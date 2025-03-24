15+ свекровей, которые знают, как превратить жизнь невестки в настоящий квест

Новые отношения — это всегда вихрь эмоций, и дело не всегда в самом партнере. Иногда в комплекте с любимым человеком идет настоящая «сокровищница» мудрости и тепла — свекровь, с которой можно болтать часами. А иногда... ну, скажем так, хочется сбежать куда-нибудь подальше или же где-то запастись терпением.