16 человек показали фото со своих выпускных, и нам аж ностальгия в глаз попала

Последний звонок отзвучал, экзамены позади, и впереди — вечер, которого ждали годами. Выпускной — это магия момента, когда детство уступает место взрослой жизни. И как же важно сохранить это волшебство на фотографиях.

«Вспомнил, почему не люблю смотреть фотки с выпускного»

«2010 год, мне 17 лет и я иду на выпускной. Ну и я сейчас»

«На первой фото мы вместе 1,5 недели, на второй — прошло уже 15 лет»

«Был, кстати, 2009 год, мы максимально неловкие подростки. Муж боялся ко мне даже притронуться для той первой фотки!»

«Муж на выпускном и сейчас»

Теперь понятно, почему ты за него вышла! © black_dragonfly13 / Reddit

«2007 год. Ужасный макияж, нагеленный ирокез, чокер, сумочка в виде гробика... А маме моего парня больше всего не понравилось платье»

Судя по всему, эта пара окончила летнюю академию покемонов

«На своем выпускном я выглядела как 45-летняя тетка»

Когда сама себя сводила на выпускной

«Младшая сестра друга на своем выпускном была действительно яркой. Как маркер»

Красиво? Красиво!

«Мой учитель математики отжигает с выпускниками. 85 лет мужику»

«Мы с женой на выпускном в 1994 и сегодня»

«Мои 18 на выпускном и сегодняшние 31»

«2009 год. Провинциальный городок. Меня накрасили, как 30-летнюю, но я так себе нравилась! Платье взяли напрокат»

«Выпускной в 1996 и 2023. Мы женаты уже 27,5 лет»