16 женщин доказали, что сделать естественный макияж - это вам не семечки щелкать

Кажется, что натуральный макияж можно сделать за считанные минуты. Но несмотря на свой сдержанный вид, он может занимать немалое количество времени и труда. Тут в ход идет и применение каких-то лайфхаков из интернета, и правильно подобранная косметика, и ее стратегическое распределение. Настоящая работа! В этой подборке женщины поделились результатами всего выше перечисленного.