15 комиксов о разнице между материнством тогда и сейчас

Быть мамой — сродни тому, чтобы играть в игру с постоянно меняющимися правилами. Бабушки, родительские чаты, курсы и желание быть в курсе всех трендов — все это часть жизни современной женщины. Мы решили показать, как изменился подход к материнству и воспитанию детей. В наших комиксах вы наверняка узнаете свои истории и поймете: вы точно не одна в этом большом приключении.

Еще не так давно фото в семейный альбом было целым событием. А сейчас можно сделать миллион фоток и сразу показать родным в соцсетях

AI-generated image

Не то, чтобы раньше было мало кружков для детей. Но сегодня занятий несравнимо больше на радость самим детям и их мамам

AI-generated image

Раньше воспитание детей и ведение быта считалось женским делом. Сейчас же это общее дело, и папы с удовольствием занимаются малышом, чтобы мама могла отдохнуть



Мамы в недавнем прошлом прятали свой живот. А сейчас даже модно носить наряды, подчеркивающие беременность

AI-generated image Ева 1 день назад зачем ходить с голым животом беременной? - - Ответить

Раньше весь двор знал и твой распорядок, и как тебя ласково (но совершенно не круто!) зовут домашние. Сейчас стало куда спокойнее и детям, и родителям

AI-generated image

Раньше мамы, наверное, просто паниковали, когда малыш начинал капризничать посреди магазина. Теперь они заботятся о том, что чувствует ребенок, а не о том, что думают люди

AI-generated image

Наши мамы редко позволяли себе взять паузу. Современные мамы знают, что давать себе отдыхать — очень важно

AI-generated image

Вариантов воспитания раньше было немного. Современные мамы смело изучают детскую психологию и не боятся обращаться к специалистам

AI-generated image

Нас учили выглядеть очень тихими и спокойными в глазах общества. Сейчас родители позволяют ребенку самовыражаться, не нарушая личные границы окружающих

AI-generated image Ева 1 день назад видела пацана, который бегал по площадке и орал чуть ли не матом, а мама его нa лавочке сидит, в телефон смотрит - - Ответить

Да и с уроками ребенку помочь теперь гораздо проще. Вместо ругани и отчаяния — помощь и поддержка

AI-generated image Людмила Киш 1 день назад Помочь и списать решение - две большие разницы! - - Ответить

Раньше мамы крутились как белки в колесе — их жизнь состояла из бесконечного списка дел. А сейчас на помощь приходят технологии, и это здорово

AI-generated image

Грудное вскармливание стало легче и приятнее. Можно сцедить молоко, оставить его в холодильнике и спокойно заняться своими делами



AI-generated image

Раньше воспитанием было заложено, что важно почитать старших. Сейчас же родители с детства учат детей, что смотреть нужно не только на возраст. Каждый из нас может нуждаться в поддержке

В прошлом выход из дома мог стать реальной полосой препятствий, а сегодня мамы «пересели» на слинги. Это удобно: можно и в магазин зайти, и в метро спуститься

AI-generated image

Врачи всегда стараются максимально и для мамы, и для ее ребенка. А современные технологии в медицине это позволяют и дарят мамам спокойствие

AI-generated image