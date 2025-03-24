15+ случаев, когда заказ через интернет преподнес немало сюрпризов
В современном мире мы все чаще заказываем еду, одежду и даже мебель прямо на дом или в офис. Это невероятно удобно — никаких очередей, пробок и потраченных часов на походы по магазинам. Но иногда долгожданная посылка превращается в настоящий сюрприз, и далеко не всегда приятный. Размер не тот, цвет отличается, а порой и вовсе кажется, что курьер привез что-то из параллельной реальности.
«Тетя заказала штаны. Мне ее безумно жаль, но я ржу как ненормальная»
- Ох, люди, где вы это заказываете? © blacksoxing / Reddit
Золотая маска для лица: ожидание и реальность
«Заказал новый телевизор. Снял защитное покрытие только тогда, когда повесил на стену»
«Хорошо, что заказывал просто ради прикола»
- У него такое лицо, словно наконец-то рассчитался с долгами. © SMTRodent / Reddit
«Заказала пирожные. Думала, что они такого же размера, как было в меню, а они оказались вот такими малюсенькими»
«А в объявлении писали, что книга в „отличном“ состоянии»
«Мой совсем недешевый круассан с «шоколадом»
Кстати, у нас собрана целая подборка случаев, когда онлайн-заказ обернулся таким сюрпризом, от которого захотелось засмеяться сквозь слезы.
«Вместе с пиццей получил бесплатный шуруп»
«И это малиновый кекс?! Даже вкуса особо не чувствовалось»
«Лампа, которую заказал мой друг, и то, что он получил»
«Заказал наполнитель для кошачьего туалета, а получил манекен»
«То, за что я заплатил, и то, что они доставили моей жене на День святого Валентина»
«Мы попросили добавить шпинат в пиццу. А они положили лишь малюсенькую часть листа шпината»
«Сверху цвет тестера, а снизу цвет краски, которую нам прислали. Это не один и тот же цвет!»
«Такого хамства я точно не ожидала»
«И почему это больше похоже на кусочки яблока?»
Несмотря на все неожиданные моменты, онлайн-заказы остаются важной частью нашей повседневной жизни, ведь с каждым днем они становятся все более удобными и быстрыми. Главное — уметь улыбаться, даже когда курьер приносит доставку с сюрпризом.