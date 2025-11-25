Ну 43 это да, необычно. Хотя носить обувь не по размеру, это черевато
15 походов в магазин, которые пошли не по плану, а по законам комедии
Обычный поход за продуктами или товарами для дома всегда таит в себе риск внезапного приключения. Здесь можно столкнуться с мужчиной, который не против, что вы оплатили его покупки или женщиной, свято уверенной, что дамам нельзя носить свой собственный размер обуви. Мы собрали 14 уморительных историй, которые доказывают: шопинг — это настоящий спектакль, который часто идет по законам комедии.
Кстати, не только покупатели, но и сотрудники приносят из магазинов любопытные истории. Об этом в конце статьи.
- Стою с подругой у кассы. Впереди рассчитываются мужичок с дамой. А мы с подругой начинаем шуточно бухтеть: «Я заплачу» -«Не выдумывай, я заплачу». В общем, я выиграла, достала деньги, жду. Так мужик перед нами обернулся и выдает: «Раз вы так рьяно спорите, может и за меня заплатите?» © liza_in_black_
- Примеряю как-то зимние ботинки. Одна дамочка подскакивает ко мне со своим «фи»: «Вы зачем такую огромную обувь берете?» Я: «Делаю что хочу». И прошу продавца принести 43-й размер, эти малы. Тетка чуть не захлебывается: «Женщинам нельзя такие размеры, потому что вы же девушка! Потерпите!» Это что вообще было? © ****Mne / Pikabu
- Возвращаюсь из магазина. Захожу во двор, а там на всю улицу играет какая-то отвратная попса, которую просто невозможно слушать без кровоизлияния в уши. Это были два мелких пацана с колонкой на плечах. Останавливаю их и говорю: «Ну что вы слушаете? Включите что-то хорошее!» Один парень плюет в сторону и дерзко мне отвечает. Что-то вроде: «Что хочу, то и слушаю, ты мне не указ!» Я обалдел. Ему максимум лет 10, а мне 40. В мое время, если нам делали замечание во дворе, то нам становилось стыдно. © Подслушано / VK
- Шла с работы. Устала как собака, есть хотелось жутко. Дома, как назло, ничего съедобного. Зашла в магазин. Думала, сейчас куплю пельмешек, да с майонезиком, и селедочки с хлебушком. И, как будто специально, именно в эту самую минуту, в этот вечер за мной в очереди встал мой сосед, по которому сохну уже кучу времени. Пришлось скромно купить йогурт и глазированный сырок. © Подслушано / VK
- На шестом месяце беременности я с мужем поперлась выбирать одежду для малыша. Ссора началась из-за цвета. Муж высказывал свое мнение, я не соглашалась, он говорил, что мой вариант лучше, а я снова не соглашалась. Так прошло три часа. Ехали домой тупо ни с чем. Только продуктов купили. По дороге я начала выяснять, почему нам не удается договориться. Скажу честно: хотела во всем обвинить мужа. Он десять раз повторил, что он соглашался на все, что я предлагала, а я все равно была недовольна. Приехали домой, сели ужинать, и я поняла, что тот комбинезон, который больше нравился мужу, реально был бы классной покупкой. © Мамдаринка / VK
- Покупал продукты. Было открыто только две кассы. За мной в очереди стоял парень лет 30-и. Вдруг за ним встала женщина, на вид лет 70-и. Она стала ворчать, что «недостаточно открытых касс» и «с такой скоростью мы будем здесь весь день торчать». А потом сказала парню за мной: «Я очень спешу, можно, я пройду вперед вас?» Пока женщина говорила это, она продвинула свою тележку, а его начала отодвигать, чтобы встать перед парнем. Тот молча схватился за ручку своей тележки, чтобы старушка не могла толкнуть ее дальше, и шагнул вперед так, что тележка женщины не смогла поместиться рядом с его. Тетка начала громко требовать, чтобы он пропустил ее, и жаловаться, что он неуважительно ведет себя. Парень снова не ответил. Вместо этого он всунул наушники в уши. Затем достал телефон и очень медленно и сознательно сдвинул ползунок громкости на экране до максимума. Тетка ругалась на него еще пару минут, пока наконец не заметила, что парень не слышит. Тот заплатил за свои товары и ушел, даже не взглянув на нее. © NotASmurf / Reddit
- Выбирал ингредиенты для торта, как вдруг мимо прошла мама с ребенком. А у меня тогда были цветные волосы. Ребенок сказал: «Мамуль, можно мне такие же волосы?» Та посмеялась и ответила что-то вроде: «Если мы встретим этого молодого человека снова, то это судьба». Через неделю опять с ними столкнулся. Ребенок меня не заметил. Но вот лицо матери, когда мы встретились взглядами, — это было бесценно. © BadAtLife42 / Reddit
- Пошла как-то за продуктами. В одном из рядов стоял мужчина лет 50-и. Там было достаточно места, чтобы разойтись. Но мужик не обратил на меня внимания и чуть не врезался. Затем обернулся и сказал: «Ой, прости, девочка». А мне 40 лет. В общем, меня переклинило, и я выдала: «Все в порядке, мальчик». Так этот человек имел наглость посмотреть на меня так, будто я нагрубила. © Mental_Detective / Reddit
- Один раз в магазине девица, работавшая на кассе, оказалась грубиянкой. С длинными наращенными ресницами и ногтями, она смотрела на всех покупателей с презрением. Одного деда даже оскорбила. Когда подошла моя очередь, эта кассирша дала мне сдачу намного больше, чем надо было. Я заметил это, только выйдя из магазина. Подумал: «Да пошла она», — и довольный ушел с покупками. © ПОЗОР / VK
- Готовила блины и поняла, что забыла молоко. Решила купить в магазинчике в доме. Я попросила свежее молоко, неважно какого производителя. Сразу оплатила и побежала домой. Начала готовить. И когда открыла молоко, то оно оказалось кислым. По сроку годности должно было быть хорошим еще несколько дней, но по факту прокисло. Пошла в магазин, объяснила все продавщице. А она невежливо ответила, что молоко не возьмет обратно, потому что я его уже открыла. Сказала, что по датам свежее, а по факту я могла перелить в бутылку уже испорченное. Больше я в тот магазин не хожу. © Палата № 6 / VK
- Иду я из магазина с тяжеленными пакетами. Тут подъезжает мой бывший (ну как бывший: неделю назад поссорились). Он весь такой нарядный, с цветами. Я прохожу дальше, типа не замечаю его, с гордым взглядом. Он подбегает и извиняется, что, мол, был не прав и все такое. У меня из рук падают эти пакеты, и я обнимаю, целую его. Мы уезжаем в ресторан, гуляем, смеемся, сейчас случится долгожданный страстный поцелуй на набережной... И тут я врезаюсь в столб, и все сумки с продуктами на меня, а там же яйца. Вот принцесса мечтательная... © Палата № 6 / VK
- Стоял в очереди в гастрономе. Вдруг женщина передо мной обернулась и пристально посмотрела на меня. Затем поприветствовала, назвав мое имя, обняла и сказала, как приятно увидеть меня после стольких лет. Потом добавила: «У нас будет встреча выпускников, приходи». Я кивнул, пробормотал что-то и ушел. Затерялся в проходах, чтобы больше не столкнуться с этой женщиной. А вернувшись домой, достал выпускной фотоальбом и просмотрел все фотки. Так и не понял, кто это был. © Carol La Rubia / Quora
- Была в магазине. Рядом с отчаявшимся видом ходил мужик. Вдруг он спросил меня: «Не подскажете, где тампоны?» А затем стал уточнять, какие лучше купить. Я объяснила. Мужик был очень смущен. Но вконец уморило меня то, что в конце беседы он с надеждой в глазах выдал: «А есть что-нибудь подешевле?» Разочаровала, что нет. Теперь будет знать, сколько нам приходится тратить на то, что мы не можем контролировать. © MyRockySpine / Reddit
Бонус: продавцам иногда тоже везет на интересные случаи
- Я консультант в магазине аудиотехники. Сегодня пришел мужик, попросил показать самый мощный сабвуфер и включить на максимум. Было слышно на весь район. Купил. На вопрос «зачем» он ответил: «Для борьбы с соседом». Сам я только что переехал и начал делать ремонт. Надеюсь, этот мужик не мой сосед. © ПОЗОР / VK
- Работаю в мебельном. Зашел к нам мужичок.
— Я у вас диван заказал. Два месяца жду, а его все нет. Хочу вернуть деньги!
— Нет проблем. Давайте договор. Сейчас вернем всю сумму и неустойку за просрочку.
Тот дал бумажки. Раскрыла их — я в шоке. Сказала мужику:
— Пардон, но вы не у нас диван заказывали. Не в нашем магазине и даже не в нашей фирме.
Ответ просто убил:
— Ну и что? Какая разница, что не у вас?! Вы же тоже диванами торгуете. © ПОЗОР / VK