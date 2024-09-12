15 историй о собеседованиях, на которых соискатели не оробели, а показали характер

Истории
1 час назад

Работодатели и эйчары порой настолько избалованны потоком людей, ищущих работу, что думают, что соискатели на все пойдут, лишь бы их взяли. Но герои нашей подборки повели себя нестандартно, чем порядком озадачили кадровиков и важных начальников.

  • Решили собраться семьями на шашлыки. Приехали мы с женой в гости к другу Андрею. А там Андрей в трениках, но в белой рубашке и в галстуке — готовится к собеседованию по скайпу. И вот звонит работодатель, тянет канитель расспросами типа «Кем видите себя через 5 лет?» Но Андрюха выбил босса из колеи вопросом: «Вы читали мое резюме, решили со мной связаться, значит, я вам подхожу. У меня к вам встречный вопрос: какое развитие вы мне можете предложить и какую зарплату?» Я слышал этот разговор из другой комнаты и офигевал. Повисла тишина, которую прервал Андрей, который, не дождавшись ответа, заявил, какую хочет зарплату и процент и в конце добавил: «В свою очередь обещаю за первые полгода всех своих клиентов перевести на сотрудничество с вами, и, естественно, привлекать новых». Дальше я не слышал, пошел за мангалом в гараж. Возвращаюсь, а его жена Лена набросилась на него с упреками, что у них кредит, а он выделываться вздумал. А Андрей в ответ заявил: «Я сам от себя такого не ожидал, достали все эти важные дяди, но это сработало! Ленка, меня взяли на моих условиях!» © wotalkochat / Pikabu
  • На недавнем собеседовании меня спросили, какая у меня самая плохая черта. Я сказал им, что я настолько ленив, что мог бы задерживаться на час в течение месяца, чтобы придумать способ автоматизировать задачу, которая обычно занимает у меня минуту, и сделать так, чтобы эта задача выполнялась за 5 секунд. Они хотели услышать пример, а я сказал им, что это коммерческая тайна. Я получил работу. © suh-dood / Reddit
  • Искала работу. После собеседования звонит эйчар и радостно щебечет, что меня взяли и что завтра нужно быть к 9-ти. Я поясняю, что завтра иду в другую компанию и тогда определюсь. И тут она начинает орать, что с какого перепугу я решила, что могу перебирать. А я, недолго думая, в ответ сразу для себя решила, что сразу вычеркиваю этот вариант. В таком шоке от нее была. В итоге я прошла успешно собеседование еще в 2 конторы, выбрала ту, что покрупнее, и не жалею: уже больше 15 лет работаю с этим же начальством, хотя уже и в другой фирме. © CatKate
  • Ха, самое короткое собеседование в моей жизни. Вакансия — кладовщик. Предварительно созвонились. Я приезжаю, останавливаюсь у проходной, здороваюсь с охранником, говорю, что на собеседование. Попросили подождать за дверью. Ладно, я не гордый, вышел, жду. Минут через 5 выходит этот охранник и протягивает мне бланк анкеты — заполняй, мол. Стою на улице, смотрю на эту бумагу и говорю: «Спасибо, я, пожалуй, пойду». Отъехал уже далеко, мне звонят: «А где вы с анкетой? Мы вас ждем». Ответил, что большего неуважения к кандидатам еще не видел. На том и закончилось собеседование. © Paulnagatori / Pikabu
  • Начальник, проводивший собеседование, спросил: «Что вам понравилось в вакансии?» Мой ответ: «Зарплата и возможность работать из дома. На первом месте у меня семья. А моя профессия — это то, в чем я хорош и что я не ненавижу делать». Удивительно, но мужик сказал: «Чертовски хороший ответ». Я все еще работаю там. © Unknown author / Reddit
  • Позвали на собеседование на должность сисадмина. В резюме было четко указано, что у меня нет специального образования в данной сфере, но есть опыт работы в IT — более 15 лет. Все записано в трудовой. Пришел, за столом сидит сварливая бабка лет 65. Сходу начала возмущаться, мол, зачем я к ним пришел, если у меня нет нужного образования. Я ей напомнил, что все есть в резюме, да и главное ведь опыт работы! Но она все бухтела, что я вообще не имею права занимать такие должности. Я сказал: «Извините, вы мне не подходите. Если вы мне на собеседовании уже столько претензий высказали, что же было бы, если бы я работал у вас?» Сказал, что сочувствую ее коллегам, а она в ответ посочувствовала моим будущим работодателям. © meowzone / Pikabu
  • Пришла девушка на собеседование: претендовала на позицию менеджера. Зашла в наш старенький офис, располагающийся рядом с производством. Это был подвальный этаж бизнес-центра, который, к сожалению, переделали в общагу. Посмотрела, оглянулась, сказала: «Извините» — и убежала. Такого стыда я еще не испытывал. Мы переехали после этого в нормальный офис. Девушка, спасибо тебе за такую реакцию! © Unknown author / Pikabu
  • Идет собеседование, наконец-то меня обо всем расспросили и такие: «Есть ли у вас вопросы?» Эти товарищи мне все равно не понравились, так что я спросил: «А почему вакансия свободна? Почему предыдущий человек ушел?» Вижу, что лица кадровика и менеджера вытянулись. Добавляю: «Еще я хотел бы пообщаться с сотрудниками и узнать, как им тут работается». Встает кадровик: «Извините, вы нам не подходите». © Significant_Lab_5286 / Reddit
  • Я долго проработал в одной компании и решил уволиться. Сказал директору, что ищу другое место. Хочу нового, больше денег, да и вообще малость выгорел. Сижу на собеседовании у гендиректора и кадровички. Мадам спросила, мол, а чего это ты со старого места ушел. Может, говорит, накосячил там? Она уговорила гендира позвонить моему прежнему начальнику — сразу и по громкой связи. Ну ок, дал номер. Созвонились, спросили обо мне, а старый гендир дал мне прям отличную рекомендацию. Я аж в шоке был. Думал, с обиды наговорит чего. Потом я ему перезвонил и спросил, чего это он так. А он и ответил, мол, велик шанс, что ты еще к нам вернешься. Так и случилось через пару лет. © Pikabu / VK
  • Как-то пришла на собеседование. Захожу в кабинет, не успела присесть, а учредитель мне:
    — Ну, рассказывай!
    — Что рассказывать? — опешила я.
    На что он мне с ухмылкой: «Стишок!» Я не растерялась и громко так, с выражением, начала: «Я нашла себе жука. На большо-о-о-й ромашке! Не хочу держать в руках, пусть лежит в кармашке!» Поржали вместе. На работу взял. До сих пор там работаю и счастлива. © Pikabu / VK
  • Должность — обычная, офисная, зарплата — приличная. Эйчар задает вопрос: «Предположим, ваш день начинается в 8:30. Когда вы сядете за рабочий стол?» Я сказал, что в 8:25. И вдруг атмосфера полностью изменилась, будто я сказал что-то непристойное. Интервьюеры промолчали, но все было написано на лицах. Я попытался спасти ситуацию: «В любое время, когда меня попросят». Не помогло. Мне сказали: «У нас больше нет вопросов, спасибо». До сих пор пытаюсь понять, какой ответ они хотели услышать. © WoodyStLouis / Reddit
  • Проходила собеседование в страшную рань, интервьюер все время зевала. Я тоже хотела, но сдерживалась, чтобы не показаться невоспитанной. В какой-то момент она такая: «Я читала, что социопаты не зевают, когда зевают другие люди». Ох, тут я занервничала и ответила: «Да, знаю». Мы уставились друг на друга, она зевнула, я нет, и собеседование тут же закончилось. © Pikabu / VK
  • Сижу у кадровика. Дали мне 3 анкеты. Спрашивали, кем были бабушки и дедушки со стороны мужа, ходила ли я в садик и всякое такое странное. Но на 4-й анкете я прям офигела. Там были вопросы типа: «Вы красите волосы? Если да, то почему?». И таких вопросов на 2 листа. Озвучила им, что заполнять подобные анкеты считаю, мягко говоря, странным. Ушла осмысливать, как мои профессиональные качества вяжутся с частотой окрашивания волос. На выходе кадровик обронила: «Жаль, что вас это задело. Обычные вопросы для нас, это нормально — знать все о своих сотрудниках». А знаете, что это за фирма? Не органы и не госконтора. Они занимаются производством и реализацией продукции из мяса и птицы. Пельмешки, котлетки, колбаска. © Pikabu / VK
  • Как-то искал работу. Сижу себе, жду приглашения в кабинет психолога. Минут 40 продержали в коридоре. Хотя не обед, а в кабинете кандидатов нет. Наконец-то приглашают. Сидит девушка — серьезная, жуть. Лезет в личное дело с умным лицом, что-то листает там. — Расскажите о вашем отце, — предлагает.
    А в анкете указано, что он ушел из семьи, когда я еще маленьким был. Говорю:
    — Я его не помню.
    — Расскажите о нем.
    Смотрю на нее и понять не могу. Может, ей самой специалист нужен? О чем говорить, если я не помню ни фига?
    — Я его не помню, — повторяю ей уже чуть ли не по слогам. — Вы можете рассказать о том, чего не помните или не видели?
    — Вы обязаны отвечать на мои вопросы, а не задавать их!
    Я начинаю звереть, но тут на мое или на ее счастье заходит начальница. Смотрит на меня, на раскрасневшуюся моську девушки, после чего просит ту выйти. Перекинулась со мной парой фраз. Спросила о причине ухода с предыдущей работы и причине выбора этого места, глянула характеристику и приняла. Не зайди она тогда, не прошел бы я психолога. © DeM0rr / Pikabu
  • В конце декретного отпуска я решила сменить работу и начала ходить на собеседования. Прошла 5 штук — и все отказы в духе «будете постоянно на больничном». На последнем собеседовании не выдержала и на очередной вопрос «Дети же маленькие, болеть будут, что будете делать?» ответила: «Вы не поверите! Вы тоже когда-то были ребенком! И, представьте себе, тоже иногда болели! И ваши родители явно не сидели дома до ваших 18-ти лет!» На этом собеседование закончилось стандартным «перезвоним». Я плюнула и расстроенная пошла домой. А через 2 часа мне перезвонили и пригласили на второй этап собеседования. © Мамдаринка / VK

Собеседования порой превращаются из деловой беседы в какое-то цирковое шоу. Запасайтесь попкорном, следующие истории вас порядком позабавят.

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