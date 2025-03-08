15 человек, у которых детство выдалось богатым на приключения

Если покопаться в памяти, наверное, у любого человека найдется какая-то особенная история из детства - про любимую игру, друзей или учительницу. Порой, будучи уже взрослыми, мы оглядываемся на эти воспоминания и думаем, как же это было классно. Может не все детство было чудесным, за такие воспоминания люди очень держатся. Даже если история на первый взгляд покажется незначительной.