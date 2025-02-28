15+ вещей, на которые никак не ожидаешь наткнуться в отеле
Фотоподборки
1 минута назад
Для некоторых отель из обыкновенного места для ночлега и отдыха может превратиться в череду довольно неожиданных сюрпризов — в данном случае весьма увлекательных и необычных. Так что даже одна ночь, проведенная в таком месте, может подарить массу незабываемых впечатлений на всю жизнь.
"В номере отеля стоит вот такой вот баллон с кислородом. Это шутка такая?"
- Никаких шуток. Это для гостей, страдающих горной болезнью. © bytx / Reddit
«Это единственные розетки в моем номере. Просто фантастика!»
"В отеле, где я остановился, была кнопка 'Что угодно, когда угодно'"
"Не беспокоить - Уберитесь, пожалуйста - Что угодно, когда угодно"
"В этом отеле используются деревянные карточки-ключи вместо пластиковых"
«Чипсы в крошечной баночке в моем гостиничном номере»
«В моем номере было два игровых компьютера»
«Я слишком долго ждал такси, так что мне предоставили эту машину на весь день»
«Из душевой в гостинице открывался интересный вид»
"В этом отеле можно взять зонт напрокат"
«Здесь в душе есть индикатор температуры воды»
«В номере есть гантели. Это бесплатно?»
"Четыре замка на двери моего номера в Папуа - Новой Гвинее"
«В Греции у них были деревянные велосипеды для постояльцев»
«В ванной была черная туалетная бумага»
«В этом отеле раздают бесплатную воду»
"Обезвоживание - не вариант. Бесплатно"
«Нашел в отеле аппарат для выдавливания горчицы из тюбика»
«Просто дверь на лестнице в моем отеле»
Эти фото лишний раз напоминают нам, что мир полон неожиданностей, которые можно найти даже в привычных, казалось бы, местах.
И это далеко не первый и не последний случай, когда отели и правда удивляли даже бывалых путешественников. Посмотреть хотя бы на эти подборки:
Фото на превью bytx / Reddit
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