15 историй о собеседованиях, на которых соискатели не оробели, а показали характер

Эйчару надо было сказать, что крепостное право в России отменили в 1861 году.
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Работодатели и эйчары порой настолько избалованны потоком людей, ищущих работу, что думают, что соискатели на все пойдут, лишь бы их взяли. Но герои нашей подборки повели себя нестандартно, чем порядком озадачили кадровиков и важных начальников.
Эйчару надо было сказать, что крепостное право в России отменили в 1861 году.
Работать 24/7, а если надо отойти, то спрашивать разрешения у начальства - какой вы непонятливый )))
Собеседования порой превращаются из деловой беседы в какое-то цирковое шоу. Запасайтесь попкорном, следующие истории вас порядком позабавят.