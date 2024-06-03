16 кумиров нашей юности в самом начале своей кинокарьеры и в последних ролях
Кино
2 часа назад
Карьера наших любимых актеров складывалась по-разному. К кому-то слава пришла почти сразу, после первой роли, а кто-то прошел долгий путь от эпизодических героев до главных. И последние роли всенародных любимцев тоже не всегда были громкими. Мы решили сравнить, как выглядели актеры в своих ранних фильмах и в последних работах в кинематографе и на телевидении.
Владимир Коренев
Людмила Касаткина
Николай Караченцов
Александра Назарова
Лев Дуров
Наталья Кустинская
Татьяна Самойлова
Армен Джигарханян
Майя Менглет
Александр Демьяненко
Инна Чурикова
Юрий Яковлев
Савелий Крамаров
Клара Лучко
Инна Макарова
Олег Ефремов
Если вам хочется предаваться подобной ностальгии и дальше, вот еще несколько похожих статей
Комментарии
Уведомления
Похожее
20+ счастливчиков, которым досталось настоящее сокровище за сущие копейки, а то и бесплатно
Народное творчество
2 года назад
20+ мужчин, которые кайфуют от отцовства, несмотря на все трудности
Народное творчество
2 года назад
10 звезд, которые не гонятся за стандартами красоты и показывают, что они такие же неидеальные, как все мы
Культура
2 года назад
Как выглядят дети 17 знаменитостей с уникальной внешностью
Семья
2 года назад
16 проделок «я-у-мамы-дизайнеров», которые оставляют в недоумении весь остальной мир
Дизайн
3 года назад
14 воспоминаний из детства и юности, которые объясняют, почему мы не пасуем перед трудностями
Народное творчество
4 месяца назад
19 крутых бабушек, которые живут так, что ни один сценарист не придумает
Семья
5 месяцев назад
16 трогательных фото, способных растопить даже ледяное сердце
Семья
2 года назад
15 фактов о человеческом теле, узнав которые вы воскликнете: «Да ладно?»
Наука
2 года назад
20 человек, которые теперь 10 раз подумают, прежде чем что-нибудь заказывать в этом вашем интернете
Народное творчество
1 год назад
20 человек, которым дай самую паршивенькую комнату, они и ее превратят в уютное местечко
Сделай сам
7 месяцев назад
Посмотрите, как в молодости выглядели 15+ знаменитостей, которые одним взглядом могли прожигать сердца
Кино
4 месяца назад