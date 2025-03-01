15 рукастых людей, которые дали вторую жизнь старым вещам
Наверняка у каждого найдется пара-тройка вещей, в которые уже, кажется, невозможно вдохнуть жизнь. Они лежат и пылятся, пока их не решатся выкинуть во время очередной генеральной уборки. Однако находятся умельцы, которые своими золотыми руками способны любую рухлядь превратить в маленький шедевр.
"У меня какая-то зависимость от того, что я делаю со старыми брендовыми сумками"
- Вот это ты дерзкий! © SWNMAZporvida / Reddit
"Сшила дочке шорты из старой льняной скатерти и завалявшихся обрезков ткани"
Я вот могу судить только по своей скатерти. Она у меня не совсем старая, конечно, но она уже вся в пятнах! Стирай хоть каждый день, есть пятна, которые хоть как три - не отстираются. Как из такого можно шить одежду?
Были джинсы, стал шоппер
"Сшила свои джинсы скинни со старой юбкой"
"Порвались джинсы, и вот что я придумал"
Я тоже не удивлюсь) Некоторые бренды какую только дичь не творят.
- Не удивлюсь, если какой-то бренд утащит эту идею и будет продавать за кучу денег. © StarvingArtist303 / Reddit
"Поставила вот такие заплатки на любимой куртке"
"У дочки порвались любимые штаны. Спросила, какую она хочет заплатку - сердечко или клубничку там. Она захотела тигра. Распишитесь, получите"
"Отремонтировала карман для бутылки с водой на рюкзаке у сына. Считаю, что получилось очень даже неплохо"
Разодранный тапок, залатанный тапок и виновник этого всего
"Вот что я делаю со старыми джинсами"
"Много лет собирал язычки от жестяных баночек и наконец-то нашел им применение"
А эта рубашка когда-то была занавеской
Две пары копеечных драных джинсов из секонда - и вуаля!
"Сделала браслет из сережек, у которых потерялась пара"
"Мои самые уютные штаны заляпались кошмарными пятнами. Теперь это звезды"
А вот еще подборка статей про людей, которые подарили вещам вторую жизнь:
Комментарии
Три четверти подборки - гимн рукожопию! Но шоппер из старых джинсов, рыбка из них же и лампа из "язычков" приятно удивили)
Около 20 лет собирала пробки от винных бутылок, они наполнили прозрачный кувшин, выглядело прикольно...
А вчера, наконец, я нашла им самое лучшее применение - отдала даме, которая делает из них коврики и подставки под цветы)