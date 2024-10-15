16 человек, чей отдых не обошелся без приключений
Истории
1 час назад
Кто из нас не ждет с нетерпением отпуска, чтобы вдоволь налюбоваться красотами, накупаться в море и загореть? Но порой все идет не по плану: то начальство резко пожелает, чтобы вы вернулись в офис, то с видом из окна гостиничного номера что-то будет не так... К счастью, героям нашей статьи эти мелочи не помешали насладиться отпуском, и теперь они вспоминают все это со смехом.
- Работал без выходных 2 года. Просто выгорел. Написал заявление на отпуск, забронировал я отель на море, сел в машину и уехал. Но через 3 дня мою радость прервал звонок от начальника — мол, надо в офис. Я сказал, что мне целые сутки добираться, на что он выдал гениальное: «Мог бы поближе где-нибудь отдохнуть. Зря я тебе отпуск подписал». Надо ли говорить, что я отказался, а когда вернулся, то с улыбкой положил еще одно заявление начальнику на подпись, только теперь «по собственному».
- Есть на работе девушка Оля. Не глупа, целеустремленная и ответственная. И в один момент решила стать путешественницей, мол, а что, у друзей все соцсети завалены фото, чем я хуже. Но как только она идет в отпуск, тут же в нее вселяется какой-то демон тупости, не иначе. Раз она лишь сходила «носик припудрить» и кофе попить, а тут на тебе — самолет улетел без нее. И виноваты сотрудники, а не она. В другой раз ждала поезд на другом вокзале. И удивляется теперь, зачем в городе 3 вокзала начинаются на одну букву. А самое эпичное было, когда она решила транспортной компанией отправить вещи заранее, чтобы лететь налегке. И угадайте, кто первым увидел курортный город: Оля или ее паспорт? © sunnychel / Pikabu
- Отдыхали с другом в Таиланде. И вот в один из дней лежим на пляже, а рядом девушка вся такая в модном купальнике, с намасленным телом, прямо как с картинки. И тут к ней подходит тайка, тыкает в зону бикини и на весь пляж: «Ай-яй-яй! Смотри, какие волосы растут! Давай выдерну их тебе!» Думали, девчонка под землю провалится от стыда. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Лето, южный город, пляж. Стою в очереди к кабинке переодеться, за мной крупногабаритная тетка. Говорит мне:
— Я зайду с тобой?
— Нет.
— А чего? С тобой то-то не так?
— Со мной все в порядке.
— Тогда чего стесняться? Я вот не стесняюсь.
— Если вы не стесняетесь, то почему бы вам не переодеться прямо здесь? © Genoveva Kolomyceva / ADME
«Ого, какой классный вид у меня из номера! Хотя погодите-ка...»
- Отдыхали мы как-то с мужем и сыном возле бассейна при нашем отеле. Ну и параллельно общались с одной семьей, наши дети вместе играли, так что мы не всегда были рядом. И тут я глянула в бассейн и аж опешила: муженек-то мой заплывает на мелководье и вдруг начинает обнимать стоящую там даму. А потом смотрит на нее, видит женщину лет 50-ти и с криком «О-о-о... вы не моя жена!» бежит прочь от нее. А она ничуть, не растерявшись, говорит ему вдогонку: «Ух! Я бы не отказалась ею быть». После того случая он решился-таки сделать коррекцию зрения. © jenn1222 / Reddit
- Была история. Сижу я в кафе, кофеек попиваю. И вдруг кто-то сзади нежно так отодвигает волосы с моего уха и так очень чувственно кусь за ушко! А потом контрольный — поцелуйчик в шею. Оборачиваюсь я и вижу мальчика лет 20, не больше. Красивый как картинка. У него глаза чуть не выпали из орбит — мне-то на тот момент уже 50 было. А сзади его девушка давится от смеха — с такими же, как у меня, длинными густыми волосами каштанового цвета. © Виктория Сергеева-Филиппова
- Был прекрасный вечер и я пришла на пляж, чтобы полюбоваться красивейшим закатом.
Заказав вкуснейших мидий и том ям, я сидела и смотрела, как заходит солнце. Как вдруг появились они — семья, которой нужно было все и сразу. Устроив прямо передо мной небольшую перепалку с тайцем из-за того, что все столики первой линии заняты, а они не хотят, чтоб им кто-то загораживал закат, эта семейка потребовала перенести столик и поставить ближе к морю. Таец сдался, перенес столик из второго ряда и поставил прямо передо мной. После чего семейка расположилась, стала спорить из-за цен, запретила сыну брать мидии и заказала гамбургеры. Я решила оплатить счет и уйти. И стоило мне встать, как семейство, роняя стулья, поспешило сесть за мой стол, который еще даже не успели убрать. © Unknown author / Pikabu
- Ехали летом с мамой в отпуск. Заходим в полную электричку, садимся на разные сиденья. Возле меня оказалась компания парней, и тут один из них решил ко мне подкатить банальной фразой: «Девушка, а вашей маме зять не нужен?» И тут поворачивается моя мама и как выдаст: «Нужен! Скоро картошку копать, да и чемоданы тяжелые». В общем, благодаря юмору мамы поездка вышла веселой. Чемоданы донесли, но номер телефона так и не взяли. © Подслушано / Ideer
- Как-то подруга сказала мужу, что мечтает прожить на море все лето, но это слишком дорого, да и работать же надо. А на следующий год муженек заявил, чтобы брала отгулы на лето: он нашел дешевое жилье, работать она сможет прямо там, вид роскошный, а остальное — сюрприз. Она отпросилась с работы на все лето. Приехали на юг, и оказалось, что реально сюрприз. Жилье находилось на вершине горы над городом, транспорт туда не ходил, воды и электричества не было. Там стоял дощатый домик вроде хозблока, в нем две раскладушки и стол, на улице под навесом — керогаз. Посуду следовало мыть в ручье, мыться там же. А море находилось в 10 км под горой. Вид и правда роскошный. Подругу начало трясти, она сказала, что жить там не будет, пусть муж идет в город искать нормальное жилье. Он ответил, что денег-то нет, он же рассчитывал работать летом — заниматься продажей готовых обедов. Она может шкварить на керогазе, а он с горы в город будет отвозить еду на мопеде, потом вернется, и они вместе поедут на пляж. Подруга заплакала, позвонила маме, та выслала денег, все-таки им удалось что-то снять на неделю и отдохнуть. После этого отпуск она организовывала сама. © Татьяна Лобанова / ADME
- Прилетели в Камбоджу в конце сентября, в сезон дождей. Первый раз вообще в тропиках, даже в Тае до этого не бывали. Добрались до домика, швырнули вещи и бегом на пляж. А там ни одного туриста! На небе тучи, недавно дождь прошел, песок влажный, но вдалеке где-то солнце пробивается. Стоим такие, недоумеваем, может нельзя купаться? Спрашиваем у местного: «В чем дело, может, медузы или акулы?» А он как на дурачков на нас смотрит и выдает: «Так погода дождливая» © TalithaCumi / Pikabu
- Коллега как-то поехала одна в отпуск на Гоа. Сама все бронировала. Самолет задержали, прилетела она ночью. Должна была добираться до своего отеля на автобусе, но он уже ушел. Она нашла какого-то местного парня на машине, он не знал английского, но на название отеля отреагировал кивком, мол, знаю, довезу. Она села к нему в машину и тот повез ее через джунгли. Ночь, кромешная тьма, дождь еще идет, да и в Индии женщине одной быть не очень безопасно. Но коллега была уверена, что с ней ничего не случится. Так и произошло: ее привезли в отель без происшествий. Отель, правда, оказался так себе, номер сама отмывала, но она умудрилась со всеми местными перезнакомиться, подружиться и в целом решила, что это прекрасная страна, где живут милые люди. Теперь я убеждена, что позитивный настрой бережет от неприятностей. © Вероника / ADME
- На мое 18-летие родители подарили мне круиз, на который мы отправились всей семьей. Я предупредил родителей, что на круизе придется следовать графику. Но они в итоге так увлеклись торговлей с местными жителями, что не хотели возвращаться на корабль. Я их пытался уговорить, говорил, что уже нужно идти, но мама лишь отмахнулась от меня. Я вернулся сам. Лайнер отплыл, а через 45 минут они связались со мной через WhatsApp, злясь, что я не заставил 3998 других пассажиров ждать, пока они закончат свой шоппинг. Им пришлось лететь в следующий порт, и это ощутимо ударило по их кошельку. © ProfessionalTax7753 / Reddit
- В Таиланде знакомый положил паспорт в карман рубашки и пошел кормить обезьян. Ну, одна из них паспорт и стащила. Пошел он в консульство за справкой, чтобы вернуться домой. Там все поржали и написали, что паспорт был похищен неустановленным лицом. © Oxana Chernova
- Запланировали отдых летом в 2019 году на Кипре. Я с женой и 2-летняя дочка. Визу получать не нужно, сами забронировали жилье и купили билеты на самолет. И вот за 3 часа стоим в очереди на стойку регистрации, дама посмотрела наши паспорта и говорит: «А покажите, пожалуйста, ваши про-визы». Я спрашиваю, мол, что показать. А она на меня смотрит, как на дурака, и медленно объясняет, что хотя виза не нужна, такой документ нужно было оформить через посольство. У нас с женой паника. Отходим от стойки, оформляю про-визу через сайт, заполнил все, что нужно, и появляется сообщение, что заявка принята. Вот только после звонка в посольство узнаю, что, документы могут быть готовы сегодня, завтра, а то и послезавтра. Думали уже сдавать билеты, но тут я решил обзвонить друзей. И от одного из них получил телефон туристического агентства, где нам за 24 тысячи в считаные минуты сделали про-визы на всех троих. В итоге попали на стойку за 10 минут до окончания регистрации и успели на самолет. © Unknown author / Pikabu
- Как-то во время отпуска мы потеряли моего младшего брата на набережной. Вся наша семья была сама не своя от беспокойства. И вдруг мы его увидели в окружении кучи байкеров и их подружек. Он восседал среди них, уплетая попкорн и запивая его газировкой, в то время как байкеры с девушками внимательно разглядывали прохожих в надежде, что мой брат узнает тех, кто его ищет. © Rosanna44 / Reddit
Вообще, погружение в чужую культуру — то еще приключение. Именно об этом наша следующая статья.
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