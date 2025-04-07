15 историй об умной технике, которые заставили нас гадать, что это было

Вот такие неожиданные и порой комичные моменты случаются с умной техникой. Эти истории напоминают, что даже самые продвинутые гаджеты иногда ведут себя совсем не так, как мы ожидаем.

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