15+ доказательств того, что истории про таксистов и пассажиров порой принимают крутой поворот

Народное творчество
22 минуты назад

Даже если обычно вы предпочитаете ездить на своем автомобиле, иногда приходится пользоваться услугами такси. Например, во время отпуска, на больничном или чтобы просто забрать машину из ремонта. Мы обратились к историям от пользователей, которые поделились своими самыми запоминающимися поездками на такси.

В бонусе вас ждет захватывающий сюжет: невероятный случай из жизни одного таксиста и пассажира.

  • Ехал в такси, чуть ли не напрямую у меня начали выпрашивать чаевые, а я аккуратно старался увиливать от этой темы. При этом в приложении у таксиста было написано, что он копит на квартиру, дело, конечно, похвальное, но я тут причем? Поездка должна была занять 25 минут, но таксист поехал какими-то непонятными путями, собрал всевозможные пробки, хотя я ему сказал о хорошем маршруте. Прошло 30 минут, мы на середине пути. Я уже опоздал. © Eugenyhoffman / Pikabu
  • Подвозил девушку, она вызвала такси на 2 адреса за наличку. Всю дорогу возмущалась, что долго еду, и не самыми короткими путями, хотя я просто объезжал пробки. Привез ее к первой точке, она вышла из машины и сказала, что вернется через 5 минут. Поставил счетчик на простой. Прошло 5 минут, 10, 15. Начал звонить, но она сбрасывала звонки. Подождал еще 15 минут, в сумме полчаса, хотя мог в это время делать другие заказы. Уже собирался уезжать, но тут она вышла из подъезда, села в другую машину и уехала. Не заплатила ни копейки. То ли нашла такси дешевле, то ли просто решила меня кинуть. © Палата № 6 VK
  • Подъезжаю — мамаша с ребенком на руках, годика два ребенку. Отказываю, объясняю, что это детский тариф с креслом. Типичная яжемать орет: «Все возят, а ты — паразит!»
    Отъезжаю к соседнему подъезду: бах, отмена заказа клиентом. И что вы думаете? Минус 14 баллов. Я звоню в свою поддержку, но весь их ответ: «Молодец, что не повез, нельзя нарушать правила, но ничем помочь не можем». © partynahate / Pikabu
  • Сажусь с годовалым ребенком в такси, водитель глухонемой, улыбчивый. В пути поняла, что указала не тот адрес, исправила в приложении, цена тоже изменилась. Объясняю таксисту, он вроде кивает, а потом берет и привозит не в то место, просит выйти. Объясняю повторно, пишу на экране смартфона ему сообщение. Но он отказывается вникать, отказывается читать. Начинает злиться, пишет мне на своем смартфоне что-то вроде: «Куда вам надо?»
    Объясняю, что район незнакомый, по карте показываю — вот сюда, он не смотрит, просто отказывается взаимодействовать со мной! В итоге он еще больше разозлился, сделал круг по кварталу и высадил нас по первоначальному адресу. Я взяла ребенка в охапку, вышла с ватными ногами, села на ближайшую лавочку в каком-то тенечке и разрыдалась. © Анастасия Шум / ADME
  • Работаю в такси уже 5 лет. И пассажиры не перестают удивляться, что за ними приезжает женщина. Еще и выгляжу молодо, поэтому каждый раз вопросы, а закончила ли я вообще школу. Сел ко мне как-то мужик лет 50, везла его в другой район города. И он посреди поездки сказал: «Удивительно: женщина-таксист, блондинка, а так хорошо водит». Что это за стереотипы такие дурацкие? Я едва удержалась, чтобы не съязвить о том, что плохими водителями на дороге чаще оказываются не девушки. © Палата № 6 VK
  • Вызывала такси, чтобы с работы уехать домой, адрес указала до мельчайших подробностей, поточу что навигатор часто путает. Ждала машину минут 40, хотя время подачи было указано 10 минут, машина так и не подъехала, а в приложении таксист указал, что он меня отвез. © Татьяна Кувикина / ADME
  • Еду в такси и таксист, как всегда, рассказывает, какой он нереальный программист в успешной компании, а это просто хобби. Я тоже давай заливать, что я модель. Думаю, где, если не в такси, рассказывать о том, какую жизнь я хочу. Так мы всю дорогу проболтали, обменялись соцсетями и разошлись. Через пару часов увидела, что он подписался на меня. Зашла на страницу и поняла, что это тот редкий случай, когда такси действительно хобби и он реально успешный программист. Потом вижу сообщение от него: «Какая-то ты ненастоящая модель». Пришлось признаться в том, что придумала чуток. На самом-то деле однажды я фотографировалась для магазина носков, так что я тоже в своем роде модель. © Палата № 6 VK
  • Беру заявку, подъезжаю, стоят два мужика и рядом штабель из десятка коробок из-под бананов. Они:
    — Как повезем?
    Я:
    — Никак не повезем, вам газель надо вызывать.
    — Газель не надо, ты дешевле. Давай погрузим, я один поеду!
    Короче, не выполнил я заявку.
  • Ждал в центре заказа, как вдруг, очень внезапно, ко мне сел мужчина, на вид солидный, в костюме, с чемоданом. Он сразу начал кричать: «Давай! За той машиной черной. Держи дистанцию, не теряй!» Я испугался, чуть занервничал, но поехал. Через пять минут преследования все же рискнул спросить, зачем мы едем за ним. Тут мужик заржал и сказал: «Да это мой начальник. Так взбесил меня! А я с детства хотел так в такси запрыгнуть, повеселиться. Вот и решил после тяжелого рабочего дня немного остудить пыл». Мужик попался хороший, разговорились с ним, поболтали, я довез его домой, а он мне еще и на чай достаточно оставил. Поблагодарил за исполнение мечты детства. © Палата № 6 VK
  • Таксисты вообще наглые. Подъезжаю к дому, а перед шлагбаумом стоит такси. Посигналила, увидела, что одна женщина идет, оглянулась и пошла дальше. Я значит стою, минут через 5 эта же женщина выходит из подъезда и идет к машине. Я спокойно говорю ей: «А почему вы перекрыли проезд, вы же слышали мой сигнал и пошли дальше. Она мне в ответ: «И что?» Тут я выхожу и закрываю свою машину, ухожу. Она мне: «Дай проехать!» Я: «Вызывайте эвакуатор». В итоге прошлась вокруг дома, вернулась, села в машину, открыла шлагбаум и загнала машину во двор, а шлагбаум закрыла. Пошла к охране и попросила номер такси с камер, мне все данные скинули. Позвонила в это такси и говорю: «Еще раз такое хамство будет от ваших водителей, я сразу фото в ДПС отправляю, чтобы штраф выписали, и разбирайтесь сами». © malynche / ADME
  • Еду в такси домой из гостей. Звоню мужу, говорю, что уже еду, встречай. Таксист едет очень медленно, пытается завести разговор, делает комплименты. Я вежливо благодарю и прошу поспешить, так как меня ждет муж. Таксист интересуется планами на завтра. Говорю: «Годовщину свадьбы с мужем будем отмечать». Он: «А послезавтра? Давай встретимся?» Я в шоке была от такой наглости. Около дома дал визитку: «Если надумаешь, звони». Отдала ему обратно и вышла. Пикапер тоже мне. © Подслушано / VK
  • Приехал в село к родителям, у автостанции стоят таксисты, сел к одному. Едем. Таксист протягивает мне визитку и говорит:
    — Вот, возьмите визитку. Если забьете номер в свой телефон прям сейчас — сделаю 10% скидку.
    Забираю «визитку»: на принтере напечатаны цифры и крупными буквами имя: АБИК. Переписал в телефон, сохранил, как «Абик Такси». И тут он говорит:
    — Знаешь, а меня вообще Юра зовут.
    — А тут написано Абик.
    — Так это я сам придумал. Вот надо тебе такси, открываешь адресную книгу и какое там первое имя? Правильно, Абик! А и Б, понимаешь? А то пока до Юрия доберутся — кого-то другого вызовут. © Rliethnam / Pikabu
  • Ехала из магазина, вызвала такси. Вот вижу зад машины с нужным номером. Телефон показывает, что он меня ждет, а машина сама пропала. Уже идет платное ожидание.
    Звоню водителю:
    — Ты где?
    — Я у гостиницы!
    — Какой?
    — У Астории!
    А мы далеко от нее. Я начинаю возмущаться, он, мол, все как написано.
    Отменила заказ, вызвала другое такси, приехало быстро. Накатала на первого жалобу, все приняли и деньги мне вернули на следующий день. И пусть там было 150 рублей, лентяев и нахалов кормить не буду. © Конфуз / ADME
  • Беру заявку, приезжаю на адрес, из подъезда просто выбегает пассажирка лет 40-50. «Так. Давай быстрей, я опаздываю!» Выезжаю из двора, сворачиваю налево в сторону заказанного адреса. «Ты куда поехал!? Города не знаешь?» Спрашиваю, в ту ли машину она села. Говорит, что в ту. Тыкаю пальцем в заказ: «У вас назначена черная КИА, а это белая Гранта. Ответ фантастический: «Да какая разница?!»
  • Задержалась на работе, вызвала такси. Звонит муж, говорит, захвати по дороге. Ок. Едем домой уже вместе. А у меня настроение ужасное, а он еще со своим кофе пристал. Говорит: «Любимая, ты устала, я тебе кофе купил». Я на ровном месте начинаю злиться, на работе довели, какой там кофе. Следующий день. Еду в такси. Говорю, мол, сейчас муж выйдет и заплатит. Таксист в ответ: «Вот у вас какой хороший муж! Встретит, заплатит за такси, а я вот вчера такую истеричку вез. Он ей кофе, а она истерику ему устроила». © Подслушано / VK
  • Долго ждали с ребенком такси, приехала машина класса «комфорт». Водитель молча протягивает влажные салфетки. Я немного растерялась, спрашиваю: «А это зачем?» Ответ просто взбесил: протрите, мол, ноги себе и ребенку, чтобы салон не запачкать. Я говорю: «У вас вроде «комфорт» написано, наверное, комфортно должно быть в первую очередь пассажиру, а не водителю? Может мне в поддержку позвонить и спросить про такую «дополнительную опцию»? Водитель как-то сразу сник и всю дорогу ехал молча. К слову, у нас ноги были абсолютно чистые и не запачкали мы ничего в его машине.

Бонус: Все слышали о том, что на этом маршруте часто пропадают молодые девушки. Сев в машину тем вечером, она все сразу поняла, но решила продолжить путешествие, потому что была готова к любому развитию событий.

Если вас заинтересовала эта история, обязательно посмотрите фильм Кентавр, в котором рассказали про непростое приключение таксиста и пассажира.

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