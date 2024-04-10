15+ случаев, когда звездные красотки выбрали такую обувь, что просто «мама дорогая»

Звезды знают, что надеть на светское мероприятие роскошные наряды и аксессуары из последних коллекций — это еще не гарант всеобщего внимания. Другое дело выделиться из толпы коллег оригинальностью образа. Вот, например, героини нашей статьи сделали ставку на нестандартную обувь и ни разу не прогадали: публика рукоплещет стоя.

На мероприятие, посвященное выходу фильма о теннисистах «Претенденты», Зендея пришла в туфлях, на каблуки которых были «нанизаны» реалистичные мячики

TIZIANA FABI / AFP / East News , TIZIANA FABI / AFP / East News

О том, какие еще звезды на красных дорожках отдали дань уважения своим персонажам с помощью нарядов, можно узнать из этой статьи.

Несмотря на молодой возраст, Мэйси Уильямс уже может похвастаться ярким фирменным стилем. Одной из его отличительных черт, кстати, является нестандартная обувь

Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Abaca/East News

Австралийская модель Лара Уортингтон просто свела всех с ума своими туфлями с каблуками в виде роз. А как чудно они сочетались с ее комбинезоном

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На одно из модных мероприятий Анна Делло Руссо надела сапоги с вампирскими клыками вместо каблука. И они мгновенно полюбились публике

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Ребекка Фергюсон выбрала весьма смелую обувь, когда собиралась на мероприятие, посвященное выходу второй части фильма «Дюна»

Laurent VU / SIPA / Sipa Press / East News , Laurent VU / SIPA / Sipa Press / East News

В 2022 году Хайди Клум вышла в свет в умопомрачительном костюме от Dolce & Gabbana. И дополнила его босоножками с необычными каблуками

Priscilla Grant/Everett Collection / East News , Priscilla Grant/Everett Collection / East News

Диану Крюгер в этом романтичном образе хочется назвать Золушкой XXI века. Вот такой бы явно была современная версия хрустальных туфелек

Niviere David / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Элегантный образ Джулии Робертс мог бы остаться незамеченным ввиду своей привычности, если бы не ее лодочки, декорированные нитями из хрустальных слезинок

Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News , Scott Garfitt/Invision/East News Mey только что Волосатая обувь! - - Ответить

Немецкая актриса Надин Вармут просто сразила нас наповал своими босоножками, декорированными шелковыми платочками

А вы заметили логотип Jimmy Choo на босоножках? Кстати, историю жизни самого Джимми Чу мы рассказывали в этой статье. Оказывается, популяризации его бренда немало поспособствовала принцесса Диана.

Приянка Чопра привлекла всеобщее внимание, появившись на вечеринке в Каннах в туфлях с необычным граненым каблуком

В 2012 году Кэти Перри покорила всех своими туфлями на высоченной танкетке

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Майя Рудольф на одной из красных дорожек 2024 году позировала фотографам в весьма сдержанном платье, но ее «анатомические» туфли добавили образу огонька

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Марион Котийяр и сама яркая, и обувь выбирает себе под стать. Присмотритесь — массивные каблуки ее туфель имеют разную форму

East News

На одной из красных дорожек Рита Уилсон просто приковывала к себе взгляды. А все благодаря «хрустальным» туфелькам

imago stock&people / EAST NEWS

Мариса Томей показала, как нужно грамотно расставлять акценты в образе, сочетав скромный черно-белый наряд с яркими туфлями, украшенными сеткой из кристаллов

Эта подборка была бы неполной без Леди Гага — королевы экстремальной обуви. Вот, например, ее роскошные лакированные ботильоны

MAVRIXONLINE.COM / EAST NEWS

А вы знали, что Леди Гага сняла о себе документальный фильм? Она показала, как работала над альбомом, рассказала, как борется с недугами, а также посвятила зрителей в тайны своей личной жизни. Помимо этого звезда поведала, почему враждует с другой легендарной певицей — Мадонной. О данной ленте и других фильмах, в которых нет ни капли вымысла, мы рассказывали в этом материале.