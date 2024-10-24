История про педиатра - не правда. Они всегда приходят, когда ребенок спит😂
15+ родителей, с которыми порой приходится несладко и детям, и всем остальным
Дети как губки впитывают все, что видят вокруг, и часто стараются повторять поведение взрослых. Поэтому так важно быть хорошим примером в их жизни. Однако некоторые родители практикуют своеобразный подход к воспитанию, поэтому другим людям зачастую не так-то легко с ними общаться.
- Подруга мамы воспитывала своих детей по книгам о детской психологии. Вычитала, что нельзя говорить «нет» своему ребенку, это повредит его самооценке. И вот звонит она маме в слезах, мол, опаздывает на работу, а ее 12-летний пацан требует, чтобы она везла его в библиотеку, и пришлось сказать ему «нет». Тогда он разозлился, сказал ей, что она плохая мать, и заперся в своей комнате. В итоге он месяцами ей об этом напоминал, а она что-то там ему покупала, чтобы задобрить. © Kammy Chinnock / Quora
- У меня был школьный друг, которому мама разрешала оставаться дома, когда он захочет, а еще задаривала безо всякой причины. Короче, он стал таким ленивым, что она начала платить ему, чтобы он выходил на улицу и гулял с собакой или ходил в бассейн. Теперь он подрос, и большую часть времени он разговаривает с ней неуважительно, может разораться при ней, а она все это вынуждена терпеть. © Andefir / Quora
- Я педиатр. Вызвали на дом. Захожу. Мамаша говорит: «Ждите здесь, Златочка еще рисует!» Я обалдела и говорю: «Поймите, у меня еще очень много вызовов». Мать закатила глаза и крикнула: «Доча, а ну посмотри, какой нетерпеливый врач. Ты ее потом в своей тетради нарисуешь и будешь раскрашивать темными карандашами». Мне даже как-то не по себе стало от этой фразы. В итоге девочка оказалась милым ребенком, а вот мамаша вызывает много вопросов.
- Ничто так не раздражает меня, как родители, говорящие своему сыну перестать плакать, потому что ему не больно. Вы не можете внушить ребенку, каково ему. Нет ничего плохого в том, что мальчик плачет, и это не делает его излишне мягким. Это распространенная ошибка — говорить ребенку, что он должен чувствовать. © Kimberly Bisch Warren / Quora
- Еду с дочкой в маршрутке. В руках крутит игрушку. Тут заходят мама с сыном и садятся рядом. Мальчик молча наклоняется и выхватывает у моей игрушку. Смотрю на мамашу и жду, когда скажет, что чужое брать нехорошо. А она как выдала: «Вам жалко? Вообще-то вашей девочке еще рановато в такие игрушки играть, все равно не разберется». Я даже опешила от наглости. Я тут же попросила вернуть. А игрушкой была небольшая головоломка в виде пазла, которую моя дочь за 5 секунд собирает.
- У нас построили небольшую, но уютную детскую площадку. И поставили удобные скамейки в тенечке. Теперь там постоянно пасутся бабки или мамки с колясками, которые требуют, чтобы дети на площадке не шумели. А у меня сын — аутист. Он, когда катается на качелях, свой восторг выражает криком счастливого дельфина. Сколько раз мне делали замечания: «Вы что, не видите, что ребенок в коляске спит?!» Ну а зачем ты его сюда прикатила? Еще бы на футбольный матч привезла и требовала тишины. Одна вообще грудь расчехлила, чтобы ребенка покормить, и требовала, чтобы все отвернулись. И это не весеннее обострение, это круглогодично. Аж печет! © kadya79 / Pikabu
- Мы с подругой часто проводим время вместе, пока наши мужья ездят по командировкам. Мы любим детей друг друга, как своих собственных. Однажды ужинали все вместе, и 9-летняя дочка подруги сильно расстроилась из-за того, что я налила ей в тарелку кетчуп, а она его не ест. Я извинилась и сказала, что сейчас заменю ей еду. Но тут девочка начала кричать, что вся моя еда отвратительная, она это есть не будет. Потом просто швырнула свою порцию на пол. Понимаю, что детей легко расстроить, но это уже перебор. Я спокойно сказала: «Единственное, что здесь отвратительно, — это твое поведение. Когда ты уберешь за собой и успокоишься, я принесу тебе другую порцию». Та начала рыдать и орать пуще прежнего, но я ее проигнорировала. Подруга сама убрала за дочкой и накормила ее. А позже заявила, что я перешла границы: «Извинись перед моей малышкой. Она обиделась и больше не чувствует себя красивой, ведь ты назвала ее поведение отвратительным!» Я отказалась. Искренне считаю, что в 9 лет ребенок уже в состоянии спокойно сказать, что еда ему не нравится, а не швырять ее на пол. Подруга считает, что я не понимаю ее дочь, потому что у меня сыновья. Ну-ну. © Purple_questions / Reddit
- В парикмахерскую привели стричься пацана лет пяти. Усадили в машинку, он там сразу начал что-то отламывать. Парикмахерша сделала ему замечание и добавила: «Будь послушным мальчиком!» Тут подорвалась с лавки его мамаша и как начала орать: «Нет, мы не послушные! Нам не надо быть послушными! Сын, делай что хочешь, не слушай никого!» И потом объяснила удивленной публике, что воспитывает лидера и разрешает своему ребенку все. © Hyrus / Pikabu
И снова напишу я о Пете.
Плавала как-то в бассейне, смотрю , впереди пацан лет 9 поперек дорожки плавает. Поравнялись, говорю ему: А ты не пробовал плавать вдоль? Дальше можно уплыть, и никому не мешаешь!
И тут рядом резко образовалась его бабушка: Не слушай её, Петя, плавай, как ты хочешь!
Уплывая, я улыбнулась и подумала про себя: хорошо запомни, Петя, мало ли что ты захочешь, это будут точно не мои проблемы))
- Друзья пригласили нас с мужем на день рождения. Мы зашли в пекарню и купили разные пончики, в том числе один без глютена для моего супруга (у него аллергия). Пришли на праздник, поставили пончики. Тут же подлетает какой-то ребенок с мамой и тянет руки к пончику моего мужа. Я спокойно говорю: «Ой, извини, этот брать нельзя — он для моего супруга, потому что он не ест глютен». Стала рассказывать о других замечательных вкусах, которые тут есть, но ребенок сразу зарыдал: он хочет именно тот, что нельзя. Его мамаша начала кричать на меня, мол, я не даю ее кровиночке тот пончик, который он хочет. Еще причитала: «Это же ребенок!» Я думала, она поорет и перестанет, но не тут-то было. Дамочка начала жаловаться всем, что я зажала пончик для ребеночка. В итоге я не выдержала и ответила, что она поймала звезду и думает, что весь мир должен крутиться вокруг нее, но это не так. Мамаша разрыдалась и ушла с праздника. Но самое противное — то, что хозяин и гости потом заявили, что нужно было отдать пончик малышу, раз он так его хотел. Мы ушли домой пораньше. © Traditional_Apple256 / Reddit
- Я раз в месяц езжу в конный клуб покататься. Хозяин клуба любит, обожает, боготворит, культивирует и разводит орловских рысаков. Лошади красивые, ухоженные, холеные, с родословной до 128-го колена. Как-то приезжаем на покатушки, а рабочий закрашивает ругательство, написанное на воротах. Спрашиваем: «Что случилось?» А оказалось, что хозяин поставил на продажу жеребчика, в спорт, только знающим и понимающим людям, с условиями и дорого. Позвонила женщина, спросила, можно ли приехать посмотреть. Можно. Приехала мадам с 5 детьми от 3 до 10–12 лет и начала: «А почему жеребчик такой дорогой? Я же мамочка с детками, они хотят лошадку, у нас дача есть — ему там места хватит». Короче, хозяин культурно объяснил, что эта лошадь не для них. Мадам стала верещать, что он разбил детские мечты и она вообще за 30 штук видела коней ничуть не хуже. Выпроводили их, а ночью приехала эта же машина, на которой была мадам с детишками, и усталой рукой матери-героини было начертано ругательство на воротах. © ExxA / Pikabu
- Сегодня утром еду на работу в автобусе. Вместе со мной на остановке зашла большая семья: 5 взрослых и двое детей. Я села на свободное место. Примерно через минуту ко мне подошла женщина и попросила пересесть, потому что здесь хочет сидеть ее ребенок. В автобусе было много пустых сидений, но ему приглянулось именно мое! Я сказала: «Нет», потому что совершенно не хотелось пересаживаться с больной спиной из-за чьей-то прихоти. Дамочка начала злиться, мол, детям надо уступать и, если малышу чего-то сильно хочется, он должен это получить. В общем, я еще и крайней осталась. © Jmade362 / Reddit
- Бывшая очень гордилась тем, что ее дочь сказала воспитательнице в детсаду: «Ты что, офигела мне суп такой горячий наливать?» Я опешил и переспросил, правильно ли я ее понял. Говорит: «Да, у меня прямо гордость за нее такая звериная проснулась! Она ведь свои интересы защитила, а я так никогда не могла!» Ничего себе, думаю, повод для гордости. © poohmanoff / Pikabu
- Сидим мы на пляже. Тут чувствую: мне на ноги кто-то воду льет. Поднимаю глаза и вижу, что 4-летний сын двоюродной сестры делает на меня свои мокрые дела. Спрашиваю у сестры, умеет ли ребенок извиняться. Она говорит, что умеет. И замолчала. И он молчит. Секунд 30 проходит в полной тишине. А потом сестра продолжает вести себя так, будто ничего не произошло. Это была месть ребенка. За что? © BabkaAnka / Pikabu
- Позвонила женщина, говорит: «Возьмите сына на работу». Надо было еще на этом этапе задуматься, но коллега, сердобольная женщина, вступилась: вдруг действительно толковый мальчишка. Собеседование. Ему объясняют специфику работы, график, обговаривают зарплату. Парня (ему чуть за 30) все устраивает, готов приступить. Бухгалтер разъяснила ему все про электронную трудовую книжку, про зарплатную карту, которую откроют ему в фирме, и показала форму договора, чтобы он изучил. Парень втыкал стеклянными глазами в бумаги, попросил сфотографировать. Ну ничего секретного там не было, поэтому разрешили. Договорились, что выйдет в понедельник. Если все устроит и его, и нас, то заключаем договор и берем в штат.
Наступает понедельник, а его не видать. Позвонили. Но ответила его мама. Она заявила, что электронные трудовые книжки — это обман, мы хотим ее сына на деньги кинуть. Что зарплатную карту мы хотим открыть, чтобы кредит оформить. И вообще, зарплату в нормальных конторах платят наличными, а договор и вовсе ее не устраивает, потому что там прописаны обязанности фирмы и сотрудника, а ее сыночек еще ничего не обязан. Короче, бред. Вот даже интересно, куда он устроится с такой маменькой за спиной? © ArkhamFox / Pikabu
- Работаю в зоомагазине. К нам прибилась кошка с улицы, потом еще одна. Оставили жить у нас на постоянной основе, обработали их от паразитов, сделали прививки, кастрировали. Естественно, кошки отлично питаются и, соответственно, выглядят дай боже каждому. И как же достали мамаши, которые таскают своих детей сюда, как в зоопарк! Чирикают: «Да мы просто кошечек посмотреть». Это что, динозавры?! Чего на них смотреть? На улице грязи по колено, дети начинают шататься по всему магазину, пока родительница в телефон лупится. А вот нам, продавцам, надо оно?! Мало того что следить за чужим ребенком, потом еще и грязь после него убирать. Ну взрослые же люди, должны же быть мозги! При этом культура общения с животными отсутствует полностью! Кошка спит в лежанке, ребенок подходит и начинает к ней лезть. Естественно, животное спросонья и перепугу может и цапнуть. «Ой, какая киса невоспитанная!» — возмущаются мамаши. Да это ты невоспитанная, и чадо твое такое же! © Подслушано / VK
- Муж летел на самолете. Он взял с собой игровую консоль, чуток поиграл, потом глаза устали. Убрал гаджет в сумку, сел просто отдохнуть. Стюардесса как раз разносила напитки и сообщила моему супругу, что женщина из соседнего ряда хотела бы воспользоваться его игровым устройством. Он проигнорировал эти слова. Тогда дамочка начала через стюардессу требовать, чтобы мой муж передал ее драгоценному 9-летнему сыночку консоль. Муж сделал вид, что не слышит, и стал обедать. Мамашка подошла к нему сама:
— Мой сын хотел бы поиграть в вашу консоль.
— Нет.
— Ну вы же все равно не играете!
— И вы не будете!
Дамочка покраснела, ушла и села читать книгу. © Cinnamon_heaven / Reddit
- У моих соседей есть шикарный сад. А через дорогу от них живет мама с двумя пацанами — 9 и 11 лет. Мальчишки любят пробираться в чужой сад и собирать цветы, причем зачастую по просьбе мамочки. Соседка даже ходила к ней разбираться, но та только выдала: «Эй, у тебя столько цветов, и тебе жалко поделиться, что ли? Ну ты и жадина!» Соседка решила действовать радикально: посадила в местах, где дети пробирались в сад, колючие кусты. Не прошло и недели, как к ней примчалась мамаша пацанов и начала орать:
— Как ты смеешь обижать моих детей? Просто посмотри на них!
И предъявляет пацанов, а те все в царапинах и ссадинах. Стоят и чуть не плачут. Соседка:
— Они поранились во время игры?
— Нет! Это все из-за твоего сада! Ты знаешь, сколько стоит одежда? А ведь они порвали ее о шипы твоих растений!
— А что они делали в моем саду? Вообще-то это проникновение на чужую территорию, так что нечего жаловаться.
Мамашка начала угрожать соседке судом. Ну-ну. Но дети перестали появляться в соседском саду — уже хорошо. © QuietStreams / Reddit
Важно помнить, что наш пример влияет на детей больше, чем мы можем себе представить. Существует много признаков токсичных родителей, которые портят жизнь детям, не осознавая этого.