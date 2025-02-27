15+ фото, на которых разница видна даже младенцу

Мы привыкаем ко всему окружающему и порой даже не задумываемся, что все познается в сравнении. Например, если посмотрим на свои старые снимки, то тут же осознаем, какими были раньше. Только сравнение позволяет увидеть разницу. В этом и кроется магия фото, которая помогает взглянуть на мир немного иначе.

А в конце статьи вы найдете пример того, на что способны гены человека.

«Лучшее решение в моей жизни. Никогда не поздно заняться зубами»

«До и после шторма в Дубае. Теперь у меня квартира с видом на озеро»

«Серебряная брошь за $ 8. Ей просто нужна была хорошая чистка»

«Это я до пересадки волос и примерно через 1,5 года после»

«Разница атмосферного давления на высоте от 4,2 км до 160 м над уровнем моря»

«Вот такой букет на 14 февраля должен был быть. И какой сделали. Он больше похож на угрозу, чем на жест любви»

«Мои фотографии на документах выглядят так, будто это персонаж в начале фильма и в конце»

«Это дом на 2 семьи. Смотрите, как разное отношение хозяев влияет на его внешний вид»

«Я решила перекрасить белые вещи. Краситель один, а ткани разные. И вот результат»

«7 лет спустя купил новый внешний диск. Они оба по 500 гигабайт»

Кстати, посмотрите еще одну занятную статью с фотографиями, на которых запечатлены большие перемены.

«Мы взяли 7 птенцов, вырастили из них курочек, и они наконец-то начали нестись. У разных пород яичная скорлупа разного цвета»

«Разница между фото 5 лет. Я реально считал мои усы крутыми и не хотел их брить. Ржу»

«На обеих фотках я на 30-й неделе беременности, только в этот раз слежу за своим питанием»

© Wombercise / Reddit Мамарошка 2 дня назад Размер живота не зависит от питания. От излишнего питания ты вся в ширь идешь, а тут просто разные беременности. Я как-то лет 11-12 назад отслеживала историю беременности одной женщины. Она долго била панику, что у нее нет живота. Показывала фото и там реально почти плоско. А месяцев в 6-7 резко живот пошел в рост и она возрадовалась) - - Ответить

«Слева — торт, сделанный мегакрутым кулинаром на конкурс, а справа — работа простой домохозяйки. Горжусь этой женщиной!»

«Вот как котенок вымахал всего за 5 месяцев»

«Мои успехи в валянии игрушек за 4 года»

Путь от хвостатой булочки до лошадки занял всего год

«Это мы с мамой в одном и том же возрасте. Мы похожи, но есть одно существенное различие»

«Разница в размерах между моей старенькой Хондой и обычным пикапом»

Бонус: «Мой прадедушка и я с разницей в 100 лет»

Не врите! Вы что, путешественник во времени? © NecessaryWeather4275 / Reddit