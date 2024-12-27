15 крутых архивных фото из времен, когда наши близкие были молодыми

Пусть юность наших бабушек и дедушек и молодость наших мам и пап осталась только в фотоальбомах, но и на снимках видно, какими же они были крутыми. Некоторые пользователи по праву гордятся талантами и красотой своих родных и приглашают и нас посмотреть на эти впечатляющие фото.

«Моя прабабушка-акробатка и ее отец — чемпион по боксу в полусреднем весе, на пляже, 1920-е годы»



«Мама, 1980-е. После развода сама подняла троих детей и построила дом. И все это на зарплату секретарши»

«Портрет бабушки, который она подарила дедушке. Белое пятно — от любовной надписи, которую она стерла после развода. 1960-е»

«Прабабушка в 1920-е. Умнейшая была женщина! Одна из первых дам, которой дали добро на развод с мужем-абьюзером»

«Моя гламурная мама, 1960-е»

«Мой 16-летний дедушка»

«Моя мама после победы в гонках. Май 1966 года»

«Мои родители празднуют Новый год 45 лет назад»

«Прадедушка на собственном мотоцикле. 1910-е»

«Мои родители уезжают на медовый месяц. 1960-е»

«Моя тетя на своей свадьбе. 1980-е»

«Мой дедушка, 1950-е»

«Мои дедушка и бабушка отправляются в свадебное путешествие, 1950-е. Они выглядят как кинозвезды!»

«Мой 17-летний дядя на фото из выпускного школьного альбома. 1970-е»