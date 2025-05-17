16 доказательств того, что креатив дизайнеров порой не знает границ

Фотоподборки
1 час назад

Порой в интерьерах, зданиях или одежде встречаются такие странные решения, что невольно хочется спросить: «А что здесь вообще происходило?» Конечно, хочется верить, что у таких идей есть скрытый смысл, но чаще всего остается только улыбнуться и принять их как проявление чистого креатива без тормозов.

1. «Пытался отчистить пятно с этой кружки. А потом понял, что это часть дизайна»

2. «Нашла такие штаны в антикварном магазине»

Ольга Курпякова
20 часов назад

Какие прикольные вязаные штанишки - как будто вязаные салфетки или небольшие коврики, которые раньше вязали бабушки, сшили между собой.

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3. «Интересно, и как здесь сидеть?»

4. «Чувствую себя обманутой»

5. «Ковер вокруг стока — это безумие»

  • Я не знал, что могу чувствовать запах через телефон © ****oobelou / Reddit

6. «Даже в комиссионке не знали, что это»

  • О, у меня дома такая же штука! Это ложка для мороженого. Наверное, самая неудобная в мире, но что есть, то есть. © sl0wjim / Reddit

7. «Почти треть этого назального спрея невозможно до конца использовать, потому что дозатор слишком короткий»

8. «Стекло этой остановки не дает тени, а крыша настолько узкая, что не защищает от дождя»

9. «Ну и дизайн у этих босоножек! Сначала подумала, что это еда какая-то»

Iriadum
19 часов назад

У меня больше ассоциации с папиросной бумагой, из которой всякие искусственные цветы ваяют

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10. «В солнечную погоду эту надпись невозможно прочитать»

11. «Увидел недалеко от работы»

12. «Эта ванная комната у моих родственников»

13. «Из-за цвета шрифта состав здесь просто невозможно прочитать»

14. «Вот это плитка на полу в магазине! Наверное, специально такую положили, чтобы мы только на полки и смотрели»

15. «М-да, ну и дизайн у этой упаковки таблеток»

Ольга Курпякова
20 часов назад

Возможно, эти таблетки расположены так в зависимости от того, в какие дни и какие из них надо принимать. К примеру, в первый день - две с двух сторон, во второй - одну с правой стороны, в третий - одну с левой стороны, в четвёртый - одну с правой и т.д.

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16. «Вот так выглядит мужской туалет на скалодроме»

Евга
21 час назад

А вот я уверена, что хоть кто-то но попытался, хотя бы na спор

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  • Как жена и мать я гарантирую, что ни один мужчина не стал бы пытаться воспользоваться им. © TheRealJetlag / Reddit

Вот несколько других статей для тех, кто тоже неравнодушен к оригинальным дизайнерским решениям:

Фото на превью ConcreteUndertow / Reddit

Комментарии

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Ио
1 час назад

Как связана вообще тема дизайна с тем что в печенье забыли добавить шоколад ,и стулья задвинули слишком глубоко?

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