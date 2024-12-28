18 идей для новогоднего маникюра, с которыми даже не захочется кутать руки в варежки
Дизайн
12 часов назад
Новогодняя ночь — это время, когда хочется сиять во всем, и маникюр не исключение. Забудьте о банальных дизайнах, здесь вас ждут блеск, оригинальность и настоящее волшебство. От сверкающих глиттеров до зимних узоров — выбирайте любой дизайн на свой вкус и модифицируйте его.
«Тут, конечно, все красиво, но это маленькое деревце по центру — просто что-то невероятное»
«Этот дизайн слишком хорош, чтобы его не попробовать»
«Здесь идеально все: от цвета и дизайна до формы»
«Сразу повеяло Рождеством»
«Это один из самых милых рождественских маникюров, которые я видела»
Надену всё лучшее сразу.
Одного медведика было бы вполне достаточно.
-
-
Ответить
«Трудно поверить, что это ручная роспись. Выглядят потрясающе»
«Я точно украду эту идею, когда пойду к своему мастеру в следующий раз»
«Мне нравится дизайн, но сомневаюсь насчет этого оттенка красного. Не слишком ли яркий?»
«Невероятный объем работы. И по итогу выглядит сногсшибательно»
Это уже какое-то произведение искусства
Вот вроде обычные с виду ногти, но стоит только поменять освещение, и происходит чудо!
«Блестки отражают свет, поэтому при определенном освещении ногти выглядят еще красивее»
«Идеальное сочетание праздничного и жутковатого»
«Хоть я и не очень люблю праздничные дизайны ногтей, но эти выглядят красиво»
«Вдохновилась карамельными тросточками»
«Мои пряничные ногти»
А почему модно стало носить одежду с рукавами длиннее по размеру, это же странно выглядит, неопрятно..
-
-
Ответить
«Получилось красиво и очень празднично»
«Больше всего нравится бантик на большом пальце, но в следующий раз, думаю, помещу его в центр ногтя. Что думаете?»
Больше маникюра любителям маникюра:
Фото на превью nuocmamkimchi / Reddit
Комментарии
Уведомления
не знаю почему,но квадратные и с острым концом ногти не воспринимаю. ну а в целом какой-то перебор почти везде.
-
-
Ответить
Судя по комментам, у всех такие идеальные маникюры, обожемой xD По мне лишь бы носительнице нравилось
-
-
Ответить
Похожее
15+ невест, которые не хотели свадьбу как у всех и нашли нестандартное решение
Народное творчество
2 года назад
10 вещей, которые за границей называют русскими, а мы об этом ни сном ни духом
Путешествия
2 года назад
19 кошек и собак, у которых напрочь слетели все системные настройки
Животные
2 года назад
15 историй о школьных буднях, в которых узнают себя и дети, и их родители
Истории
1 неделя назад
17 коллег, которые чудят так, что о них точно можно сплетничать у кулера
17 необъяснимых совпадений, которые порой можно назвать знаками судьбы
15 человек, которые повели себя нестандартно и не прогадали
15+ людей, которые легко могут сказать: «Чувство такта? Нет, не слышали»
17 историй о том, как люди научились отстаивать личные границы
Народное творчество
3 месяца назад
18 крутышек, которые выбрали быть уверенными в себе и не прогадали
Народное творчество
1 год назад
17 человек, которые хотели расслабиться в заведениях общепита, а в итоге влипли в историю
Народное творчество
1 год назад
Почему я перестала давать ребенку карманные деньги и не пожалела об этом
Авторские колонки
2 месяца назад