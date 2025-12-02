А гендиректор не мог сказать кто он или решил прикольнуться над новичком?
16 историй о первом рабочем дне, который в памяти уже никаким корректором не замажешь
Первый рабочий день — это всегда испытание на прочность, которое по уровню стресса уступает разве что прыжку с парашютом. Мы тщательно гладим рубашки, репетируем перед зеркалом уверенную улыбку и боимся ляпнуть глупость новому боссу. Но у вселенной, как правило, на этот счет свои планы.
- Устроилась помощником руководителя. В первый день пришла пораньше. Смотрю, на доске для презентаций какие-то каракули. Минут 20 оттирала доску. Сижу гордая. Зашел шеф и начал медленно сползать по стенке. Посмотрел на меня и с диким ржачем выдал: «На доске была написана стратегия развития компании на 5 лет. Мы вместе с советом директоров всю ночь ее разрабатывали и написали на доске несмываемым маркером. Хорошо, что у нас есть ее копии в блокнотах». Меня не уволили.
- Меня взяли администратором на ресепшен. Инструкция жесткая: посторонних не пускать, дресс-код, порядок. Сижу важная, первый день. Тут в двери ломится какой-то взъерошенный парень в старых кедах, джинсах и с огромными коробками пиццы. Пытается пройти без пропуска, а я такая: «Молодой человек, курьеры ждут на улице! Оставьте еду и выйдите, у нас тут серьезная фирма!» Он пытается возразить, но я непреклонна. Заставила его ждать 10 минут, пока «кто-то за ним спустится». Сзади подходит мой руководитель, бледнеет и кидается к парню: «Сергей Викторович, простите!» Оказалось, это наш генеральный директор, который просто решил угостить отдел пиццей в честь пятницы. Он даже не обиделся, сказал: «Цербер на входе — это хорошо», но краснею я до сих пор.
- Муж рассказывал. К ним на работу устроился один мужчина. Пришел, переоделся в рабочую одежду, сказал, что сейчас сходит в туалет и приступит к работе. Ушел и не вернулся. Самое забавное в этой ситуации было то, что дверь открывается по пропуску, который ему еще не выдали. Никто из работников не видел ни того, как он переоделся в повседневную одежду, ни того, как он хотя бы забирал ее из раздевалки, ни того, как он выходил. Помещение небольшое, сотрудников около 10 человек. А парень просто взял и исчез. © Мама Дорогая / ADME
- Мой первый день на нынешнем месте совпал с карантином. Руководитель забыл о дате моего выхода, поэтому я просидел без дела до 15.00, не имея возможности даже войти в систему. Связаться с кем-либо я не мог: весь процесс оформления проходил через корпоративный портал, к которому не было доступа. Мне оставалось лишь следовать инструкции: «Ожидайте письма от вашего менеджера на личную почту». © Unknown author / Reddit
- К нам пришел новенький программист. Суетливый такой! В свой первый день это чудо схватило маленький пульт с моего стола и со словами «это для чего?» нажал кнопку. Пульт пискнул, лампа загорелась и во всем районе вырубился свет. Он в шоке, а я ему: «Больше со стола у меня ничего не бери!» И вышел из кабинета. Через несколько минут свет дали. Это был пульт от шлагбаума на парковке возле моего дома, но я ему об этом так и не рассказал. © Cool story / VK
Смылся через унитаз. Окно в туалете есть? Какой этаж? Если выше второго - точно через унитаз смылся.
- Работаю в садике нянечкой в средней группе. В свой первый рабочий день познакомилась со всеми детками. И вот за обедом я на 5 минут осталась с ними одна, воспитательница вышла. А ребятки сидят, кушают, но все по очереди на меня оборачиваются и продолжительно смотрят. Тут повернулась одна из девочек, я спрашиваю: «Что случилось?» А она выдает: «Вы просто такая красивая, что глаз не оторвать!» И все ее начали поддерживать. Я никогда в жизни так быстро не краснела. Не знала, как реагировать на такое заявление. Такой приступ нежности меня захватил, что словами не передать. Сейчас я уже освоилась и привыкла к такого рода комплиментам. © Мамдаринка / VK
- В свой первый рабочий день столкнулся с полным дурдомом. Двое сотрудников, которые должны были меня обучать, просто не явились. В итоге меня бросили одного и заставили делать то, с чем я никогда раньше не сталкивался. К счастью, большинство других коллег оказались очень милыми людьми, но денек выдался просто адский. Мне даже пришлось пару раз прятаться в туалете, чтобы просто посидеть в тишине и перевести дух. © Aggressive_Bowler782 / Reddit
- Мой первый рабочий день на ресепшене отеля. Работала с коллегой. У нее были крашеные волосы, наращенные ноготки, увеличенные губы. Крутая мадам была, коррективы в теле ей шли. Мое восхищение было недолгим. Спустя 10 минут после знакомства со мной она выдавила: «Не хочешь губы подкачать?» Спасибо, но я сама решу. © va__po.ja
- Устроилась на работу мечты. Утро первого дня прошло отлично. В полдень менеджер громко хлопнул в ладоши три раза. Все замолкли и полезли под столы. Я сижу и офигеваю. Уже хотела бежать, как из-под моего стола раздалось радостное: «Поймала!» Оказалось, у них сбежал офисный хомяк Жорик, так что они всем коллективом пытались его поймать.
- Сегодня у меня был первый рабочий день после второго декрета. Собиралась долго и тщательно, сделала все — от пилинга до эпиляции, а также подобрала колготки под дизайнерское платье. Стою перед новым коллективом, улыбаюсь во все 32 и тут же понимаю, что на мне платье задом наперед надето! © Не все поймут / VK
- Работаю кардиологом. В кабинет зашла пациентка со словами, что напишет жалобу за то, что я выдала неправильные бланки на анализы. Я говорю: «Вообще-то впервые вас вижу. У меня первый рабочий день». И тут она выдает незабываемое: «Мне все равно!» © dr.karueva_sonocardio
"На мне платье задом наперед надето!" Задом наперед - это значит задней стороной вперед: спина на груди, грудь на спине. Понимаю, конечно, что силуэты и объемы платьев разные бывают, но всё равно не очень верится. Может, всё-таки наизнанку надето, а не задом наперед? Да и наизнанку можно надеть лишь платье без пуговиц и застежек-молний...
- История произошла лет 5 назад. Я, будучи студентом 1-го курса, устроился на подработку в компьютерную фирму оператором. Консультировал людей по телефону. В первый же рабочий день поступил звонок от пожилой женщины: «Помогите, пожалуйста. Я тут в интернете посидела, скачала несколько файлов. Но позже пересмотрела, оказалось, большая часть из них мне не нужна. Как мне их вернуть обратно? Вдруг кому-то они действительно пригодятся?» © Не все поймут / VK
- В первый день мне поручили отправить отчеты начальнику. Управилась быстро. Утром подошел секретарь со словами: «Как работается, солнышко?» Я в ступоре, уточняю. Из кабинета начальника дикий ржач. Заходим, а там на весь экран открыт чат со мной. Оказалось, что я случайно отправила отчет не тому человеку. Это выяснилось на созвоне начальника с глав бухгалтером. Как мне я потом узнала, они — тезки, так еще и почти однофамильцы. Разница всего в пару букв. Мне было так стыдно! Коллектив еще долго подшучивал по этому поводу.
- В первый рабочий день я даже не смогла нормально выпить кофе. Пока несла чашку к своему столу, споткнулась через ковер и разлила черный кофе на белый ковер. К моему удивлению, никто даже не повернулся посмотреть, что я там наделала. Одна из коллег сухо заметила: «Уберут». Я даже была немного разочарована, что это событие не произвело такого фурора, как я ожидала. © Палата № 6 / VK
Кyдa смеяться после истории про солнышко? Такое чувство, будто там что-то вырезали.
- Первый рабочий день. Офис — мечта! И вдруг из кабинета шефа вопль: «Бездельники! Всех уволю!» Коллеги спокойны, некоторые даже пьют чай. Я вжалась в кресло, сердце бешено колотится, дышать боюсь. Тут дверь открылась, вышел улыбающийся босс и я вижу, что в руках у него клетка. Оказалось, он взял на работу попугая жако, которого учил разговаривать его бывший тесть. Птица орала, а босс просто пытался накормить ее вкусняшками.
- На своей первой работе я продержалась ровно один день. Мне было лет 14, я устроилась в детский музей. Предполагалось, что я буду ухаживать за ящерицами, змеями и прочими рептилиями. Меня обуревали восторг и такой энтузиазм, что я как-то упустила один момент: змей, ящериц и других рептилий я просто на дух не переношу. И вот первый рабочий день, меня приводят в комнату со всеми этими клетками и террариумами. Говорят, что в мои обязанности входит кормить созданий, чистить вольеры, ну и заодно в комнате убирать. Я тут же вцепилась в веник, стала подметать пол. До конца дня это орудие труда из рук не выпускала. В общем, вечером ушла домой и больше на работу не возвращалась. © Nanette Kirk / Quora
Конечно, в моменте эти ситуации казались настоящей катастрофой вселенского масштаба. Пылающие уши, желание стать невидимкой и мысль: «Ну все, меня точно уволят» — через это проходили многие.
А как прошел ваш первый день на текущем месте работы? Было все гладко, как в кино, или у вас тоже есть история, от которой одновременно и стыдно, и смешно до слез?