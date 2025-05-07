16 историй про питомцев, которые способны устроить настоящий спектакль прямо на столе у ветеринара

Ветеринарам приходится нелегко: пациенты не умеют говорить, зато виртуозно препятствуют осмотрам и процедурам. Жаловаться не могут, зато могут цапнуть. Каждый прием — отдельная история. И у хозяев домашних любимцев рассказов про визит к ветеринару тоже хватает.