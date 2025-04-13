15+ ностальгических фото, которые напоминают, что время не остановишь
Фотоподборки
1 час назад
Время так быстро летит, что мы порой не успеваем заметить, как меняется все вокруг. Но стоит взглянуть на старые фотографии, и вот оно, настоящее волшебство. Наши герои решили заглянуть в прошлое и сравнить, каким все было тогда и каким стало сейчас.
«Мы с мужем в день, когда впервые встретились, и 17 лет спустя. Как время летит!»
"Сегодня не стало моего любимого кота. Незадолго до этого я воссоздал нашу с ним фотку 20-летней давности. Люблю тебя, Гэндальф"
«Тут все мои конспекты за 5 лет обучения в инженерном колледже — примерно 35 тыс. листов»
"Моя бабушка в 1968 году и сейчас"
- "Чем она пользуется? Выглядит просто шикарно!" © mikki1017/ Reddit
"Бабушка с дедушкой на свадьбе моей мамы, а спустя несколько лет — на свадьбе моей сестры"
Похоже, бабушка как раз из тех женщин, которые na чью-то свадьбу всегда приходят в белом)
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«Дом моего детства — 1988 и 2023»
"Мои родители в 1996 году и через 28 лет"
- Мама где-то нашла фонтан молодости. © rsae_majoris / Reddit
«Старая и новая пары Мартинсов моей жены»
«А вот во что превращается детская пластиковая лопатка год спустя»
"Моей старушке исполнилось 14"
«Мой пес за последние 2,5 года полностью побелел»
- Я сперва подумал, что это вообще другая собака, а потом увидел фото в процессе. © whenuseeit / Reddit
«Мой папа с сестрами. Разница между фото — 40 лет. У тети Оли даже платье то же самое»
Заморозили тетю Олю🤣 я уже вряд ли влезу в вещи десятилетней давности, а тут фигура👍 да и качество платья))
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«Мой Лего-брелок, с которым хожу 10 лет, и новехонький такой же»
«Вышла на пенсию после 42 лет работы медсестрой-акушеркой. Вот я в начале своей карьеры (1979 год) и в конце»
«Мой котик Пичу — на фотке еще котенок, а сейчас ему 15 лет»
«Я в 1986 году, когда возглавлял банду скейтеров, и сейчас — в свои 55»
"Мой папа и его дерево — в 4 и в 63 года"
«Свежевымытый пол и он же после 16 лет в использовании»
Если хотите погрузиться в ностальгию, вот несколько статей:
Фото на превью cleo1290 / Reddit
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