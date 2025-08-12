15 человек, которые изменились настолько, что даже их родные не признали бы

Ну надо ж... Тут брекеты ставишь, 3 года носишь, раз в месяц проверяешься, а там раз - и стали!
Время меняет всех — и наши сегодняшние герои докажут вам, что взросление может быть очень красивым превращением. Когда-то они были робкими подростками, а теперь сияют уверенностью и стилем.
«Но если честно, я себе нос поправила»
А что за ужасная складка между ног? Это то, о чем все подумали?
