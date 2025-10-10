15 комиксов о разнице между материнством тогда и сейчас
Быть мамой — сродни тому, чтобы играть в игру с постоянно меняющимися правилами. Бабушки, родительские чаты, курсы и желание быть в курсе всех трендов — все это часть жизни современной женщины. Мы решили показать, как изменился подход к материнству и воспитанию детей. В наших комиксах вы наверняка узнаете свои истории и поймете: вы точно не одна в этом большом приключении.
Еще не так давно фото в семейный альбом было целым событием. А сейчас можно сделать миллион фоток и сразу показать родным в соцсетях
Не то, чтобы раньше было мало кружков для детей. Но сегодня занятий несравнимо больше на радость самим детям и их мамам
Раньше воспитание детей и ведение быта считалось женским делом. Сейчас же это общее дело, и папы с удовольствием занимаются малышом, чтобы мама могла отдохнуть
Мамы в недавнем прошлом прятали свой живот. А сейчас даже модно носить наряды, подчеркивающие беременность
Раньше весь двор знал и твой распорядок, и как тебя ласково (но совершенно не круто!) зовут домашние. Сейчас стало куда спокойнее и детям, и родителям
Раньше мамы, наверное, просто паниковали, когда малыш начинал капризничать посреди магазина. Теперь они заботятся о том, что чувствует ребенок, а не о том, что думают люди
Наши мамы редко позволяли себе взять паузу. Современные мамы знают, что давать себе отдыхать — очень важно
Вариантов воспитания раньше было немного. Современные мамы смело изучают детскую психологию и не боятся обращаться к специалистам
Нас учили выглядеть очень тихими и спокойными в глазах общества. Сейчас родители позволяют ребенку самовыражаться, не нарушая личные границы окружающих
видела пацана, который бегал по площадке и орал чуть ли не матом, а мама его нa лавочке сидит, в телефон смотрит
Да и с уроками ребенку помочь теперь гораздо проще. Вместо ругани и отчаяния — помощь и поддержка
Раньше мамы крутились как белки в колесе — их жизнь состояла из бесконечного списка дел. А сейчас на помощь приходят технологии, и это здорово
Грудное вскармливание стало легче и приятнее. Можно сцедить молоко, оставить его в холодильнике и спокойно заняться своими делами
Раньше воспитанием было заложено, что важно почитать старших. Сейчас же родители с детства учат детей, что смотреть нужно не только на возраст. Каждый из нас может нуждаться в поддержке
В прошлом выход из дома мог стать реальной полосой препятствий, а сегодня мамы «пересели» на слинги. Это удобно: можно и в магазин зайти, и в метро спуститься
Врачи всегда стараются максимально и для мамы, и для ее ребенка. А современные технологии в медицине это позволяют и дарят мамам спокойствие
Наши родители воспитывали нас в строгости, а мы учим детей самостоятельности и выбору. Каждое поколение вносит в воспитание что-то свое. И это делает родительство бесконечно интересным. А теперь расскажите: что из «старых» методов вы взяли для себя, а что категорически не применяете? Напишите в комментариях, обсудим вместе.
Почитать истории про мамочек от них самих можно тут:
- 6 историй от женщин, которые осознанно подошли к вопросу материнства
- 17 премудростей от детей, услышав которые взрослые замолкали и удивленно переглядывались
Комментарии
Раньше - это когда? Например, молокоотсос был запатентован в 19 веке, а появились еще лет на 300 раньше.
Просто повторили недавнюю статью. Ну, может кто-то не видел, конечно.