для первого занятия. Ну и что? Через 10 минут я еле выползла из зала, легла на ближайший диванчик, думала, что упаду в обморок. Потом еле доползла до автомата с водой, потом позвонила маме и чуть не в слезах умоляла меня забрать, потому что идти не могу. © Подслушано / Ideer
- У меня разговорный голос невыразительный и тихий, пошла на уроки вокала из чистого интереса. Оказалось — колоратурное сопрано и три октавы диапазона. Нераспетого. Распетого — три с половиной. Вместо караоке учу оперные арии. И это гораздо интереснее! © Подслушано / Ideer
- Я регулярно играю в теннис. Команда, в которой я состою, выиграла нашу местную лигу и прошла на большой турнир, который состоится через 4 месяца. Чтобы играть на этом турнире, нужно как минимум 6 игроков, нас как раз набралось ровно столько. А тут мой брат обручился с невестой и попросил меня стать его шафером на свадьбе. Я, конечно же, согласился. Когда брат выбирал дату, я предупредил, что у меня уже есть планы на конкретные выходные. А 3 дня назад брат объявил всем, что свадьба будет именно в день моего турнира, им понравилась дата. Присутствовать и там, и там я не могу. После долгих размышлений сказал брату, что не смогу пойти на его свадьбу. Я уже пообещал своим товарищам по команде, и если я не поеду на турнир, то никто не сможет. Брат расстроился, рассказал родителям, и теперь они вместе с кучей других родственников стыдят меня из-за моего решения. Но я уже раньше пообещал поехать на турнир и не хочу подвести всех в команде. © super_lunchtrey / Reddit
Про сопрано - супер! Но странно, что по жизни у нее невыразительный голос. Один раз ехала в электричке, а рядом болтали две девушки, и у одной был потрясающий голос, как раз явно сопрано, даже сидящий рядом хмельной мужичок проснулся, послушал и говорит: "Девушка, как же вы должны петь, если ТАК говорите!" )
- Моя мама развелась, когда ей было чуть за 40, ни денег, ни образования. В итоге стала сертифицированным персональным тренером, начала все заново. А в 50 открыла викторианскую чайную, используя все, что нашла в комиссионных магазинах. Она вдохновляет меня своей решительностью. © jenwith_1_n / Reddit
- В нашей семье работаю я, а мой гражданский муж отвечает за быт. Недавно он увлекся теннисом. Когда я проверяла счета, у меня волосы встали дыбом: за одно несчастное занятие он выложил $ 600, а четыре тренировки обошлись нам в $ 2400! В шоке пошла спрашивать с мужа. А тот в ответ выдал, мол, если бы у него была работа, мне было бы все равно. И я думаю, что в каком-то смысле он прав. Но мне все равно было бы некомфортно. Мы не богачи и такие расходы серьезно превышают наш бюджет. © _i_heart_you_ / Reddit
- Год назад захотела я выучить корейский. Зажглась идеей, нашла преподавателя и погрузилась в процесс. Отношение окружающих к моему увлечению внезапно было негативным. Начиная от родственников до знакомых я слышала: «Зачем тебе это?! Деньги девать некуда?»; «Ну, развлекайся, пока детей нет». Сейчас я еще пошла на курсы вокала. Никому не говорю, так как предвижу, что эта новость вызовет еще больше непонимания. © Подслушано / Ideer
Родственника - часто это те люди, от которых поддержки не дождешься, обесценят все. Я тоже когда пошла заниматься танцами, мне казалось, что с точки зрения мамы - это полная фигня и надо бы заняться чем-то важным. А потом поняла, что с ее точки зрения все, чем я занималась, - это фигня (моя работа, книги, фильмы, танцы, спорт, хобби...). А вот дочь и муж поддерживают во всем, и это здорово.
- Недавно записалась на курсы танцев. Влюбилась в одного парня, и вот меня поставили с ним в пару. Рада была безумно, мол, покажу, что умею. В итоге при движении «поворот под рукой партнера» я умудрилась попасть локтем ему в челюсть. Он хоккеист, и, видимо, удары в зубы ему были привычны. После урока сказал мне, что удар у меня хороший. Но стыдно до ужаса. © Подслушано / Ideer
- Я медсестра и последние полгода работаю больше, чтобы накопить денег на ремонт крыши в нашем доме. Я уже отложила $ 8000, и поскольку мой муж не работает с 2020 года, я пытаюсь свести дебет с кредитом. Мой муж — любитель гольфа, как и его друзья. Единственное отличие в том, что все его друзья обеспечены и могут позволить себе дорогое снаряжение для гольфа и поездки. Они решили отправиться в гольф-тур на следующей неделе и пригласили моего мужа. Он спросил, могу ли я «одолжить» ему $ 6000 на модные клюшки для гольфа, так как его снаряжение слишком старое, но я отказала. Муж обиделся. А позднее я обнаружила, что он снял $ 6000 с моего счета и купил набор клюшек за моей спиной. © ThrowAITA657577 / Reddit
- Две мои подруги всерьез озаботились своей личной жизнью. Первая записалась на танец живота, наняла индивидуального тренера, поменяла прическу, сходила на прием к косметологу, записалась на сеансы к психотерапевту. А вторая уже через неделю встречалась с парнем. Она просто пошла на волейбол. © Подслушано / Ideer
- Я начала заниматься йогой в 30, потому что мой работодатель попросил меня пройти обучение по ней. А теперь я сертифицированный преподаватель йоги. Из всего, что я делала в своей жизни для тела и здоровья, йога — это лучшее. © pre11yhatemachine / Reddit
- Записалась на курс тренингов для девушек за 2 месяца до их начала. Цель курса — научиться знакомиться и правильно вести себя с мужчинами. Проплатила аванс. Через месяц начала встречаться с парнем. И вот, первое занятие. В этот же день парень зовет на свидание. Сославшись на кучу дел, отказалась, а занятие в последний момент перенесли. Не пошла на свидание с хорошим парнем из-за тренинга «Как привлечь мужчину», и в итоге осталась дома. Кажется, что-то пошло не так. © Подслушано / Ideer
- Я начала танцевать, когда мне было 43 года. Да, было страшно, но я начала с частных уроков в студии бальных танцев. Обычно я очень застенчива и мне трудно знакомиться с людьми, но в конце концов я раскрепостилась, и у меня появилось много друзей. С тех пор я нашла другие формы танца, которые мне нравятся даже больше, и где я могу посещать групповые занятия. Прошло 7 лет, а я все еще танцую и встретила многих из своих лучших друзей через танцы. © Unknown author / Reddit
Бонус
- Мой первый (и последний!) связанный носок по плотности не уступал валенку. А когда я ради интереса постирала его, он даже воду перестал пропускать, зараза. Мои дочери во младенчестве использовали его как машинку для пупсов, муж даже колесики к нему приделал на деревянных шпажках. Прочный носок оказался. Но погиб в неравной борьбе с котом. © ZояКандик / Dzen
Комментарии
Два с половиной года назад сходила n-a МК по керамике.
Думала, слеплю себе рыбу индивидуального дизайна в коллекцию...🐟
Ага-ага, рыб уже около 80 (кружки-тарелочки не считаю) и остановиться никак не могу)
Дочь na НГ подарила набор печаток с грибочками, так что следующая рыба будет грибная 🍄🍄🍄
Извините
Можно вопрос не по теме?
А почему все комментаторы всегда пишут n_a или типа того?
Знакомый рассказывал, как его коллега все пыталась в клуб по интересам пригласить. Оказалось, это был свингер-клуб 😂😂😂😂😂