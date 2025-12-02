16 историй о первом рабочем дне, который в памяти уже никаким корректором не замажешь

Конечно, в моменте эти ситуации казались настоящей катастрофой вселенского масштаба. Пылающие уши, желание стать невидимкой и мысль: «Ну все, меня точно уволят» — через это проходили многие.

А как прошел ваш первый день на текущем месте работы? Было все гладко, как в кино, или у вас тоже есть история, от которой одновременно и стыдно, и смешно до слез?