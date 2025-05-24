16 человек показали фото со своих выпускных, и нам аж ностальгия в глаз попала
Фотоподборки
30 минут назад
Последний звонок отзвучал, экзамены позади, и впереди — вечер, которого ждали годами. Выпускной — это магия момента, когда детство уступает место взрослой жизни. И как же важно сохранить это волшебство на фотографиях.
«Вспомнил, почему не люблю смотреть фотки с выпускного»
«2010 год, мне 17 лет и я иду на выпускной. Ну и я сейчас»
«На первой фото мы вместе 1,5 недели, на второй — прошло уже 15 лет»
Ну если за 15 лет почти не изменились, может вы.... вампиры?
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«Был, кстати, 2009 год, мы максимально неловкие подростки. Муж боялся ко мне даже притронуться для той первой фотки!»
«Муж на выпускном и сейчас»
- Теперь понятно, почему ты за него вышла! © black_dragonfly13 / Reddit
«2007 год. Ужасный макияж, нагеленный ирокез, чокер, сумочка в виде гробика... А маме моего парня больше всего не понравилось платье»
Судя по всему, эта пара окончила летнюю академию покемонов
«На своем выпускном я выглядела как 45-летняя тетка»
Ну так не выглядела бы:не надевала воротник, прическу другую, линзы вместо очков, макияж посмелее и килограмм пять сбросить...
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Когда сама себя сводила на выпускной
«Младшая сестра друга на своем выпускном была действительно яркой. Как маркер»
Красиво? Красиво!
«Мой учитель математики отжигает с выпускниками. 85 лет мужику»
«Мы с женой на выпускном в 1994 и сегодня»
«Мои 18 на выпускном и сегодняшние 31»
«2009 год. Провинциальный городок. Меня накрасили, как 30-летнюю, но я так себе нравилась! Платье взяли напрокат»
«Выпускной в 1996 и 2023. Мы женаты уже 27,5 лет»
«Выпускной в 1985 и мои 56 лет сейчас»
А вот еще несколько статей про выпускные платья, которые навсегда останутся где-то в сердце:
Фото на превью Ayen_C / Reddit
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