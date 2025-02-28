15+ вещей, на которые никак не ожидаешь наткнуться в отеле

Эти фото лишний раз напоминают нам, что мир полон неожиданностей, которые можно найти даже в привычных, казалось бы, местах.

И это далеко не первый и не последний случай, когда отели и правда удивляли даже бывалых путешественников. Посмотреть хотя бы на эти подборки: