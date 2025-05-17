16 доказательств того, что креатив дизайнеров порой не знает границ

Возможно, эти таблетки расположены так в зависимости от того, в какие дни и какие из них надо принимать. К примеру, в первый день - две с двух сторон, во второй - одну с правой стороны, в третий - одну с левой стороны, в четвёртый - одну с правой и т.д.