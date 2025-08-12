15 человек, которые изменились настолько, что даже их родные не признали бы

5 часов назад

Время меняет всех — и наши сегодняшние герои докажут вам, что взросление может быть очень красивым превращением. Когда-то они были робкими подростками, а теперь сияют уверенностью и стилем.

«На левом фото мне 19. Прошло 5 лет»

«К 26 годам зубы сами взяли и выровнялись»

ИньЯна
17 часов назад

Ну надо ж... Тут брекеты ставишь, 3 года носишь, раз в месяц проверяешься, а там раз - и стали!

«12 лет и 25»

«Я в 19 и в 25. Похудела на 45 кило и сделала новую прическу»

10 лет и 23 года

«Но если честно, я себе нос поправила»

«Моя жена в 10 лет и сейчас»

  • Кажется, твоя жена ведьма, которая придумала, как стареть наоборот. © Stenktenk / Reddit

«Уверен, что мальчишки, которые в школе не обращали на тебя внимания, сейчас жалеют»

«За 10 лет многое может измениться»

«Меня растил папа, так что делать макияж и прическу я научилась не сразу»

  • С таким лицом ты просто в лотерею выиграла. Тебе любая прическа идет. ©
    PectusShark / Reddit

Между этими фото 4 года. И 58 кг

«Я в 19, в 24 и в 36»

  • За свою жизнь ты успел побыть тремя разными людьми. © Xenol06 / Reddit
  • Если бы ты пошел на встречу выпускников, тебя бы фиг кто узнал. © nosamiam28 / Reddit

Из 14 в 21

«Класс 6-7 примерно и лето 2022»

«Слева — 15 лет, справа — 28. Слава макияжу!»

«18 и 32. Мой совет простой — пейте побольше водички»

Фото на превью Icy_Anything_8740 / Reddit

