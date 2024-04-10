15+ случаев, когда звездные красотки выбрали такую обувь, что просто «мама дорогая»
Звезды знают, что надеть на светское мероприятие роскошные наряды и аксессуары из последних коллекций — это еще не гарант всеобщего внимания. Другое дело выделиться из толпы коллег оригинальностью образа. Вот, например, героини нашей статьи сделали ставку на нестандартную обувь и ни разу не прогадали: публика рукоплещет стоя.
На мероприятие, посвященное выходу фильма о теннисистах «Претенденты», Зендея пришла в туфлях, на каблуки которых были «нанизаны» реалистичные мячики
О том, какие еще звезды на красных дорожках отдали дань уважения своим персонажам с помощью нарядов, можно узнать из этой статьи.
Несмотря на молодой возраст, Мэйси Уильямс уже может похвастаться ярким фирменным стилем. Одной из его отличительных черт, кстати, является нестандартная обувь
Австралийская модель Лара Уортингтон просто свела всех с ума своими туфлями с каблуками в виде роз. А как чудно они сочетались с ее комбинезоном
На одно из модных мероприятий Анна Делло Руссо надела сапоги с вампирскими клыками вместо каблука. И они мгновенно полюбились публике
Ребекка Фергюсон выбрала весьма смелую обувь, когда собиралась на мероприятие, посвященное выходу второй части фильма «Дюна»
В 2022 году Хайди Клум вышла в свет в умопомрачительном костюме от Dolce & Gabbana. И дополнила его босоножками с необычными каблуками
Диану Крюгер в этом романтичном образе хочется назвать Золушкой XXI века. Вот такой бы явно была современная версия хрустальных туфелек
Элегантный образ Джулии Робертс мог бы остаться незамеченным ввиду своей привычности, если бы не ее лодочки, декорированные нитями из хрустальных слезинок
Немецкая актриса Надин Вармут просто сразила нас наповал своими босоножками, декорированными шелковыми платочками
А вы заметили логотип Jimmy Choo на босоножках? Кстати, историю жизни самого Джимми Чу мы рассказывали в этой статье. Оказывается, популяризации его бренда немало поспособствовала принцесса Диана.
Приянка Чопра привлекла всеобщее внимание, появившись на вечеринке в Каннах в туфлях с необычным граненым каблуком
В 2012 году Кэти Перри покорила всех своими туфлями на высоченной танкетке
Майя Рудольф на одной из красных дорожек 2024 году позировала фотографам в весьма сдержанном платье, но ее «анатомические» туфли добавили образу огонька
Марион Котийяр и сама яркая, и обувь выбирает себе под стать. Присмотритесь — массивные каблуки ее туфель имеют разную форму
На одной из красных дорожек Рита Уилсон просто приковывала к себе взгляды. А все благодаря «хрустальным» туфелькам
Мариса Томей показала, как нужно грамотно расставлять акценты в образе, сочетав скромный черно-белый наряд с яркими туфлями, украшенными сеткой из кристаллов
Эта подборка была бы неполной без Леди Гага — королевы экстремальной обуви. Вот, например, ее роскошные лакированные ботильоны
А вы знали, что Леди Гага сняла о себе документальный фильм? Она показала, как работала над альбомом, рассказала, как борется с недугами, а также посвятила зрителей в тайны своей личной жизни. Помимо этого звезда поведала, почему враждует с другой легендарной певицей — Мадонной. О данной ленте и других фильмах, в которых нет ни капли вымысла, мы рассказывали в этом материале.