17 человек, которые после 40 расцвели как хризантемы по осени
Говорят, в 40 лет жизнь только начинается. Герои нашей статьи наглядно это показали. От новой прически и спортивного тела до ослепительного блеска в глазах — каждое фото здесь демонстрирует невероятную силу воли и желание измениться. Приготовьтесь увидеть по-настоящему позитивные истории.
«Я в 28 и 40 лет»
«Занимаюсь уже полтора года»
- Выглядишь так, будто можешь поднять прежнюю себя. © Larrygiggles / Reddit
«Теперь на ЗОЖе и на спорте»
- Вау! А я ведь хотел пропустить тренировку сегодня! © finalcloud44 / Reddit
«Правильное питание и спорт спасли мне жизнь»
«Пять лет назад мне надоел мой образ жизни, и я изменилась. Cейчас мне 41»
- Нет, ну не королева?! © oaklanta / Reddit
«На первом фото мне 41, а на втором 50. Сейчас я блондинка»
- Ты повернула время вспять. © HuckleberryFirm8368 / Reddit
«Засияла после 40 лет»
«В 36 лет были проблемы со здоровьем. А потом я начал правильно питаться, регулярно заниматься спортом и больше не притрагиваюсь к газировке. Сейчас мне 49»
«Мне 46 лет. Та же девушка, но совершенно новая история»
«В 45 поменял прическу, сбрил бороду и начал бороться с вредными привычками»
Эта борода кого угодно убьет. Её можно было носить только за большие деньги. ))))
«Мои 35 и 40 лет»
Вот это да! Посмотрите, как семья помогла измениться этой женщине
Глаза у женщины очень яркие и красивые. В оригинале есть фото - огонь 🔥!
Она на самом деле провела большую работу над собой. (Спойлер: её муж пухлячок.)
«В 40 лет жизнь только начинается! Я в 25 и 40 лет»
«Мое преображение за пять лет. Сейчас мне 40»
«33 года против 41. Похудела, научилась одеваться и стильно выглядеть»
«30 и 40 лет»
«На первом фото мне 50, а на втором 53. Решила вести здоровый образ жизни. Занимаюсь спортом и слежу за питанием»
Посмотрев фотографии, трудно не заметить: внешние изменения всегда начинаются с внутренней работы. Эти люди не просто изменили прическу или гардероб; они обрели уверенность, которая сделала их невероятно притягательными.
