16 отчимов и мачех, которым удалось подобрать ключ к сердцу чужого ребенка

Появление в жизни ребенка мачехи или отчима — это всегда испытание для него. Ведь не так-то просто принять постороннего человека в качестве старшего члена семьи. Конечно, многое зависит и от того, откроет ли новый супруг родителя свое сердце чужому чаду. Вот героям нашей подборки это удалось, за что они были вознаграждены ответной любовью.