15 историй об умной технике, которые заставили нас гадать, что это было

Истории
3 часа назад

Умная техника должна упрощать жизнь, но порой ее сбои и неожиданные реакции вызывают недоумение. В этой подборке — истории, когда даже самые простые гаджеты удивляли нас своими странностями и непредсказуемостью.

  • Ехала зимой на автобусе и положила карточку в перчатку, а потом зашла в магазин за пакетом молока, и так на кассе и расплатилась — провела рукой в перчатке над терминалом. Глаза девушки на кассе долго не забуду. © Жужа Лаптева / Dzen
  • У меня в голосовом помощнике настроено: как только я прихожу домой, играет труба, а потом «Король вернулся! Слава королю!» Собаки уже привыкли и каждый раз сходят с ума, когда слышат это. Жена просто в восторге. Особенно когда она спит, а я прихожу. Это ее любимое. © limitless__ / Reddit
  • Дочь попросила зайти к ним и включить стиралку. Запустила, пошла на кухню. Вдруг из машинки жуткий кошачий вопль! А у них 6 кошек было. В ужасе пытаюсь отключить, дверца заблокирована. И тут щелчок! Дверца открылась, вываливаю белье, а там мягкая игрушка-кошка на батарейках, хрипит. Зять постирать решил, испачкалась, видите ли. © Светлана Волкова / Dzen
Алина
1 час назад

Это истории об умной технике или неумном зяте aвтора, который электронику стирает?

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  • Ночь, сплю. Вдруг просыпаюсь от голоса: «Мама, поиграй со мной». Чуть концы не отдала! Онемела от страха, в голове все ужастики про кукол пронеслись. Заставила себя встать, включила свет — в кресле кукла. Внучка забыла, когда уезжали. Мало того, никак не могла ее отключить, еле заткнулась. Мягкая, на ребенка похожа. Жуть. © Лина / Dzen
  • Моя младшая сестра настроила голосового помощника так, что когда кто-то кашляет рядом, лампа в гостиной становится красной, а она говорит «Обнаружен вирус» и включается сигналка. Мама от этого с ума сходит, а мне нравится. © Unknown author / Reddit
  • На новогодних каникулах сижу дома, спрашиваю Алису, где ближайший прокат сноубордов. Она выдает прокат свадебных платьев. Я ей: «Эй, замуж пока не собираюсь!» А она мне выдала такое: «Не зарекайтесь!» А через 2 недели я встретила своего будущего супруга. © Юля По / Dzen
  • У внучки в комнате висела говорящая азбука. Стоило мне пройти мимо — сразу: «Привет, давай поиграем!» И только со мной. Каждый раз подпрыгивала от неожиданности. Внучка уже читала, так что азбуку-монстра отправила в детский сад. Пусть там играет. © Арина Капинос / Dzen
  • Лет 10 назад мой рабочий ноут периодически выключался, обновлялся и пропадал на сутки-двое. Так вот сторож рассказывает: «Среди ночи на все здание — „Обновление прошло успешно!“, так я чуть из штанов не выпрыгнул». © Алена Кудяшева / Dzen
  • Обычно старшее поколение не любит прогресс, остается «в своем времени», не пользуется гаджетами. Но моя бабушка не такая. У нее два сенсорных телефона, планшет, дома плазма, на кухне куча современной техники. Купил себе проигрыватель — она у виска покрутила. Говорит, лучше бы колонку хорошую взял и подписку на стриминг на год оформил. © Палата № 6 / VK
  • Муж заболел, остался дома. Вечером прихожу — устроил бои робота-пылесоса с радиоуправляемой машинкой, прикрепив им картонные копья на скотч. Сколько там лет детства самые сложные у мужчин? © Палата № 6 / VK
  • У нас есть говорящая игрушка-собака, реагирует на звуки и движение. Ушли с дочкой гулять, забыли выключить. Пришел дед, говорит, не по себе было, когда зашел, а из комнаты раздалось: «Привет! А я тебя вижу!»
    Еще была лошадка, шла под музыку, на припеве вставала и очень активно дрыгала головой. Но самая жесть — когда упиралась в стул или кресло и со всей дури билась башкой. Грохот страшный. Дочка первый раз увидела — в слезы. Мы убрали ее подальше, младшей даже не показывали. © Девочка в песках / Dzen
  • Купили в ванную комнату освежитель. Вот все бы ничего, но ночью приходит ко мне кот, и начинает призывно звать. Непонятно, потащилась с ним на кухню. Еда есть, вода тоже. А он реально переживает. Ведет меня в ванну. Я уже подумала, что крысы завелись. И тут звук- «Пссс». Кот заорал и забрался на меня. Оказалось, это освежитель с таймером, освежает. © Wilena / Dzen
  • Дочке 6 лет. Как-то играла она с куклой на улице, купала. Ночью вышел на улицу, тишина и тут из темноты «Давай поиграем». Холодные мурашки по спине пробежали. А потом понял, что это куклу от воды замкнуло. © Разные мысли / Dzen
  • У меня как-то в комоде включилась машинка для удаления катышков. Я думала, соседи сверлят в 12 ночи, слушала полчаса, потом собралась идти скандалить и вовремя заметила. © Виктория Д / Dzen
  • Занимаюсь домашними делами, работает телевизор и ноут. По сюжету фильма герой зовет героиню «Алиса, Алиса!», и тут мой ноут, на котором я не включала голосовых помощников, оживает: «Да, чем могу помочь?». Я чуть не подпрыгнула от неожиданности.
    Другой случай с навигатором. Когда их не было в телефонах, друг подарил мне девайс. Поехали в соседний город, дорогу знаем, но решили проверить, как работает устройство. Включили, выехали за город — и он говорит: «Двигай прямо 120 километров». Забыли про него. Через полтора часа в машине звучит — «Через два километра поверните направо». Чуть в кювет не улетели от неожиданности. © Непутевые заметки / Dzen
  • Я придумал систему, которая зовет сыновей на ужин. Жене надоело кричать им, особенно когда те в наушниках. Теперь она нажимает кнопку на кухне, и включается красный свет везде, в том числе в их комнатах. Теперь детям нужно нажать на кнопку у себя. Если старший нажимает свою кнопку — свет на кухне синий, если младший — желтый. Если оба — зеленый. Через несколько минут они собираются на ужин. Больше не нужно кричать, все работает отлично. © chipshopman / Reddit
  • Была дома одна, поздно вечером включила фильм на компе и заснула под него. В конце фильма была реклама с гораздо более громким звуком, чем фильм. И вот сплю я себе спокойно и вдруг сквозь сон слышу: " Тебе страшно? Ты сомневаешься?". Я от страха чуть с кровати не упала! © Agatha / Dzen

Вот такие неожиданные и порой комичные моменты случаются с умной техникой. Эти истории напоминают, что даже самые продвинутые гаджеты иногда ведут себя совсем не так, как мы ожидаем.

Если вам понравились эти истории, загляните и в другую подборку, где собраны еще больше курьезов и недоразумений с умной техникой.

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