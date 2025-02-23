16 человек, которые достигли таких высот в шитье, что заткнут за пояс и профессиональных костюмеров

Многим женщинам порой хочется почувствовать себя принцессой. Хорошо, что мир предоставляет возможности - можно сходить на тематическое мероприятие или вечеринку. А чтобы принарядиться, героиням нужны лишь умелые руки, ткань и швейные машинки. Талант берет свое и в результате получаются наряды, которым позавидовали бы и профессиональные костюмеры.

«Этим проектом я горжусь больше всего. Я годами мечтала о таком платье и наконец-то сшила. Тут использовалась оптоволоконная ткань, чтобы оно светилось»

«Мое первое платье для ярмарки Возрождения. Целый месяц я работала над ним, но очень довольна результатом»

«Единственным желанием моего жениха было не надевать на свадьбу костюм. Поэтому мы решили отказаться от всех традиций и выбрали тему фэнтези. Платье я сама шила»

«Платье, вдохновленное династией Тюдоров и королевой Амидалой из франшизы Звездных войн. Честно говоря, я даже разрыдалась от злости, пока шила нижнюю юбку»

«Наконец-то закончила свое платье мечты во французском стиле»

«Я сшила платье совсем как у Галадриэль из Властелина Колец»

«У друзей тематическая свадьба, так что я сшила платье и корсет в стиле Бриджертонов. Мне понадобилась неделя»

Ваше платье лучше, чем в оригинальном сериале, потому что вы использовали правильные детали для корсета. Я, когда смотрю сериал, всегда на это отвлекаюсь. У создателей что, консультанта нет? © pocoprincesa / Reddit

«Я резко похудела, и поэтому долго не занималась шитьем. Но нам с мужем нужны были наряды на тематическую ярмарку, так что я снова села за машинку»

«Я начала это платье еще пару лет назад, но только сейчас смогла примерить. Представляю вам наряд для "беременной" фотосессии»

«Девичник моей родственницы будет в теме Диснея, поэтому я шью костюм феи Динь-Динь»

«Закончила платье "Офелия", несмотря на то, что моя машинка пыталась уйти в отпуск. Я в невероятном восторге! Теперь жду весну»

«Сшила платье в стиле 1950-х для мероприятия. Было очень классно в холодную и темную зиму создавать такой винтажный летний наряд»

«Я сама сшила свой наряд для выпускного»

Так выглядела бы Золушка, если бы получала диплом. © Reckless_Secretions / Reddit

«2 месяца работы - и платье Глинды из нового фильма "Злая" готово! Корону и волшебную палочку я тоже сама сделала»

«Мое платье Барби готово»