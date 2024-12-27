15 крутых архивных фото из времен, когда наши близкие были молодыми
Фотоподборки
22 часа назад
Пусть юность наших бабушек и дедушек и молодость наших мам и пап осталась только в фотоальбомах, но и на снимках видно, какими же они были крутыми. Некоторые пользователи по праву гордятся талантами и красотой своих родных и приглашают и нас посмотреть на эти впечатляющие фото.
«Моя прабабушка-акробатка и ее отец — чемпион по боксу в полусреднем весе, на пляже, 1920-е годы»
«Мама, 1980-е. После развода сама подняла троих детей и построила дом. И все это на зарплату секретарши»
- Так выглядит суперженщина. © epi_glowworm / Reddit
«Портрет бабушки, который она подарила дедушке. Белое пятно — от любовной надписи, которую она стерла после развода. 1960-е»
Очень красивая женщина.......естественная красота, волосы уложены " голливудской волной".
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«Прабабушка в 1920-е. Умнейшая была женщина! Одна из первых дам, которой дали добро на развод с мужем-абьюзером»
Кухня выглядит, как в питерской коммуналке, где никто не хочет платить за ремонт...
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«Моя гламурная мама, 1960-е»
«Мой 16-летний дедушка»
«Моя мама после победы в гонках. Май 1966 года»
«Мои родители празднуют Новый год 45 лет назад»
«Прадедушка на собственном мотоцикле. 1910-е»
Почему такое странное уточнение - "собственный" мотоцикл? Разве это редкость?
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«Мои родители уезжают на медовый месяц. 1960-е»
У него в глазах:" Господи, за что??? ", у нее улыбка просто вопит:" Мечта сбылась, теперь он мой! Попался! "
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«Моя тетя на своей свадьбе. 1980-е»
«Мой дедушка, 1950-е»
«Мои дедушка и бабушка отправляются в свадебное путешествие, 1950-е. Они выглядят как кинозвезды!»
«Мой 17-летний дядя на фото из выпускного школьного альбома. 1970-е»
«Мой дед был таким крутым! Фото примерно из начала 60-х»
Фото на превью Bob_12_Pack / Reddit
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