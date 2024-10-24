15+ родителей, с которыми порой приходится несладко и детям, и всем остальным

И снова напишу я о Пете.

Плавала как-то в бассейне, смотрю , впереди пацан лет 9 поперек дорожки плавает. Поравнялись, говорю ему: А ты не пробовал плавать вдоль? Дальше можно уплыть, и никому не мешаешь!

И тут рядом резко образовалась его бабушка: Не слушай её, Петя, плавай, как ты хочешь!

Уплывая, я улыбнулась и подумала про себя: хорошо запомни, Петя, мало ли что ты захочешь, это будут точно не мои проблемы))