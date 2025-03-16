Удачно вышли герои историй из ситуаций с наглыми заказчиками. Как только они понимают, что халява не прокатит, сразу дают задний ход.
А про грумера можно было сказать, что она отличный мастер, просто ты, подруга жмотка и жлобяра.
16 халявщиков, которые не привыкли церемониться, когда дело касается их выгоды
Некоторые люди рождаются со специфическим талантом находить выгоду в самых неожиданных местах. Персонажи этих историй – яркий пример того, как можно жить, не перегружая себя лишними усилиями. Их подход к жизни прост: зачем платить, если можно получить даром?
- Пришла женщина с мужем и дочерью, всем троим нужно было укоротить джинсы. Спросили цену, я назвала. Примерили, пометили насколько надо ушить, я булавками заколола подвороты. Выписываю квитанцию, соответственно, на три вещи. И тут мадам заявляет – ей дорого! Она, дескать, думала, что названная цена – это за все три пары. Цену за работу я сказала заранее, уточнила что это за единицу. И после примерки торговаться неприлично, я считаю. Тогда она сказала, что забирает джинсы и пойдет сама подшивать их. Я тут же вытащила булавки, расправила подвороты и вернула вещи. Так эта женщина стала возмущаться! Она-то думала, что по моим меркам подошьет, не заплатив за мое потерянное время. Ушли восвояси. © Марина Минаева
- У меня швейный цех, шьем шторы. И несколько лет тому назад случился пожар, запасы тканей сгорели. Когда заказ отшивается, всегда есть остатки тканей. Их одни дизайнеры забирают, а другие оставляют. И вот после пожара посыпались обращения. Человек 5-6 написали: верните мне деньги за сгоревшие ткани. Спустя 4-6 лет с пошива! Ткани у меня хранились, не были им нужны, а теперь очень понадобились. Я в ответ предложила оплатить хранение. Оказались. Открыла цех на новом месте и стала требовать после пошива забирать остатки ткани. Если отказывалась, утилизировала. © Ольга Сулавко
- Знакомая попросила у меня телефон грумера, которая стригла мою собаку. Я дала, разумеется, попутно расхвалив ее работу. Через какое-то время спросила знакомую, как ей понравилась работа грумера с ее собаками. Ответ был такой: это плохой грумер, она почему-то не захотела стричь двух собак по цене одной. © Наталья Гилл
Удачно вышли герои историй из ситуаций с наглыми заказчиками. Как только они понимают, что халява не прокатит, сразу дают задний ход.
- Друг разбил экран телефона. Я предложил попробовать его починить сам или отвезти в хорошую мастерскую, где его починят, если я не смогу. В итоге отвез в мастерскую, там починили. Вернул другу телефон и сказал, что ему не нужно возвращать мне деньги немедленно: он может оплатить ремонт по частям, как получится, так как это была моя инициатива. Он бросает: «У меня нет на это денег». 2 недели спустя вижу, что и новый экран полностью разбит, еще хуже, чем раньше. А друг такой: «Ну, куплю новый». Параллельно еще и новую машину присматривает. Получается, он в состоянии взять новый телефон за 1000 долларов и машину за 3500. Но вернуть мне 100 долларов не готов. © stevenrama / Reddit
- Зашла в магазин купить воды – лето, жара. Стоит бабулька-божий одуванчик и долго выбирает минеральную воду, все ищет подешевле. Я не выдерживаю и беру ей самую дорогую. Иду на кассу и оплачиваю. И тут слышу голос бабульки: а я еще колбаску хочу, и хлебушка купи мне. Купила. Спасибо, что икорку не попросила. © Светлана Тирон
Ну да, ну да. Бабуля из тех, кому дай палец, так она и руку откусит.
А друг оказался вдруг, совсем не тот, а просто жмот.
- Мой тесть попросил меня отвезти его инструменты в новую мастерскую. Я согласился, рассчитывая, что это займет часа три, и что он оплатит бензин. Креплю прицеп и еду к нему домой. Примерно в часе езды от него у меня лопнула шина на прицепе. Звоню другу, он приезжает ко мне с запаской. Предупреждаю тестя, что опаздываю, он начинает злиться. Ставлю шину, еду. Приехал уже около 2 часов дня.
Загружаем инструменты, причем они не были готовы к погрузке. Вес слишком большой, лопается вторая шина. Пока меняем ее, уже наступило 5 часов. Все готово, выезжаем. Ехать до места, как оказалось, еще полтора часа – об этом тесть не предупредил. Наконец добираемся. Пока прицеп разгружают, он жалуется коллегам. Мне приходится отвезти его обратно домой, а потом ехать к себе.
В общем, я потратил $200 на шины, $80 на бензин и 13 часов времени, помогая ему в свой единственный выходной. Что в благодарность? Только пост тестя в соцсетях о том, какой жуткий у него был день и как ему не везет. За бензин он, конечно, не заплатил. © Unknown author / Reddit
- Была в парке с детьми. Мимо проезжала соседка, увидела нас, и спросила, могут ли ее дети поиграть с моими, пока она быстренько сходит за продуктами. Два часа спустя ее все еще нет. Я запихиваю всех семерых детей в свою машину и еду домой. Машина соседки стоит у ее дома. Стучу в дверь. Она смотрит телевизор! Даже спасибо не сказала. Никогда больше не соглашусь на такое. © almostahermit / Reddit
- Знакомому нужна была помощь в восстановлении семейных фотографий со сломанного компьютера. Я собирался просто быстренько его отремонтировать и выставить счет, но мне было его жаль, поэтому я потратил дополнительное время, чтобы рассказать ему о резервных копиях и подобрать внешний жесткий диск. Диск он посчитал дорогим, поэтому я по доброте душевной немного урезал счет за свои услуги, чтобы он все же смог его купить.
Он предложил мне ответную помощь при случае – он электрик на пенсии. А у меня как раз были странные выключатели, которые при нажатии включали лампы в соседних комнатах. Я и позвал этого парня их проверить. Он пришел минут на 30, потупил, пощелкал выключателями. Потом просто сказал: «Я не знаю, в чем дело» и ушел. На этом все. © Unknown author / Reddit
- Год назад я нашла для себя новое хобби – начала печь торты. Делаю это для себя и своей семьи, не на заказ, просто для удовольствия. У меня есть тетя. Каждый раз, когда я пеку торт и она узнает об этом, то сразу пишет: «Когда на чай?» или «О, жди вечером в гости». Но я не хочу, чтобы она приходила. Я понимаю, что речь идет не о маленьком кусочке. Она приезжает вместе со своим 20-летним сыном, и они могут съесть целую треть торта. Потом еще просят с собой взять кусочек.
Я потратила два вечера на приготовление этого торта для своей семьи. Продукты тоже стоят немалых денег. Я не жадная. Но они никогда не приносят ничего с собой, не участвуют в общих расходах, когда мы отдыхаем или собираемся на праздники. Иногда даже могут прийти на день рождения без подарка. Да еще и как только приближается ее день рождения или день рождения сына, начинается: «Может, ты нам испечешь торт?» А мне это совсем не в радость. © У семейных / VK
Сколько же таких славных, добрых, щедрых терпил нa шее которых ездят верхом наглые халявщики. Главное, что терпилы понимают это, но боятся испортить отношения с ними. Да наф_ига нужны такие отношения? Или тащи их и не ной, или сбрось этот балласт и живи свободно.
- Сдал комнату беременной девушке и ее парню. А потом узнал на собственном горьком опыте, почему они не могли найти себе жилье. По всей комнате валялся мусор, в двери была пробита дыра. Потребовались месяцы, чтобы выветрить запах. В шкафу стоял кошачий туалет, а ковер был порван. Они бросили кучу своих вещей, включая отвратительный матрас. Ну и вишенка на торте – не оплатили аренду, хотя я пожалел их и значительно снизил им цену. Ущерб, конечно, тоже не оплатили, и я был вынужден разгребать за ними эту помойку. © Diggingcanyons / Reddit
- Муж меня называет ходячей холерой. Все потому что у меня постоянно что-то болит. То голова, то желудок, то давление подскочит. Поэтому у меня что дома, что на работе есть аптечка. На работе об этом тоже знают, поэтому с любым недугом идут ко мне. В начале августа я уехала в отпуск. Пишет мне коллега из другого отдела, мол, почему в ящике нет лекарств? Я в шоке, если честно. Она шарила в моем ящике и предъявляет мне за то, что в моем ящике нет моих лекарств. Ответила ей, что взяла их с собой в отпуск. Так она мне как давай высказывать, мол, у нее болит голова. Она ехала на работу в надежде взять у меня обезболивающее, а я взяла и все увезла. Всякое могла предположить, много наглости в этой жизни видела, но это! © Рабочие истории / VK
- В соцсети наткнулась на розыгрыш ужина в дорогом ресторане. Я выполнила все условия, отметила страницу брата. И тут приходит уведомление, что я стала победителем, что нас ждут тогда-то и указано время. Пришли мы, значит, в ресторан, там все дорого-богато. Администратору показали пост с приглашением, нас провели мимо всех посетителей за зарезервированный стол. Заказали все, что только хотели. Под конец нам принесли напитки в подарок от заведения и… счет за ужин. Читать нужно было внимательней! Ведь розыгрыш был на столик вне очереди, а не на бесплатную еду. Брат посмеялся, но оплатил все. © Палата №6 / VK
- Пошла с парнем на свидание. Мы встретились, прогулялись, сели в парке. Он сказал, что отойдет, чтобы взять мне чего-то вкусненького и попить. Я осталась ждать его на лавочке. Минут 40 он отсутствовал. Я уже хотела идти домой, но тут он возвращается и говорит: «Прости, пожалуйста, мне тетя позвонила, а она рядом живет. Позвала поужинать на халяву. Я в общаге живу, у нас на ужин постоянно лапша. Видеть ее не могу уже, не мог отказаться». © Палата №6 / VK
Через 5 минут звонишь, если не отвечает идёте оба лесом, но в разные стороны.
- У меня была старенькая машина, которую я собирался отдать на запчасти за 1000$. Сосед упросил подождать пару недель и продать машину ему. Потом приходит, плачется – зарплату урезали, денег нет. Уломал на скидку в полцены. И в каком же я был шоке, когда узнал, что этот крендель спустя месяц взял и перепродал ее за 1200$. Каково? © MisterDave1 / Reddit
- Три года живем с женой у моря. Неделю назад звонит дальняя родственница. Едут отдыхать. Приедут в понедельник, а бронь гостиницы со вторника. Не могли бы мы их приютить на денек? Согласились. Приехали они, мы их накормили, вечером пошли на прогулку. А утром родственнички как выдали – мы аж в осадок выпали: «Макс, может мы у вас побудем эти 10 дней? У вас просторная квартира, так уютно, хорошо. И машины у вас две. Дадите нам одну, а сами на одной покатаетесь. Такси дороговато нам выйдет». Об этом даже речи не могло быть. И как я понял в ходе разговора, никакой гостиницы и не было, они решили таким образом у нас остаться. А вот фигушки! Мама была даже не в курсе налета этих родственников. А они сказали, что именно мама посоветовала им перекантоваться сутки у нас. Ох и хитрецы! © Рабочие истории / VK
- Работаю фотографом, недавно снимала свадьбу. Пара экономила буквально на всем. Дошло до того, что наехали на меня: «А где наш подарок?» С каких пор фотографы на свадьбу приходят с подарком? Я все в шутку перевела, конечно, но было заметно, что они недовольны. Конец вечера, время оплаты и жених мне выдает: «Мы заплатим вам не всю сумму, о которой договаривались. Вы пришли без подарка, а мы на него рассчитывали. Поэтому с нас минус 5 тысяч». Я в шоке, конечно. Решила сделать так же, как и они. Когда пришло время сдачи фотографий, то отправила им не все снимки, а часть. И выбирала те, на которых супруги не очень вышли. На их вопрос, а где остальные фото, я ответила, как есть: «Там же, где и моя полная оплата за работу!» Нет, я не какая-то мстительная злюка, мне просто было неприятно. Как ко мне, так и я. © Рабочие истории / VK
К сожалению, не всякий ближний – сладкий пирожок. Некоторые из них – те еще черствые сухарики, о которые приходится обломать зубы. Читайте об этом в нашей статье: 16 человек, которые своими выходками способны вывести из себя даже тех, у кого стальные нервы