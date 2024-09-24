16 отчимов и мачех, которым удалось подобрать ключ к сердцу чужого ребенка

20+ человек поделились фото забавных находок на своих садовых участках
Фотоподборки
2 недели назад
Появление в жизни ребенка мачехи или отчима — это всегда испытание для него. Ведь не так-то просто принять постороннего человека в качестве старшего члена семьи. Конечно, многое зависит и от того, откроет ли новый супруг родителя свое сердце чужому чаду. Вот героям нашей подборки это удалось, за что они были вознаграждены ответной любовью.
А в этих материалах вы сможете прочесть истории пользователей сети, которые отважились стать приемными родителями: