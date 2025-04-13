15+ ностальгических фото, которые напоминают, что время не остановишь

Время так быстро летит, что мы порой не успеваем заметить, как меняется все вокруг. Но стоит взглянуть на старые фотографии, и вот оно, настоящее волшебство. Наши герои решили заглянуть в прошлое и сравнить, каким все было тогда и каким стало сейчас.

«Мы с мужем в день, когда впервые встретились, и 17 лет спустя. Как время летит!»

"Сегодня не стало моего любимого кота. Незадолго до этого я воссоздал нашу с ним фотку 20-летней давности. Люблю тебя, Гэндальф"

«Тут все мои конспекты за 5 лет обучения в инженерном колледже — примерно 35 тыс. листов»

"Моя бабушка в 1968 году и сейчас"

"Чем она пользуется? Выглядит просто шикарно!" © mikki1017/ Reddit

"Бабушка с дедушкой на свадьбе моей мамы, а спустя несколько лет — на свадьбе моей сестры"

«Дом моего детства — 1988 и 2023»

"Мои родители в 1996 году и через 28 лет"

«Старая и новая пары Мартинсов моей жены»

«А вот во что превращается детская пластиковая лопатка год спустя»

"Моей старушке исполнилось 14"

«Мой пес за последние 2,5 года полностью побелел»

Я сперва подумал, что это вообще другая собака, а потом увидел фото в процессе. © whenuseeit / Reddit

«Мой папа с сестрами. Разница между фото — 40 лет. У тети Оли даже платье то же самое»

«Мой Лего-брелок, с которым хожу 10 лет, и новехонький такой же»

«Вышла на пенсию после 42 лет работы медсестрой-акушеркой. Вот я в начале своей карьеры (1979 год) и в конце»

«Мой котик Пичу — на фотке еще котенок, а сейчас ему 15 лет»

«Я в 1986 году, когда возглавлял банду скейтеров, и сейчас — в свои 55»

"Мой папа и его дерево — в 4 и в 63 года"