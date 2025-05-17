16 доказательств того, что креатив дизайнеров порой не знает границ
Порой в интерьерах, зданиях или одежде встречаются такие странные решения, что невольно хочется спросить: «А что здесь вообще происходило?» Конечно, хочется верить, что у таких идей есть скрытый смысл, но чаще всего остается только улыбнуться и принять их как проявление чистого креатива без тормозов.
1. «Пытался отчистить пятно с этой кружки. А потом понял, что это часть дизайна»
2. «Нашла такие штаны в антикварном магазине»
Какие прикольные вязаные штанишки - как будто вязаные салфетки или небольшие коврики, которые раньше вязали бабушки, сшили между собой.
- Я бы схватила их не глядя! © elramirezeatstherich / Reddit
3. «Интересно, и как здесь сидеть?»
- Импровизируй, адаптируйся, преодолевай. © Abject_Dependent9819 / Reddit
4. «Чувствую себя обманутой»
- Может, в пакете есть тюбик шоколадной пасты? © warkyboy77 / Reddit
5. «Ковер вокруг стока — это безумие»
Комментарий с Reddit странный. Так и хочется спосить:"Ну и чем пахнет? "
- Я не знал, что могу чувствовать запах через телефон © ****oobelou / Reddit
6. «Даже в комиссионке не знали, что это»
- О, у меня дома такая же штука! Это ложка для мороженого. Наверное, самая неудобная в мире, но что есть, то есть. © sl0wjim / Reddit
7. «Почти треть этого назального спрея невозможно до конца использовать, потому что дозатор слишком короткий»
8. «Стекло этой остановки не дает тени, а крыша настолько узкая, что не защищает от дождя»
9. «Ну и дизайн у этих босоножек! Сначала подумала, что это еда какая-то»
У меня больше ассоциации с папиросной бумагой, из которой всякие искусственные цветы ваяют
10. «В солнечную погоду эту надпись невозможно прочитать»
11. «Увидел недалеко от работы»
12. «Эта ванная комната у моих родственников»
- Вау, комната с видом! © Awkward-Exercise10** / Reddit
13. «Из-за цвета шрифта состав здесь просто невозможно прочитать»
14. «Вот это плитка на полу в магазине! Наверное, специально такую положили, чтобы мы только на полки и смотрели»
15. «М-да, ну и дизайн у этой упаковки таблеток»
Возможно, эти таблетки расположены так в зависимости от того, в какие дни и какие из них надо принимать. К примеру, в первый день - две с двух сторон, во второй - одну с правой стороны, в третий - одну с левой стороны, в четвёртый - одну с правой и т.д.
16. «Вот так выглядит мужской туалет на скалодроме»
- Как жена и мать я гарантирую, что ни один мужчина не стал бы пытаться воспользоваться им. © TheRealJetlag / Reddit
Вот несколько других статей для тех, кто тоже неравнодушен к оригинальным дизайнерским решениям:
Комментарии
Как связана вообще тема дизайна с тем что в печенье забыли добавить шоколад ,и стулья задвинули слишком глубоко?