Эта свекровь не в себе. Не представляю, чтобы копаться в мусорном ведре и считать чужие тампоны! Её нужно показать психиатру.
15+ свекровей, которые знают, как превратить жизнь невестки в настоящий квест
Новые отношения — это всегда вихрь эмоций, и дело не всегда в самом партнере. Иногда в комплекте с любимым человеком идет настоящая «сокровищница» мудрости и тепла — свекровь, с которой можно болтать часами. А иногда... ну, скажем так, хочется сбежать куда-нибудь подальше или же где-то запастись терпением.
- Спустя 4 года попыток, у нас с мужем родилась дочка. Нашему счастью не было предела. Но внезапно к нам зачастила свекровь. Каждый приезд начинает вставлять свое слово. Ладно бы советы, но нет — командует! А сегодня выдала: «Оль, от тебя требуется только делать то, что я говорю. Ничего сложного!» Смотрю, а муж замялся и молчит. И только потом признался, что это он сказал маме, чтобы она приезжала и «помогала», ведь она более опытная в вопросах воспитания детей. Но он сам не ожидал, что мама будет себя так вести. Я ошалела от такой наглости и подлости от обоих. Сказала, чтобы он сам приструнил свою маму, а иначе это сделаю я, хотя ругаться очень не хочется. Разговаривать с ними даже не хочу, просто закрываюсь в комнате с ребенком и все.
- Свекровь с чего-то решила, что я беременна. А у меня ничего такого. Вызвала она меня как-то на разговор и такая: «Ты мне не ври, пожалуйста, вообще-то я каждый месяц считаю твои тампоны в ванной!» А муж на это пожал плечами и как выдал: «Пойми, это она заботится о тебе и переживает, ты должна быть благодарна!». Оказывается, что он защищает ее, чтобы не создавать драму. Вот спасибо! © Intrepid_Study_961 / Reddit
- Свалилась с высоким давлением, а на руках годовалый сын. Муж на работе. Позвонила ему, пожаловалась. Сказал, что сейчас свою маму мне на помощь отправит. Свекровь приехала через 4 часа, пообедала тем, что я приготовила, попила чай, поболтала, потискала несколько минут внука и через 2 часа уехала. Я предложила остаться еще (хотелось немного полежать), говорит: «Не хочу, дела». Она, конечно, мне ничем не обязана, но плакать хотелось от такого отношения. © Подслушано / Ideer
- Мыли окна на балконе у свекрови. Муж полез на подоконник, чтоб труднодоступное место достать, она кричит: «Ой, сыночек, ты куда, опасно!» И мне тут же: «Вера! Иди сюда, залезай!» Да, меня-то не жалко. © wasp3011 / Pikabu
- Моя свекровь однажды взяла ключи от нашего дома и сделала себе копию, ничего нам не сказав. Она твердо убеждена, что дом должен оставаться незапертым, чтобы родственники могли приходить без приглашения, когда им заблагорассудится. Мы с моим супругом так не считаем, поэтому наши двери всегда заперты. Она была очень недовольна, когда мы поменяли замки. © Unknown author / Reddit
- Свекровь покупает моему мужу те же подарки, что и я. Я купила ему запонки — и она тоже, я купила ему пальто — и она тоже. Это похоже на странное соревнование, о котором я и не подозревала. В конце концов, я перестала говорить ей, что ему подарю. © Beautifully_Brown / Reddit
Надо было вызвать скорую помощь с высоким давлением. И никого ни о чём не просить, чтобы потом не быть обязанной за такую "помощь" свекрови.
- Я искренне надеялась, что наша вражда со свекровью закончится на радостной новости о моей беременности. И она полюбит меня, ведь это первый и такой долгожданный внук. Но эта мегера — простите, иначе ее не назвать — только сильнее стала портить мне нервы. Рассказывает, что мои покупки для будущего малыша бессмысленны. И я развожу мужа на деньги, ведь люлька и отдельный пеленальный столик — это деньги в никуда. А месяц назад муж на время беременности отдал мне машину. Сказал, что сам будет на общественном транспорте ездить, а мне уже тяжеловато в душных автобусах. Так свекровь закатила скандал, мол, отдавать машину разбалованной девке, чтоб она ездила на маникюр, — это глупость. © Мамдаринка / VK
- Почти 20 лет замужем, есть дочь-школьница. 17 лет живем в квартире мужа. В нашей семье все хорошо, мы любим друг друга. Но есть одно большое но! На протяжении всех этих 17 лет ко мне каждый будний день приезжает свекровь! 17 лет, каждый день! Они со свекром живут в собственном доме в 20 минутах езды на машине, свекор работает в городе, и она ездит с ним. Свекровь приезжает и просто сидит перед телевизором до 16:00, потом они уезжают к себе домой. Сил моих нет, хочу, чтобы они уже поняли, что в 70 лет надо дома отдыхать. © Подслушано / Ideer
- Как-то сказала детям, что с уроками я помогать им не буду. У меня свои дела есть, а они должны сами справляться. Но это не так малых озадачило, как нашу бабушку. Что она мне устроила! Стала угрожать, что если я за обучением детей не буду следить, она заберет их к себе жить. Что же, я детям сказала, чтобы они заверили бабушку, что я им помогаю. А если нет, то они поедут к ней жить. Они поняли, что к чему, и так меня нахваливали перед ней при следующей встрече. А уроки делают сами, никакая помощь им не нужна. © Мамдаринка / VK
- Моя свекровь ведет настоящую борьбу за внимание своего сына. Сначала она была такой общительной и заботливой: постоянно звонила, писала сообщения, старалась наведываться к нам в гости каждый день. Но я быстро ее остановила — пару раз просто не открывала дверь или уезжала, прежде чем она приходила, и она перестала устраивать сюрпризы. Потом началась волна звонков мужу по любому поводу: то что-то сломалось, то ей помощь нужна и тому подобное. Каждый раз, когда у нас праздник, она обязательно устраивает какие-то неприятности, чтобы муж оказался с ней, а не со мной. И я могла бы ее понять, если бы она была одинока. Но она живет с мужем, а он просто не обращает внимания на ее капризы. Тем не менее она продолжает выставлять себя перед нами жертвой, а сын ее жалеет. © Подслушано / Ideer
- Прилетела претензия от свекрови, что я загоняла ее сына. Действительно, он два месяца без работы. Заставляю его готовить себе, убирать раз в неделю. А еще в магазин ездить за продуктами, одежду в химчистку возить, машину на мойку и в ремонт, сдавать показания счетчиков. Беспредел! Свекровь мечтает, чтобы я сидела дома и вела быт. Только пока выходит наоборот, а она бесится, что ее сына эксплуатируют. Вот такие двойные стандарты. © Подслушано / Ideer
- Свекровь надела белое платье на мою свадьбу, и с тех пор все пошло кувырком. Звонит каждый день, чтобы проверить, как там ее сыночка. Не разрешает, чтобы за детьми смотрел кто-то не из членов семьи. Но сама не сидит с внуками, потому что она карьеристка, у нее нет времени на такое. © ChogiePookie / Reddit
А говорят, что "ночная кукушка дневную перекукует". Но тут эти "дневные" никому не дают даже кукукнуть.
Надо просто не обращать внимания нa их кудахтание. И сохранять свои нервы и свою семью.
- Однажды я помогала подруге готовить для семейного праздника. Ее свекровь об этом узнала и ела только то, что приготовила я. Еще и нахваливала. Пока мой муж случайно не испортил ей аппетит, сказав, что салаты она перепутала: я подала «тот невзрачный», а «интересный» — ее невестка. © _OneLostDay / X
- Свекровь работает в роддоме. Когда я забеременела, она сразу сказала, что рожать я буду с ней. Я, в свою очередь, сказала, что рожать буду максимум с мужем, ну и с бригадой врачей, и без нее. У нас холодные отношения, она искренне уверенна, что ее кровинушка женился неудачно, а я испортила весь их род. Ну и зачем мне на родах человек, который терпеть меня не может, да и я его тоже?! Роддом, в котором она работает, лучший в городе, рожать планирую там, врача уже выбрала. И предупредила, что если кто-то пустит ее в родзал, я устрою дичайший скандал. Врач меня услышала, сказала не переживать — посторонних не будет. © Подслушано / Ideer
- Свекровь до совместного отдыха: «Вам легко, у вас девочка». Муж: «Проведем вместе время, и она поймет, какую огромную работу мы проделали, особенно ты». Свекровь после отдыха: «У вас неправильный ребенок». В эту игру нельзя выиграть. © _OneLostDay / X
- Дочь рыдала. Я сказала ей: «Ничего страшного, плачь сколько нужно, я буду рядом». Подошла свекровь и говорит: «Не надо мне здесь плакать, домой иди!» Я собрала детей за минуту, и мы ушли. На этом общение с бабушкой можно считать законченным. Если не навсегда, то надолго. © solar_circle / X
Свекрови бывают разными: одни становятся второй мамой, другие — главной головной болью. Но как ни крути, с ними точно не соскучишься.
Комментарии
Перефразируя Пушкина: "Избави Бог от таких свекровей". От таких держаться нужно подальше, чем дальше - тем лучше.