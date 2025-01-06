15+ женщин, которые просто хотели нормальный маникюр, но мастер решил иначе

1 день назад

1 день назад

Каждая женщина мечтает о красивых и ухоженных ногтях, поэтому нередко обращается к мастерам маникюра и педикюра. Однако ожидания и реальность иногда расходятся, поэтому вместо стильного дизайна можно получить нечто совершенно непредсказуемое. Некоторые «профессионалы» умудряются превратить ноготочки в настоящий кошмар, о котором хочется забыть уже через минуту.

«Вот так выглядят ногти после мастера. Я чуть не разревелась»

«Сделала ногти. Вот так они выглядят спустя 10 часов»

«Мой мастер что-то напутала с пигментом. Ох, как же я испугалась, когда выключили свет!»

«Оказывается, маникюр и педикюр за $ 125 выглядят так»

Только не говорите, что вы заплатили за это. © Unknown author / Reddit

«Вот что мне нарисовали в 5-звездочном маникюрном салоне»

Кстати, посмотрите нашу подборку идей для новогоднего маникюра, с которыми даже не захочется кутать руки в варежки.

Когда очень стараешься, но понимаешь, что быть художником может не каждый

«Хотела ноготочки, как на первом фото, а получила вот что. Сегодня пойду переделывать»

«Впервые делала шеллак-педикюр в салоне и очень разочарована тем, что один ноготь другого цвета, а между кутикулой и покрытием большой зазор»

«Этот маникюр мне сделали в салоне»

«Это худший салонный маникюр, что у меня был. Я заплатила за это $ 30, а они даже вмятину на ногте устранять отказались»

«Слева — то, что я показала мастеру в качестве примера, справа — то, что получила. Я что, слишком многого хочу?»

«Заплатила $ 80 за эти дизайнерские ногти, причем цветок на большом пальце маникюрша по моей просьбе перерисовывала дважды. Как вам?»

Если бы я сама себе такое сделала, то была бы довольна. Но платить за такое...Ужас! © Send_bird_pics / Reddit

«Я только что вернулась из салона. Это один из худших маникюров, которые мне когда-либо делали»

«Разве это стоит $ 70?»

«Впервые делала маникюр. Постеснялась сказать мастеру, что что-то не так. С меня содрали $ 60»

«Я хотела цвет, как на первом фото, а дизайн, как на втором. И вот чего мне наляпали за $ 75»

«Решила побаловать себя маникюром на день рождения. Больше я в этот салон ни ногой!»

«Похоже, я переоценила свои навыки нейл-арта. Ржу не могу»

«Я попробовала сделать себе мраморные ногти, но что-то пошло не так»