15+ женщин, которые просто хотели нормальный маникюр, но мастер решил иначе

Фотоподборки
1 день назад

Каждая женщина мечтает о красивых и ухоженных ногтях, поэтому нередко обращается к мастерам маникюра и педикюра. Однако ожидания и реальность иногда расходятся, поэтому вместо стильного дизайна можно получить нечто совершенно непредсказуемое. Некоторые «профессионалы» умудряются превратить ноготочки в настоящий кошмар, о котором хочется забыть уже через минуту.

«Вот так выглядят ногти после мастера. Я чуть не разревелась»

«Сделала ногти. Вот так они выглядят спустя 10 часов»

«Мой мастер что-то напутала с пигментом. Ох, как же я испугалась, когда выключили свет!»

«Оказывается, маникюр и педикюр за $ 125 выглядят так»

«Вот что мне нарисовали в 5-звездочном маникюрном салоне»

Кстати, посмотрите нашу подборку идей для новогоднего маникюра, с которыми даже не захочется кутать руки в варежки.

Когда очень стараешься, но понимаешь, что быть художником может не каждый

«Хотела ноготочки, как на первом фото, а получила вот что. Сегодня пойду переделывать»

«Впервые делала шеллак-педикюр в салоне и очень разочарована тем, что один ноготь другого цвета, а между кутикулой и покрытием большой зазор»

«Этот маникюр мне сделали в салоне»

«Это худший салонный маникюр, что у меня был. Я заплатила за это $ 30, а они даже вмятину на ногте устранять отказались»

«Слева — то, что я показала мастеру в качестве примера, справа — то, что получила. Я что, слишком многого хочу?»

«Заплатила $ 80 за эти дизайнерские ногти, причем цветок на большом пальце маникюрша по моей просьбе перерисовывала дважды. Как вам?»

  • Если бы я сама себе такое сделала, то была бы довольна. Но платить за такое...Ужас! © Send_bird_pics / Reddit

«Я только что вернулась из салона. Это один из худших маникюров, которые мне когда-либо делали»

«Разве это стоит $ 70?»

OLE
21 час назад

Женщины удивительны! Сделать маникюр, заплатить деньги, сесть в машину и начать "это" фоткать и выкладывать. Ещё и причитать, какой мастер рукожоп.

-
-
Ответить

«Впервые делала маникюр. Постеснялась сказать мастеру, что что-то не так. С меня содрали $ 60»

«Я хотела цвет, как на первом фото, а дизайн, как на втором. И вот чего мне наляпали за $ 75»

«Решила побаловать себя маникюром на день рождения. Больше я в этот салон ни ногой!»

«Похоже, я переоценила свои навыки нейл-арта. Ржу не могу»

Таня Татьяна
18 часов назад

Если делали сами себе , без долларов , как предыдущие курицы , то Вы - молодец ! Для домашнего маникюра , получилось не плохо !🤔

-
-
Ответить

«Я попробовала сделать себе мраморные ногти, но что-то пошло не так»

Зачастую маникюр и педикюр — это не просто уход за ногтями, а целое искусство. Поэтому следует выбирать мастеров тщательно, ведь только профессионал своего дела способен превратить мечты об идеальных ногтях в реальность!

Фото на превью zfnldr / Reddit

Комментарии

Уведомления
Elena Zvereva
10 часов назад

Либо сами себе делали, либо были в глубокой коме. Не поверю, выходишь из салона и такая через 10 часов: ой, что это? Прозрели!!!!
А в салоне сидят такие счастливые, все устраивает!
Да не поверю!

-
-
Ответить
Elena
6 часов назад

Почему наличие люминифора в лаке считается, что мастер что-то напутал с пигментом??? В мою юность был dance legend, мы специально искали тот, который в темноте светится.

-
-
Ответить
Федорино горе
3 часа назад

Это все с реддита) у нас за такое бы бошку оторвали...прям в процессе. Так что верю!
И там почему то не принято выражать недовольство. Поэтому очень ценятся наши мастера. Существует даже понятие ,, русский,, маникюр. Когда еще и кутикула аккуратно обработана

-
-
Ответить

Похожее