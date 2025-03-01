15 рукастых людей, которые дали вторую жизнь старым вещам

Фотоподборки
1 час назад

Наверняка у каждого найдется пара-тройка вещей, в которые уже, кажется, невозможно вдохнуть жизнь. Они лежат и пылятся, пока их не решатся выкинуть во время очередной генеральной уборки. Однако находятся умельцы, которые своими золотыми руками способны любую рухлядь превратить в маленький шедевр.

"У меня какая-то зависимость от того, что я делаю со старыми брендовыми сумками"

"Сшила дочке шорты из старой льняной скатерти и завалявшихся обрезков ткани"

Айбелив Айкенфлаева
1 час назад

Я вот могу судить только по своей скатерти. Она у меня не совсем старая, конечно, но она уже вся в пятнах! Стирай хоть каждый день, есть пятна, которые хоть как три - не отстираются. Как из такого можно шить одежду?

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Были джинсы, стал шоппер

"Сшила свои джинсы скинни со старой юбкой"

"Порвались джинсы, и вот что я придумал"

  • Не удивлюсь, если какой-то бренд утащит эту идею и будет продавать за кучу денег. © StarvingArtist303 / Reddit

"Поставила вот такие заплатки на любимой куртке"

"У дочки порвались любимые штаны. Спросила, какую она хочет заплатку - сердечко или клубничку там. Она захотела тигра. Распишитесь, получите"

"Отремонтировала карман для бутылки с водой на рюкзаке у сына. Считаю, что получилось очень даже неплохо"

Разодранный тапок, залатанный тапок и виновник этого всего

"Вот что я делаю со старыми джинсами"

"Много лет собирал язычки от жестяных баночек и наконец-то нашел им применение"

А эта рубашка когда-то была занавеской

Две пары копеечных драных джинсов из секонда - и вуаля!

"Сделала браслет из сережек, у которых потерялась пара"

"Мои самые уютные штаны заляпались кошмарными пятнами. Теперь это звезды"

Фото на превью gravesnotgideon / Reddit

Комментарии

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ИньЯна
1 день назад

Три четверти подборки - гимн рукожопию! Но шоппер из старых джинсов, рыбка из них же и лампа из "язычков" приятно удивили)

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Руконожка Ай-Ай
1 день назад

Около 20 лет собирала пробки от винных бутылок, они наполнили прозрачный кувшин, выглядело прикольно...
А вчера, наконец, я нашла им самое лучшее применение - отдала даме, которая делает из них коврики и подставки под цветы)

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