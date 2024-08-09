15+ крутых актеров, которые так мастерски перевоплощаются в разных персонажей, что сам Ди Каприо позавидует

Наверняка вам не раз приходилось смотреть на экран и думать: «Вроде бы кто-то знакомый тут играет». И только потом уже в титрах фильма или сериала обнаруживалась фамилия известного актера. Остается только поаплодировать мастерству, с которым звезды кино входят в самые разные образы — от Пушкина до креветки.

Федор Бондарчук

Федор зарекомендовал себя не только как успешный режиссер, но и как разноплановый актер. В 2018 году он сыграл нерадивого чиновника Виктора Сычева в комедийном сериале «Год культуры». А в 2022 году Бондарчук примерил на себя образ великого Московского князя Ивана III в исторической драме «Сердце пармы».

Павел Деревянко

За свою карьеру Павел снялся в почти 140 проектах. Среди них фильмы и сериалы самого разного спектра. В 2023 году актер предстал в образе Змея Горыныча в фэнтезийном сериале «Волшебный участок». А в конце того же года порадовал зрителей участием в пародийном телефильме «Иван Васильевич меняет всё», перевоплотившись в режиссера Якина.

Виктория Исакова

В 2013 году Виктория предстала в образе Марины Цветаевой в картине «Зеркала», повествующем о трагической судьбе поэтессы. В драматическом сериале «Чистые» она снова перевоплотилась в героиню декаданса. А в фантастической ленте «Сто лет тому назад» Исакова сыграла учительницу физики Маргариту Степановну, которая оказалась храброй воительницей с межгалактическими пиратами.

Константин Хабенский

В детском фильме «Сказка. Есть», в котором одна девочка попала в мир игрушек, актер исполнил роль Энциклопедического Словаря. В сериале «Метод» зрители увидели его в роли следователя Родиона Меглина — неординарной личности с весьма своеобразным подходом к работе. А в спортивной драме «Чемпион мира» Хабенский появился в образе гроссмейстера Виктора Корчного.

Катерина Шпица

За 20 лет в кино актриса успела примерить на себя самые разные роли. Это и бортпроводница Виктория в фильме-катастрофе «Экипаж», и театральная артистка начала XX века в сериале «Шаляпин».

Юрий Колокольников

В комедийном сериале «Беспринципные» актер сыграл столичного архитектора Романа, а в еще одном сериале под названием «Конец света» появился в образе Князя тьмы или Сергея Яковлевича Вельзевульченко. В сказке «По щучьему велению» зрители увидели Юрия Колокольникова в роли иностранного лорда.

Мария Миронова

В 2013 году Мария предстала на экране в двух очень разных образах: в роли королевы Франции Анны Австрийской в «Трех мушкетерах» и неприметной почтовой работницы Нины в драматическом сериале «Крик совы». А спустя три года актриса перевоплотилась в судмедэксперт Маргариту Ушакову в детективном сериале «Следователь Тихонов».

Ольга Медынич

Зрители имели возможность лицезреть Ольгу в роли фрейлины и фаворитки Петра lll Елизаветы Романовны Воронцовой в сериале «Великая», а также в образах загадочной графини Воронцовой и Снежной королевы в сериалах «Вампиры средней полосы» и «Волшебный участок» соответственно.

Юра Борисов

Во втором сезоне фантастического сериала «Эпидемия» актер предстал в образе брутального сержанта Жени, а в экранизации повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед» сыграл космического пирата Глота. В 2025-м году зрители смогут оценить работу Юры Борисова в фильме «Пророк. История Александра Пушкина», где он исполнит роль великого поэта.

Полина Ауг

В экранизации «Мастера и Маргариты» 2023 года Полина предстала перед зрителем в ярком образе вампирши из свиты Воланда. До того, как появиться в этой ленте, девушка успела полюбиться зрителям по роли Таи Мошкиной в комедийном сериале «Дылды».

Тихон Жизневский

Пожалуй, одним из самых ярких образов, созданных актером, стал майор Гром — супергерой, который перешел на экран со страниц комиксов. При этом Жизневскому с тем уже успехом удается играть и беззаботных парней. Именно его вы видели в роли Трубадура в современном фильме «Бременские музыканты», а на заре своей карьеры актер сыграл студента Ваню в киноленте «Дикари», где его коллегами по съемочной площадке были Гоша Куценко и Марат Башаров.

Марк Эйдельштейн

Юный актер пока не может похвастаться большим количеством ролей. Но каждая его работа ярче предыдущей. Чего только стоят сыгранные Марком образы старшеклассника Коли Герасимова в фантастической картине «Сто лет тому вперед» и всемирно известного математика Григория Перельмана в ленте «Витринном экземпляре».

Ольга Кузьмина

Многим зрителям Ольга запомнилась по роли простодушной официантки Насти из ситкома «Кухня». Но фильмография актрисы насчитывает более 4 десятков ролей. Среди них певичка варьете Розочка из приключенческого сериала «Жизнь и приключения Мишки Япончика» и Чебурашка — именно голосом Кузьминой говорит любим всеми персонаж в экранизации 2023 года.

Юрий Чурсин

Экранизация «Трех мушкетеров» 2013-го года провалилась в прокате, но мы бы все равно пересмотрели этот фильм только для того, чтобы влюбиться в харизматичного Юрия Чурсина в роли Атоса. Поклонники современных сериалов наверняка видели этого актера в сериале «Доктор Преображенский» в образе психиатра Эдуарда Борисовича, а на заре карьеры Чурсин примерил на себя роль промоутера в костюме креветки в киноальманахе «Короткое замыкание».

Иван Янковский

В конце 2023 года на Ивана обрушилась невероятная слава после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»: актер сыграл лидера группировки Вову Адидаса. Но на счету Янковского много других не менее ярких работ. Поклонники актера могли увидеть его в роли декабриста Михаила Бестужева-Рюмина в исторической драме «Союз спасения. Время гнева», а также дерзкого следователя Евгения Бокова в восьмисерийном триллере «Фишер».

Кирилл Кяро

Зрители, полюбившие фантастический сериал «Эпидемия», переживали за судьбу Сергея, спасающего себя и свою семью от распространяющегося повсюду вируса, а поклонники киноленты «Диагноз «Везучая» посмеивались над приключениями бухгалтера-недотепы Антона. Кроме того, в копилке актерских работ Кирилла Кяро есть образ дальнобойщика, созданный им в фильме «Далекие близкие».

Татьяна Догилева

За более полувека творческой карьеры Татьяна Догилева снялась в десятках фильмов и сериалов. В последние годы актрису все чаще можно увидеть в комедийных проектах. Среди них сериалы «Отпуск» и «Волшебный участок», в котором Догилева предстала в неожиданном образе Бабы-Яги.