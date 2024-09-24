16 отчимов и мачех, которым удалось подобрать ключ к сердцу чужого ребенка

Истории
11 минут назад

Появление в жизни ребенка мачехи или отчима — это всегда испытание для него. Ведь не так-то просто принять постороннего человека в качестве старшего члена семьи. Конечно, многое зависит и от того, откроет ли новый супруг родителя свое сердце чужому чаду. Вот героям нашей подборки это удалось, за что они были вознаграждены ответной любовью.

  • Я точно помню момент, когда полюбила свою мачеху. Шла вторая неделя нашего совместного проживания, она наливала чай и попросила принести домашний торт. Я, сладкоежка, постаралась быстро донести его до кухни и уронила кремом вниз прямо в коридоре. На шум вышла мачеха, посмотрела все и ушла обратно на кухню. Я сжалась. Но она пришла с двумя стаканами чая, мы сели прямо на пол и ели этот вкуснейший торт. Моя родная мать наезжала на меня за малейшую провинность. Новая жена папы воспитывала меня как родную дочь, всегда окружала заботой, любовью и теплом. © Подслушано / Ideer
  • Мамы не стало, когда я училась в 4-м классе. Меньше чем через год отец женился во второй раз. Мачеха относилась ко мне очень доброжелательно и ласково, но я думала, что она просто выделывается перед отцом и считала ее лицемерной стервой, того же мнения придерживались и окружающие. В 14 мне потребовалась довольно сложная операция. Когда я очнулась, то поняла, что «лицемерная стерва» сидит рядом, гладит мои ноги и плачет. © Подслушано / Ideer
  • Моя мама рассталась с моим отцом и сошлась со своим школьным возлюбленным, когда мне исполнилось четыре. Я хорошо помню свое раннее детство! Через несколько месяцев нашей совместной жизни я внезапно повернулась к отчиму и сказала: «Папа, можешь дать мне это?» Я не могла до чего-то дотянуться. Отчим потом сказал, что заплакал, ведь никто не просил меня называть его папой. А я просто решила, что теперь он — мой отец. И с тех пор так и есть! Я даже не думаю о своем биологическом отце. Новый папа ходил на мои школьные мероприятия, показывал меня своей родне, хвастался мной, учил жизни и помогал не сбиться с пути, а теперь он учит меня водить машину. Я плачу, когда задумываюсь о том, что ему было 25 лет и он любил тусить, а тут появились моя мама и я. Он жизнь свою перевернул ради нас! Нашел стабильную работу, дом, основал собственную компанию, добился огромных успехов. Многие мужчины не отказались бы от привычного образа жизни ради женщины с ребенком. © OhSoInfinitesimal / Reddit
  • Когда мне было 8 лет, мама второй раз вышла замуж. Отчима я восприняла в штыки. Он был хороший, но сама мысль о том, что он занял место папы, сводила с ума. Мама разрывалась между нами. Только к 10 годам произошел переломный момент, когда он явился в школу и защитил меня перед учителем. Я стала реже его игнорировать, пару раз согласилась на совместные прогулки. В том же году на его день рождения я впервые сделала ему подарок: вручила конверт с открыткой. А в открытке написала всего три слова: «Ты удочеришь меня?» Впервые видела, как плачет взрослый мужчина, уткнувшись в плечо маленькой девочке. Уже через месяц он стал моим папой, а позже и вовсе папулей. © Не все поймут / VK
  • Родители развелись, когда мне было 4 года. Папа ушел из семьи, женился на другой женщине. Я не выросла неполноценной личностью с психологической травмой. Папа со мной проводил много времени, мачеха вообще крутая, очень любила меня, придумывала всякие развлекухи только для нас двоих с папой. И брата, и сестру с той стороны люблю очень. Я росла в здоровой атмосфере любви и уюта, а это самое главное! © Подслушано / Ideer
  • Отец нас бросил, когда мне было 4. Мама снова вышла замуж. И у меня появилась какая-то глупая ревность, я постоянно делала все отчиму назло. Часто жаловалась на него маме. Она не выдержала всего этого и предложила ему развестись. Я подслушивала под дверью и была так рада! Но тут я услышала, как отчим сказал, что не сможет жить без нас и нам будет материально тяжело одним. После окончания школы я поступила, не без помощи знакомых отчима, в университет. Дома все были рады и решили отметить это событие в кафе. На третьем курсе забеременела, но парень жениться отказался. Мне было стыдно признаться в этом родителям, особенно маме. К этому времени, повзрослев, я немного изменила мнение о моем неродном отце, но по привычке держалась с ним все так же грубо. Но в такой тяжелый для меня момент, поняла, что поговорить смогу только с ним. И не ошиблась. Впервые мы говорили так долго и откровенно. Я была очень виновата перед ним и просила прощения за все. Ведь за все эти годы мой родной отец ни разу обо мне не вспомнил. Я родила сына, закончила учебу, во всем мне помогали родители. В этом году сын идет в первый класс, и мы все готовимся к этому событию, особенно дедушка. Они очень привязаны друг к другу. Любовь внука — это, наверное, компенсация моему отчиму за то, что я вытворяла. А от себя мне хочется сказать: «Прости, папа!» © Лариса / Ispovedi
  • Никак не ладила с мачехой. Мне было 13, когда папа с ней познакомился. Не воспринимала ее и всячески отталкивала. Когда мне было 19, я сильно увлеклась живописью. На мое 20-тилетие она устроила сюрприз: собрала всех моих друзей, родственников, знакомых и в своей галерее устроила выставку моих работ! Я была в восторге, а мое сердечко начало таять. © Палата № 6 / VK
  • Когда я была подростком, моя мама постоянно ругала и обзывала меня. Я привыкла. Мама и папа вместе не жили, у обоих уже другие семьи были. Папа в то время тоже начал ругать меня за оценки, но тут мачеха вступилась за меня и сказала: «Перестань! Если человеку говорить, что он свинья, он сядет и хрюкнет. Она умная и талантливая». Я расплакалась. Сидела и плакала, что неродной человек стал родным. Столько лет прошло уже, а с мачехой мы не разлей вода, а с родителями отношения до сих пор натянутые. © Подслушано / Ideer
  • Родители развелись, когда мне было лет 10. Мама уехала на заработки в другую страну и оставила меня с отцом. А потом папа привел новую жену. Она была на 14 лет младше него, и я считала ее меркантильной. Не любила мачеху и обращалась с ней не очень хорошо. Пока однажды она не спасла меня из пожара, хотя сама очень пострадала. После этого случая она стала для меня лучшей мамой в мире. Моя родная мама меня осуждала, но она виделась со мной раз-два в год. А вот мачеха стала мне родным человеком. Тот самый урок в жизни, который помог мне не судить людей по первому впечатлению. © Мамдаринка / VK
  • В 8 классе я хотела быть отличницей, но не могла разобраться с математикой. Часто плакала, а мама меня успокаивала: «Не переживай, придумаем мы что-нибудь. Будешь ты отличницей». И самое интересное, как решилась эта проблема: она вышла замуж за моего учителя математики. Отчим каждый вечер занимался со мной и всегда объяснял предмет так, что я понимала все. В общем, стала я отличницей, школу с медалью окончила и в универе с вышкой дружила благодаря отчиму. Вот так мама решила мои проблемы с математикой. © Не все поймут / VK
  • Мой отец был очень влиятельным человеком. Он был строгим не только на работе, но и с семьей и близкими. Когда мне было 3 года, мама захотела уйти от него. Так отец сказал, что никогда не отдаст ей меня. Мама смирилась и уехала. Звонила мне раз в неделю, высылала подарки. Но после этого я увидела ее только в свои 18 лет, когда сама приехала «познакомиться». Тогда я и узнала эту историю. Мама ждала от меня жалости, но я не могла ее пожалеть. Потому что у меня уже была мама. Вернее, мачеха. Она тоже через пару лет отношений захотела уйти от моего отца. И отец ей строго запретил даже приближаться ко мне, если она реально уйдет. У нее на меня никаких прав не было, но она решила остаться ради меня. Мачеха стала самой ласковой, доброй, нежной мамой на свете. Она много общалась со мной, гуляла и играла. Всегда пыталась защитить, принять любую вину на себя. Но я знала, что они с отцом даже спали в соседних комнатах. Когда мне исполнилось 18, она развелась с моим папой, и мы вместе с ней переехали в ее двухкомнатную квартиру. И были счастливы. Поэтому я не могу пожалеть биологическую маму, которая выбрала свою жизнь вместо моей. © Палата № 6 / VK
  • Когда я учился в школе, отец женился на женщине, с которой изменял моей маме. Я был вспыльчивым подростком и довольно холодно относился к мачехе. Прошел год. Отец подвозил меня в аэропорт (я улетал на учебу), а мачеха отпросилась с работы, чтобы передать мне посылочку в дорогу. Она обняла меня и сказала, что гордится, а потом отвернулась — я увидел в ее глазах слезы. Именно в тот момент я понял, что она не плохой человек, даже если когда-то они с моим папой поступили плохо. После этого наши отношения резко улучшились, теперь она для меня как вторая мать. © OldSaintNickCage / Reddit
  • Я сама мачеха, ребенок со всеми личными проблемами идет только ко мне. Грустно. Учу отца с ним тоже разговаривать. С одной стороны понимаю, что мне проще: и со стороны виднее, и ответственность меньше, поэтому легче общий язык найти, когда не ты отвечаешь за дите 24/7. Но грустно все равно. © Подслушано / Ideer
  • Родители развелись, когда мне было 14 лет, но расстались по-хорошему, без драмы. Я уже была достаточно взрослой, чтобы все понимать, и вместе мы приняли решение о том, с кем я останусь жить. Мама через какое-то время начала жить с мужчиной. Я осталась с папой, сейчас живем вместе с мачехой. Мне все нравится, мачеха — отличная женщина. С мамой хорошо общаемся, она часто приезжает, помогает деньгами, покупает мне одежду. Мужчина ее тоже неплохой. Как же бесит, когда чужие люди начинают нагонять на мою маму: «Да какая она мать? Да она смогла оставить своего ребенка!» А я замечательно живу, с родителями у меня хорошие отношения. Но людям со стороны, конечно, виднее. © Палата № 6 / VK
  • Моя семья не похожа на другие. У меня две мамы и два папы. Дело в том, что мои родители развелись, когда мне было 13 лет. Расходились они мирно, просто решили, что не любят друг друга и не хотят мучиться. После развода каждый встретил свою вторую половинку. Второй брак удачно сложился у обоих родителей. При этом мачеха и отчим относятся ко мне с любовью и заботой, как и родители. И я точно знаю, что могу обратиться ко все «родителям». Сейчас я и сама мама и очень благодарна, что они создали такую теплую семейную атмосферу, несмотря на все трудности. © Не все поймут / VK
  • Я была ужасной падчерицей. Кого бы отец не привел, я доводила всех. Женщины убегали с криками: «Этот ребенок — монстр!» Как-то пришла одна, тихая такая. Но и она меня выбесила, я и ее довела до слез. Сижу в комнате, слышу, всхлипы прекратились. Раздается стук в дверь. Стоит она и просит помощи, так как любит отца... Первый человек, обратившийся ко мне, теперь любимый член семьи. © Подслушано / Ideer

А в этих материалах вы сможете прочесть истории пользователей сети, которые отважились стать приемными родителями:

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