15+ женщин, которые просто хотели нормальный маникюр, но мастер решил иначе
Каждая женщина мечтает о красивых и ухоженных ногтях, поэтому нередко обращается к мастерам маникюра и педикюра. Однако ожидания и реальность иногда расходятся, поэтому вместо стильного дизайна можно получить нечто совершенно непредсказуемое. Некоторые «профессионалы» умудряются превратить ноготочки в настоящий кошмар, о котором хочется забыть уже через минуту.
«Вот так выглядят ногти после мастера. Я чуть не разревелась»
«Сделала ногти. Вот так они выглядят спустя 10 часов»
«Мой мастер что-то напутала с пигментом. Ох, как же я испугалась, когда выключили свет!»
Тут хоть в целом норм и сам маникюр, и форма, и цвет. Подумаешь, светятся в темноте. Клёво же.
«Оказывается, маникюр и педикюр за $ 125 выглядят так»
- Только не говорите, что вы заплатили за это. © Unknown author / Reddit
«Вот что мне нарисовали в 5-звездочном маникюрном салоне»
Кстати, посмотрите нашу подборку идей для новогоднего маникюра, с которыми даже не захочется кутать руки в варежки.
Когда очень стараешься, но понимаешь, что быть художником может не каждый
«Хотела ноготочки, как на первом фото, а получила вот что. Сегодня пойду переделывать»
«Впервые делала шеллак-педикюр в салоне и очень разочарована тем, что один ноготь другого цвета, а между кутикулой и покрытием большой зазор»
«Этот маникюр мне сделали в салоне»
«Это худший салонный маникюр, что у меня был. Я заплатила за это $ 30, а они даже вмятину на ногте устранять отказались»
«Слева — то, что я показала мастеру в качестве примера, справа — то, что получила. Я что, слишком многого хочу?»
«Заплатила $ 80 за эти дизайнерские ногти, причем цветок на большом пальце маникюрша по моей просьбе перерисовывала дважды. Как вам?»
- Если бы я сама себе такое сделала, то была бы довольна. Но платить за такое...Ужас! © Send_bird_pics / Reddit
«Я только что вернулась из салона. Это один из худших маникюров, которые мне когда-либо делали»
«Разве это стоит $ 70?»
Женщины удивительны! Сделать маникюр, заплатить деньги, сесть в машину и начать "это" фоткать и выкладывать. Ещё и причитать, какой мастер рукожоп.
«Впервые делала маникюр. Постеснялась сказать мастеру, что что-то не так. С меня содрали $ 60»
«Я хотела цвет, как на первом фото, а дизайн, как на втором. И вот чего мне наляпали за $ 75»
«Решила побаловать себя маникюром на день рождения. Больше я в этот салон ни ногой!»
«Похоже, я переоценила свои навыки нейл-арта. Ржу не могу»
Если делали сами себе , без долларов , как предыдущие курицы , то Вы - молодец ! Для домашнего маникюра , получилось не плохо !🤔
«Я попробовала сделать себе мраморные ногти, но что-то пошло не так»
Зачастую маникюр и педикюр — это не просто уход за ногтями, а целое искусство. Поэтому следует выбирать мастеров тщательно, ведь только профессионал своего дела способен превратить мечты об идеальных ногтях в реальность!
Комментарии
Прекрасно сделали все ногти, я вообще хожу сама себе стригу и не крашу, избалованные.
Либо сами себе делали, либо были в глубокой коме. Не поверю, выходишь из салона и такая через 10 часов: ой, что это? Прозрели!!!!
А в салоне сидят такие счастливые, все устраивает!
Да не поверю!
Тут вопрос только один. В процессе никто не заметил? зачем ЭТО доделывать до конца?
Почему наличие люминифора в лаке считается, что мастер что-то напутал с пигментом??? В мою юность был dance legend, мы специально искали тот, который в темноте светится.
Это все с реддита) у нас за такое бы бошку оторвали...прям в процессе. Так что верю!
И там почему то не принято выражать недовольство. Поэтому очень ценятся наши мастера. Существует даже понятие ,, русский,, маникюр. Когда еще и кутикула аккуратно обработана