16 историй про питомцев, которые способны устроить настоящий спектакль прямо на столе у ветеринара
Животные
1 час назад
Ветеринарам приходится нелегко: пациенты не умеют говорить, зато виртуозно препятствуют осмотрам и процедурам. Жаловаться не могут, зато могут цапнуть. Каждый прием — отдельная история. И у хозяев домашних любимцев рассказов про визит к ветеринару тоже хватает.
- Привела своего кота Ангелия, он же Энжи, он же Анжела к ветеринару. Врач его осматривает, а кот крутится, сопротивляется, орет. Я ему говорю:"Анжела, не позорься«. Врач засмущалась. Смотрю на бейджик, а она Анжела Владимировна. © Аня П. / Dzen
- Повезла кота к ветеринару, загрузила его в переноску и поставила между передним и задним сиденьем на пол так, что невооруженным глазом его не заметить. По дороге заехала за мужем в офис, кот полдороги орал. Подъезжаю к офису, там перед въездом на парковку шлагбаум, и охранник у всех спрашивает, куда и к кому. Ору на кота: «Да заткнись ты уже наконец-то», — и, конечно же, в этот момент подошел охранник. Все, что сон сказал: «Ладно, проезжайте», — и стал уходить. Пытаюсь объяснить, что я это не ему, а у него глаза совсем по пять копеек стали. Только потом дошло, что для него, кроме меня, в машине никого нет. © Подслушано / Ideer
«Угадайте, кому понадобилась смирительная рубашка на ежегодном осмотре у ветеринара?»
- Я никогда не забуду одного здоровенного байкера — татуировки, очки, борода, мрачная мина — все при нем! Он встал на колени рядом со своей кошкой, которой измеряли температуру, взял ее голову в ладони и шептал: «Ой, деточка, я знаю. Ой, мой лепесточек, мне бы это тоже не понравилось. Не плачь, все скоро закончится». И я просто растаял. © ammabarnes / Reddit
- Рассказал знакомый ветеринар. Звонят пациенты в панике: у их пекинеса живот болит, он лапки к нему прижимает. И судороги. И скулит еще. В общем — пожар и катастрофа. Ветеринар летит к ним домой, осматривает собаку — и начинает ржать. Оказывается пекинес чесал за ухом, зацепился когтем за колтун на ухе и лапа застряла. © Ольга Вержиковская / Dzen
«Пришлось отвезти собаку к ветеринару. Нас встретил такой вот администратор»
непонятно с пекинесом, как он прижимал лапки к животу, чесав за ухом?🥹
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- Наша первая собачка неудачно спрыгнула с дивана — лапка болит, пошли к врачу. Клиника в подвале, соответственно лестница крутая. Мы собаку на ручках принесли, сидим в очереди. Открывается дверь, и наша хромоножка срывается с места и как птица вверх по лестнице взлетает. Еле поймали. Воздух, видимо, целебный. © Яна Панова / Dzen
- Я никогда не забуду, как ветеринар похвалил мои способности воспитывать домашних животных. У меня очень тревожный кот, который, очевидно, ненавидел ходить к ветеринару. Он мяукал, шипел и напрягался всякий раз, когда его трогали. Я уверена, что он не был самым злым котом, с которым им когда-либо приходилось иметь дело, но он был явно напуган и недоволен. Не думаю, что я делала что-то особенное в тот день, я просто стояла с ним, гладила его, пока ему измеряли температуру и делали уколы. Я чесала ему голову и гладила спину. Обычные поведение владельцев кошек. Проводя осмотр, ветеринар поворачивается ко мне и так небрежно говорит: «Ты так хорошо с ним обращаешься, он тебе так доверяет». © DramaBrat / Reddit
- Однажды на руках у хозяина сидел котик, что пришел на катетеризацию. Катетеризация нужна, если вы не знаете, когда в туалет сходить не можешь, потому что в мочевом канале песок. Вставляют катетер и все откачивают и промывают. А котик сидел и увидел врача. Начал писать сам. Прям сидя на коленях у хозяина. От избытка чувств. Хозяин хотел вскочить и возмутиться, но врач закричал голосом, что развернул бы коней Апокалипсиса: «Сидеть! Пусть ребенок доделает сам все дела». © Tatavhalate / Pikabu
«Наш кот не в восторге от поездки к ветеринару»
- Привез на осмотр котю, так, чисто для профилактики. На УЗИ лежала спокойно. Принес к врачу, взять кровушку на всякие анализы. Ветеринар спрашивает:"Кошка буйная? Уколов боится? Кусаться будет?" Отвечаю: «Да мы впервые. Наверно, да. Давайте я ее буду держать». Врач побрил лапу, сказал как взять котю, делает укол, берет кровь. Я смотрю на ошарашенную, но спокойную как кит киску. Она смотрит на меня и в глазах читается: «Что происходит?» Так я узнал что моя кошка совсем не буйная. Но после укола залезла в переноску и до приезда домой на меня не смотрела. © Misket / Pikabu
- Один парень привел свою собаку на обычный прием. У нее было полно блох, поэтому мы оставили ее на несколько часов: дали таблетку, помыли, сделали все как надо. Доктор прописал еще пару таблеток на дом. Парень забрал собаку и ушел. На следующий день он звонит мне и говорит, что не может дать собаке таблетку. Постоянно повторяет: «Она все время вылезает обратно». Я подумал — странный способ сказать, что собака выплевывает таблетку. Говорю: «Попробуйте сыр, влажный корм — что угодно, чтобы собака проглотила». Тут он замолкает и растерянно говорит: «А я думал, ее ректально вводят». © xCloudbox / Reddit
«Получил звездочку за то, что у ветеринара был хорошим мальчиком»
Нa мордахе читается: - И всё? Я что, зря старался? А вкусняшку? ))
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- Молодая пара пришла с котенком. Прошли обычный прием, поболтали об истории, вакцинации, кормлении и всем прочем. В конце спрашиваю:
— Есть ли у вас еще вопросы?
Парень говорит, что котенок издает какой-то странный стонущий звук.
Девушка поворачивается к нему и говорит:
— Это мурчание.
И да — действительно, он имел в виду мурчание. © pixiegurly / Reddit
- Уехала в командировку. На второй день звонит муж в панике — у собаки сыпь. А я-то что могу сделать? Говорю: «Пса в охапку и бегом к вету». Муж несется через весь город. Платит за срочность и выясняет, что пес бегал по лужам и на его пузике засохли брызги грязи.
- У меня был лабрадор. Добрый, толстый и очень артистичный. В какой-то момент он перестал есть, миска полная, а он даже не нюхает. День, второй, третий. Я уже ищу в интернете симптомы, звоню ветеринару, записываюсь на прием. Утром собираюсь ехать, открываю шкаф взять поводок, а там мешок с кормом, пробит снизу. И пес сидит, как крыса из мультика, жует втихаря, весь в крошках. Оказалось, он просто организовал себе фуршет и ел ночью, пока я спал. А в миску потом гордо не смотрел, как на стол в дешевой столовой. © Не все поймут / VK
«Арчи теперь официально Большой Мальчик — у ветеринара сделаны все нужные прививки»
Три дня не жрет и при этом регулярно дефекуется. Волшебство!
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- Был у нас пес, подобрали его крошечным щенком. А кота я подобрала зимой возле дома, тоже котенком, когда псу уже было 3 года. С весны животных вывозили всегда на дачу и они там наслаждались природой до октября. Как-то, после очередных выходных и гостей на даче, пес стал невеселым, не хотел играть. Решили отвезти его к ветеринару, собрались следующим утром, приехали, выводим пса и видим кота, который рванул к клинике быстрее нас. Пока с псом возились, кот сидел возле дверей и не отходил. С собакой врач закончил, кот тут же заскочил на смотровой стол, лег на спину и лапки развел. Доктор решил, что котик ласки захотел, стал ему пузико чесать. Потом резко остановился и сказал что котику необходимо рентген сделать. Оказалось воспаление чего-то, сразу оставили его в клинике, через 3 дня операцию сделали, удалили опухоль доброкачественную. Получается что котик сам себя привез в клинику и диагноз себе поставил. © Мишка Фанси / Dzen
- Рассказала знакомая. Пошли на прием к доктору, сидим в очереди, медсестра вызывает всех по кличкам. Выходит, говорит: «Бонифаций». Все сидят, три раза выходила и повторяла: «Бонифаций, на осмотр». Знакомая думает, что за владельцы такие, глухие что ли. Хотела помочь, уже открыла рот чтобы крикнуть, чтобы с Бонифацием уже прошли и тут ее осенило, что это ее собака. Просто дома они зовут ее Бонька. © Ольга Бурнаева / Dzen
«Кое-кто ведет себя как типичный ребенок, ожидая приема в ветклинике»
- Привез кошку на стерилизацию. Ей годик вроде был, худенькая, миниатюрная. Спрашиваю врачей: «Вам помочь? Может, подержать?». Врач: «Да нет, не надо, с малюткой справимся». Ну я вышел, дверь закрыл, сижу, жду, когда закончат. За дверью крик, потом грохот, потом звуки борьбы. Через пару минут выглядывает врач:" Давайте, наверное, все-таки поможете«. И у самой руки все уже исцарапаны и у помощницы тоже. А это кошку только из переноски достали. © AndrussKopatych / Pikabu
- У нашего любимого пекинеса однажды отказали задние лапки. Попер я его на руках в автобусе через весь город в ветлечебницу. Весь испереживался — пока доехали, пока стояли в очереди, пока смотрел как из его раскосых глаз текут слезы. И вот, когда нас пригласили в процедурную, где стоял ужасный, железный стол, куда я положил бедного, разнесчастного пса, оказалось, что мелких собак обслуживают по двое, и компанию моему страдальцу будет составлять блондинистая болонка. Как только мой пекинес запеленговал объект, его состояние резко улучшилось. Перестав корчить из себя умирающего лебедя, он приподнялся сначала на передних, а затем и на задних лапах, и пошел, покачивая бедрами, с явным намерением подкатить к «блонде». Я бы сгорел со стыда, если бы не доктора-ветеринары, которые начали шутить: «Вот она — сила любви!» Но укольчик ему все равно вкатили, чтобы не выпендривался. © Вадим Диканский / Dzen
А вот еще несколько подборок с рассказами о том, как проходит визит к доктору Айболиту:
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