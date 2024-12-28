18 идей для новогоднего маникюра, с которыми даже не захочется кутать руки в варежки

Новогодняя ночь — это время, когда хочется сиять во всем, и маникюр не исключение. Забудьте о банальных дизайнах, здесь вас ждут блеск, оригинальность и настоящее волшебство. От сверкающих глиттеров до зимних узоров — выбирайте любой дизайн на свой вкус и модифицируйте его.

«Тут, конечно, все красиво, но это маленькое деревце по центру — просто что-то невероятное»

«Этот дизайн слишком хорош, чтобы его не попробовать»

«Здесь идеально все: от цвета и дизайна до формы»

«Это один из самых милых рождественских маникюров, которые я видела»

«Трудно поверить, что это ручная роспись. Выглядят потрясающе»

«Я точно украду эту идею, когда пойду к своему мастеру в следующий раз»

«Мне нравится дизайн, но сомневаюсь насчет этого оттенка красного. Не слишком ли яркий?»

«Невероятный объем работы. И по итогу выглядит сногсшибательно»

Это уже какое-то произведение искусства

Вот вроде обычные с виду ногти, но стоит только поменять освещение, и происходит чудо!

«Блестки отражают свет, поэтому при определенном освещении ногти выглядят еще красивее»

«Идеальное сочетание праздничного и жутковатого»

«Хоть я и не очень люблю праздничные дизайны ногтей, но эти выглядят красиво»

«Вдохновилась карамельными тросточками»

«Мои пряничные ногти»

«Получилось красиво и очень празднично»