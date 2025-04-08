16 женщин доказали, что сделать естественный макияж - это вам не семечки щелкать
Народное творчество
1 час назад
Кажется, что натуральный макияж можно сделать за считанные минуты. Но несмотря на свой сдержанный вид, он может занимать немалое количество времени и труда. Тут в ход идет и применение каких-то лайфхаков из интернета, и правильно подобранная косметика, и ее стратегическое распределение. Настоящая работа! В этой подборке женщины поделились результатами всего выше перечисленного.
1. "Мой макияж "Без макияжа""
2. "Всеми силами пыталась сделать годный макияж "Без макияжа". Приму любые советы"
- Мой вам совет: бегите прямиком в модельное агентство. Именно такое им и нужно. © moonligxt / Reddit
3. «Я обычно использую много косметики, так что это что-то новое для меня!»
4. "Макияж на свадьбу, который не меняет лицо до неузнаваемости"
- Этот образ просто вне времени! © 1000livesofmagic / Reddit
5. «Я хочу попытаться быть натурально красивой вместо того, чтобы красиво краситься»
6. «Когда я захотела уточнить название своих румян, то оказалось, что это тени для век. Все время я думала, что использую румяна»
7. "Мой натуральный макияж"
- Ну красота! И очень освежает. © MedStudentOnMeds / Reddit
8. «Вот как выглядит мой естественный макияж»
9. "Делаю себе веснушки. Выглядят как свои"
- Я тебя даже мужу тебя показала – настолько была сражена красотой! © neurotic-pineapple / Reddit
10. «На свадьбе хочу выглядеть максимально естественно, будто эти скулы у меня от природы»
11. «До и после „макияжа без макияжа“»
12. "Работаю электриком, и вот мой макияж в стиле “Без макияжа"
- Ваше величество, вы корону уронили! © Empty_ablyss / Reddit
13. «Люблю тратить кучу времени на макияж, который выглядит так, будто его и нет вовсе, и сбивать этим с толку мужчин»
14. «На то, чтобы выглядеть так, будто я и не крашусь вовсе, я трачу около 20 минут и использую 13 видов всяческой косметики»
15. "В следующий раз, когда мне кто-нибудь скажет, как ему нравятся ненакрашенные девушки, я потрусь щекой об его рубашку"
16. "На самом деле в естественном состоянии я выгляжу немножко как зомби"
- Выглядишь сногсшибательно, а кожа просто сияет! © sarar95 / Reddit
А в этих статьях можно поглядеть на эксперименты с внешностью, а еще узнать парочку лайфхаков по красоте и уходу за собой:
Фото на превью DonutsNDogsrule / Reddit
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