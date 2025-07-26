16 фото, которые на секундочку могут сломать ваш мозг
Фотоподборки
2 часа назад
Наш мозг обожает новое, особенно, если это касается визуала. И если быть внимательным, то можно и в повседневной жизни увидеть обычные предметы под необычным углом. Включить фантазию и заметить в росчерке молнии очертания сердечка. Или пытаться разгадать, что же именно мы видим на фото.
У девушки подошва кроссовок окрашена так, что кажется, будто она высоких каблуках
- Великолепно: и носить удобно и выглядишь нарядно! © Unknown author / Reddit
«На этой фотографии, которую я сделал, огонь выглядит как человек»
«Жук на моем окне похож на фею»
«Кофейная гуща на дне моей кружки выглядит как горный пейзаж»
Внутри эта пластиковая бутылка похожа на коридор космического корабля
«Тень от моего крана похожа на Пикачу»
«Моя невеста испекла круассаны, и один из них получился похожим на ламантина»
«Эту молнию в форме сердца моя жена сфотографировала вчера вечером»
«Я сделал это фото годы назад. Немного жутковато, ведь ствол дерева похож на ногу человека»
«Живой паук заполз на мою диораму»
Просто немного крема для тела
Огурец, похожий на птичку
«Мой хлеб похож на двух животных»
«Я так и не поняла, где на этой детской фотографии находится тело моей мамы»
«Каждое утро я вижу кошку в своем зеркале»
«Я постоянно вздрагиваю, когда захожу на кухню и вижу это. А потом вспоминаю, что к чему. Потому что обычно кажется, будто это моя змея решила погулять по дому»
- Я бы тоже офигевал от страха! © blueviper- / Reddit
А вот еще подборочка фото, на которые смотришь и мозг на секунду ломается.
Фото на превью External_Bus_3739 / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
12 историй о том, как визит в салон красоты пошел не по сценарию
Истории
5 месяцев назад
15+ жизненных историй от наших читателей, которые можно брать за основу для триллера
Народное творчество
4 года назад
Как с годами изменились знаменитости, которые отметили или вот-вот отметят в 2025 году юбилей
Знаменитости
5 месяцев назад
18 фото, которые словно по щелчку пальцев перенесут нас во времена беззаботного детства
Ностальгия
11 месяцев назад
15+ человек, которые ни в какую не хотели заводить домашних питомцев, а теперь в них души не чают
Народное творчество
3 года назад
17 примеров того, что свадьба — это не только белое платье и первый танец, а еще и ворох историй
Истории
8 месяцев назад
20+ людей, которые не планировали заводить питомца, но судьба решила иначе
Народное творчество
9 месяцев назад
15 историй о походе в гости, которые как нельзя лучше описывает фраза "И смех и грех"
Истории
3 месяца назад
18 эпичных доказательств того, что внешность бывает ой как обманчива
Народное творчество
2 года назад
12 историй о людях, в чью жизнь постучались бывшие
Истории
6 месяцев назад
19 историй о счастье, которое приходит к нам не только в Новый год
Истории
6 месяцев назад
18 незаурядных историй, которые случились в поездах
Истории
1 год назад