16 человек, которые достигли таких высот в шитье, что заткнут за пояс и профессиональных костюмеров
Фотоподборки
49 минут назад
Многим женщинам порой хочется почувствовать себя принцессой. Хорошо, что мир предоставляет возможности - можно сходить на тематическое мероприятие или вечеринку. А чтобы принарядиться, героиням нужны лишь умелые руки, ткань и швейные машинки. Талант берет свое и в результате получаются наряды, которым позавидовали бы и профессиональные костюмеры.
«Этим проектом я горжусь больше всего. Я годами мечтала о таком платье и наконец-то сшила. Тут использовалась оптоволоконная ткань, чтобы оно светилось»
«Мое первое платье для ярмарки Возрождения. Целый месяц я работала над ним, но очень довольна результатом»
«Единственным желанием моего жениха было не надевать на свадьбу костюм. Поэтому мы решили отказаться от всех традиций и выбрали тему фэнтези. Платье я сама шила»
«Платье, вдохновленное династией Тюдоров и королевой Амидалой из франшизы Звездных войн. Честно говоря, я даже разрыдалась от злости, пока шила нижнюю юбку»
«Наконец-то закончила свое платье мечты во французском стиле»
«Я сшила платье совсем как у Галадриэль из Властелина Колец»
- Вы очень талантливы! © xbBoxBandit / Reddit
«У друзей тематическая свадьба, так что я сшила платье и корсет в стиле Бриджертонов. Мне понадобилась неделя»
- Ваше платье лучше, чем в оригинальном сериале, потому что вы использовали правильные детали для корсета. Я, когда смотрю сериал, всегда на это отвлекаюсь. У создателей что, консультанта нет? © pocoprincesa / Reddit
«Я резко похудела, и поэтому долго не занималась шитьем. Но нам с мужем нужны были наряды на тематическую ярмарку, так что я снова села за машинку»
«Я начала это платье еще пару лет назад, но только сейчас смогла примерить. Представляю вам наряд для "беременной" фотосессии»
«Девичник моей родственницы будет в теме Диснея, поэтому я шью костюм феи Динь-Динь»
Что-то я увидела кочан капусты 🤦
Либо цвет неудачный, либо фигура подвела для этого платья.
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«Закончила платье "Офелия", несмотря на то, что моя машинка пыталась уйти в отпуск. Я в невероятном восторге! Теперь жду весну»
«Сшила платье в стиле 1950-х для мероприятия. Было очень классно в холодную и темную зиму создавать такой винтажный летний наряд»
«Я сама сшила свой наряд для выпускного»
- Так выглядела бы Золушка, если бы получала диплом. © Reckless_Secretions / Reddit
«2 месяца работы - и платье Глинды из нового фильма "Злая" готово! Корону и волшебную палочку я тоже сама сделала»
«Мое платье Барби готово»
«Всего второй проект, который я шью. И сразу - моя вариация на платье Барби. Пришлось экспериментировать с выкройками, но все отлично сидит»
Мы никогда не устаем восхищаться талантливыми людьми. Если вам это так же близко, предлагаем заглянуть в другие наши статьи и мастерах швейного дела:
Фото на превью georginaggc / Reddit
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