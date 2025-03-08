15 человек, у которых детство выдалось богатым на приключения
Истории
1 час назад
Если покопаться в памяти, наверное, у любого человека найдется какая-то особенная история из детства - про любимую игру, друзей или учительницу. Порой, будучи уже взрослыми, мы оглядываемся на эти воспоминания и думаем, как же это было классно. Может не все детство было чудесным, за такие воспоминания люди очень держатся. Даже если история на первый взгляд покажется незначительной.
- Когда мне было 7 лет, меня на лето отправили к тете с дядей. У них был свой бизнес, и они зарабатывали очень хорошие деньги. Один из моих двоюродных братьев был того же возраста, что и я, и мы стали очень близки. Однажды вечером мы с братом подслушали разговор тети и дяди о том, чтобы купить билеты в цирк на предстоящую субботу. Это должен был быть сюрприз. Мы были так взволнованы, потому что никогда раньше не были в цирке! Мы побежали в спальню и прыгали от радости. В следующую субботу мы все залезли в машину, но в итоге меня завезли к бабуле и оставили с ней. На следующий день двоюродный брат рассказывал, как круто провел время в цирке, и эти истории еще больше сломили меня. Прошло 25 лет, и я наконец-то посетил свое первое представление. Заиграла музыка, и внезапно я начал плакать так сильно, что другие зрители начали спрашивать, все ли со мной в порядке. Я думал, что забыл об этом, но не тут-то было. © ThanosWasRight_ACOH / Reddit
- Года в 4 был у меня большущий грузовик. Я целыми днями катался на нем по двору - очень уж он мне нравился! И вот мама как-то говорит мне: «Дочка моей подруги очень любит машинки. Давай ей твой грузовик подарим?» Я сказал: «Нет». А на следующий день мне вручили две шоколадки со словами: "Дочка подруги не хотела, чтобы ты расстраивался, и передала тебе вкусняшки". Грузовик я больше не видел. © Unknown author / Pikabu
- Ребенком зимой я решил поцеловать холодные железные сани, к которым мои губы тут же прилипли. Я не мог придумать ничего лучше, как резко оторвать их. Не совершайте ту же ошибку, что и я. © Last-Dimension-3353 / Reddit
- Так получилось, что у меня с дедом полностью одинаковые фамилия, имя и отчество. Так он все детство мне говорил: "Бросай школу, иди вместо меня на работу, по моему пропуску ходить будешь, а зарплату пополам поделим". Я согласился и заявил, что раз я работаю, то буду забирать большую половину. Дед офигел и больше так не шутил. © Подслушано / Ideer
- С самого детства мой лучший друг - жираф. Мы жили возле зоопарка, поэтому с родителями часто проводили там время. Когда мне было 6 лет, в зоопарке я впервые приметил жирафа. Я был в восторге. Ведь они такие красивые, умные и большие! С тех пор я стал просить, чтобы мы ходили в зоопарк еще чаще. Жираф стал моим другом. Невозможно посчитать, сколько раз мы виделись. Сколько раз я угощал его лакомствами, и сколько раз я смотрел в его умные черные глаза. Сейчас мне 26 лет. А жирафу около 30 лет. Он уже старенький, но все такой же замечательный. И каждый раз, когда я прихожу в гости к своему другу (теперь со своими детьми), я счастлив. © Палата №6 / VK
- Я могу сказать только спасибо своей маме. Ни разу в жизни она меня не оговорила. И когда я выстригла клок ткани из шторы, чтобы сшить кукле платье. И когда вышила кривыми руками ее новый костюм. И когда сожгла начисто кастрюлю, потому что пыталась сварить карамель для петушков на палочке. Зато сейчас я хорошо шью, вышиваю и неплохо готовлю. У меня не отбили желание что-то делать, а, наоборот, стимулировали его. Мама всегда ахала от восторга и долго любовалась моими "произведениями". Костюм, кстати, так и носила, говоря, что это самая красивая вещь в ее гардеробе. © Елена Грибанова / Dzen
- Помню ранее летнее утро, поезд притормаживает и подъезжает к станции, а я стою сонная, прижавшись носом к окну вагона, и высматриваю бабушку. Вот я вижу ее на платформе, маленькую, в платочке. А она видит меня и начинает бежать за поездом, пока он не остановится, а потом мы обе с нетерпением ждем, когда проводник неспешно откроет дверь, спустит лестницу. А потом приходим в крошечный бабушкин домик, а там на столе картошечка рассыпчатая и невероятно вкусные соленые огурцы. © Жужа Лаптева / Dzen
Лучше сказать: "Мама никогда меня не ругала, чтобы я не делала". Слово "оговорила" - имеет другое значение.
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- Мама носила короткую стрижку и часто меняла цвет волос. И вот однажды мама-блондинка отвела меня в садик, а вечером за мной пришла совершенно чужая тетя с черным каре и в маминой куртке. Я знала, что цвет волос мама изменить могла, но вот отрастить их за день - нет. Я очень долго ревела и не хотела с ней идти, пока мама рассказывала мне о том, что такое парик и как она просто решила поэкспериментировать. © Sieralera / Pikabu
- Я только недавно осознала, какой крутой подарок получила от родителей на свой восьмой день рождения. Тогда вышла книга "Гарри Поттер и Тайная комната". Я читала первый роман серии, мне он безумно понравился, поэтому мама с папой подарили мне и вторую часть. Я открыла ее, а внутри лежал один носок. Тогда я этого не поняла. Почему один, зачем он мне, что он делает в книге? Прочла я ее быстро, но к концу вовсе забыла про носок. А месяц назад вдруг вспомнила. Обалдела от символизма. Как же круто мои родители подходили к выбору подарков, как классно они их мне вручали, очень благодарна им за это! © Палата №6 / VK
- Лет 5 мне было. Приходит к нам домой какой-то мужик. Ни здрасте, ни до свиданья, бабушка молча наливает ему суп, я стою и офигеваю. Тут мужик тянет ко мне руки, типа иди сюда. Я что-то пискнула и убежала в комнату. Мужик поел и ушел. Потом мама с работы пришла и сказала, что наш папа чудак. Сбрил ночью бороду, она проснулась и чуть не заорала, увидев рядом чужого мужика вместо мужа. © Amalteya / Pikabu
- В детстве я любил играть в путешественника-археолога, особенно когда приезжал к бабуле и дедуле. У них был огромный огород, по которому я мог ходить часами. Часто я находил там разные стеклышки, металлические панельки, глиняные осколочки. Когда я показал очередную находку деду, он заявил, что это окаменелый осколок от древней мумии фараона, и я поверил! И искал новые и новые. Очень рад, что у меня было такое детство, благодарен бабушке и дедушке за него. © Подслушано / Ideer
- Когда мне было 4 года, у меня была няня, которая гладила меня по спине, пока я не засыпал. Она делала это с тех пор, как я себя помню. Однажды она уехала на неделю, но в итоге так и не вернулась к нам. Отчаявшись, я спросил свою старшую сестру, не погладит ли она меня по спине перед сном. Она посмеялась надо мной и велела идти спать. Я помню, как я пытался сам погладить себя по спине, чтобы уснуть. Конечно, это не сработало. В итоге у меня еще долго были проблемы с засыпанием. © Park-Moondae / Reddit
- Шли мы как-то с мамой на день рождения бабушки, мне было лет 7, зашли в магазин, где помимо продуктовых отделов был еще и цветочный. Мама говорит: "Я пока куплю конфеты, а ты иди закажи розы, какие понравятся, 3-5 штук". Ну, я ребенок смышленый, подошла и говорю, мол, давайте 4 розы, сказала, что бабушке. Просто подумала, что 3 - это мало, а 5 - много. Мне запаковали, подходит мама расплачиваться, а женщина дает ей этот букет и высказывает соболезнования. Мама была в шоке. © Подслушано / Ideer
- Сегодня тушил картофель с грибами и почему-то вспомнил, как почти 60 лет назад меня со старшим братом мама посадила чистить картошку. Тогда я чуть ли не впервые в жизни взял в руки нож и попробовал освободить от кожуры свою первую картофелину. Оказалось, что это очень просто. Кожуру в отличие от брата я счищал аккуратно. Мама меня хвалила редко, но тут, видя как я ловко управляюсь с работой, осыпала меня комплиментами. Она кстати к моему удовольствию, в пух и прах раскритиковала работу брата, а я подумал, какой же он глупый. С тех пор картошку чистить брату не доверяли. Ее в семье всегда чистил и чищу я. Так вот, сегодня мне в голову впервые пришла мысль: ну и кто у нас в семье в итоге просчитался? © MAPK.TBEH / Pikabu
- Мне было 10 лет. Мы переехали в большой город, и стали жить на первом этаже, а раньше жили на пятом. Я очень боялась, что кто-то влезет! Родители поставили решетки, но страх не проходил. И вот однажды ночью я просыпаюсь от копошения и непонятных звуков под окном. Я подкралась к окну, а там корова! В городе ночью просто потерялась корова. © Подслушано / Ideer
Детские воспоминания - именно это может хотя бы мысленно перенести нас в детство, далекое и порой такое беззаботное. Поэтому, если вам нужна порция ностальгии, добро пожаловать в другие наши статьи:
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