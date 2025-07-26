16 фото, которые на секундочку могут сломать ваш мозг

Наш мозг обожает новое, особенно, если это касается визуала. И если быть внимательным, то можно и в повседневной жизни увидеть обычные предметы под необычным углом. Включить фантазию и заметить в росчерке молнии очертания сердечка. Или пытаться разгадать, что же именно мы видим на фото.

У девушки подошва кроссовок окрашена так, что кажется, будто она высоких каблуках

Великолепно: и носить удобно и выглядишь нарядно! © Unknown author / Reddit

«На этой фотографии, которую я сделал, огонь выглядит как человек»

«Жук на моем окне похож на фею»

«Кофейная гуща на дне моей кружки выглядит как горный пейзаж»

Внутри эта пластиковая бутылка похожа на коридор космического корабля

«Тень от моего крана похожа на Пикачу»

«Моя невеста испекла круассаны, и один из них получился похожим на ламантина»

«Эту молнию в форме сердца моя жена сфотографировала вчера вечером»

«Я сделал это фото годы назад. Немного жутковато, ведь ствол дерева похож на ногу человека»

«Живой паук заполз на мою диораму»

Просто немного крема для тела

Огурец, похожий на птичку

«Мой хлеб похож на двух животных»

«Я так и не поняла, где на этой детской фотографии находится тело моей мамы»

«Каждое утро я вижу кошку в своем зеркале»

«Я постоянно вздрагиваю, когда захожу на кухню и вижу это. А потом вспоминаю, что к чему. Потому что обычно кажется, будто это моя змея решила погулять по дому»

Я бы тоже офигевал от страха! © blueviper- / Reddit