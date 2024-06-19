16 фееричных историй про женщин, которые вляпались в ту еще ситуевину

Женская жизнь полна не только радостей, но и проблем, которых подкидывает то свекровь, то муж, а то и вообще какой-то посторонний таксист. Но самая верная реакция на все эти «сюрпризы» — отнестись к ним с юмором и рассказать яркую историю в интернете. Так и поступили героини нашей статьи.