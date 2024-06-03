16 кумиров нашей юности в самом начале своей кинокарьеры и в последних ролях

Карьера наших любимых актеров складывалась по-разному. К кому-то слава пришла почти сразу, после первой роли, а кто-то прошел долгий путь от эпизодических героев до главных. И последние роли всенародных любимцев тоже не всегда были громкими. Мы решили сравнить, как выглядели актеры в своих ранних фильмах и в последних работах в кинематографе и на телевидении.

Владимир Коренев

«Человек-амфибия» (1961) и «Орлова и Александров» (2015)

Людмила Касаткина

«Укротительница тигров» (1954) и «Потерянные в раю» (2006).

Николай Караченцов

«Штрихи к портрету В. И. Ленина» (1967) и «Белые росы. Возвращение» (2014).

Александра Назарова

«А если это любовь?» (1961) и «Волк» (2020).

Лев Дуров

«Гость с Кубани» (1955) и «Не бойся, я с тобой! 1919» (2013)

Наталья Кустинская

«Хмурое утро» (1959) и «Светик» (1989).

Татьяна Самойлова

«Мексиканец» (1955) и «Нирвана» (2008).

Армен Джигарханян

«Здравствуй, это я!» (1966) и «Первый парень на деревне» (2017).

Майя Менглет

«Дело было в Пенькове» (1957) и «На углу у Патриарших» (1995)

Александр Демьяненко

«Ветер» (1958) и «Старые песни о главном — 3» (1997).

Инна Чурикова

«Тучи над Борском» (1961) и «Пациент № 1» (2023)

Юрий Яковлев

«На подмостках сцены» (1956) и «Ирония судьбы. Продолжение» (2007).

Савелий Крамаров

«Ребята с нашего двора» (1959) и «Русский бизнес» (1993).

Клара Лучко

«Мичурин» (1948) и «Парк советского периода» (фильм вышел в 2006 г.).

Инна Макарова

«Дело Румянцева» (1955) и «Красная шапочка. Онлайн» (2018)

Олег Ефремов