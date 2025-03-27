17 человек, которые скрасили будни неожиданной шуткой
Хорошее чувство юмора нередко помогает легче переживать не самые приятные эпизоды в жизни. Бывает, что смех и шутки застигают нас врасплох. Даже в, казалось бы, серьезных ситуациях иногда не вредно посмеяться. Но не стоит переживать, что хорошо смеется тот, кто смеется последний. Это можно делать безлимитно, как в историях из нашей сегодняшней подборки.
- Поссорились с парнем, неделю не разговаривали. Вдруг — звонок в дверь. Открываю, он молча протягивает пакет. Внутри — фрукты, шоколадки и туалетная бумага. Смотрю я на эту бумагу, а там через каждые 10 сантиметров — его фотография, и не просто фото, а та самая, где он получился максимально нелепо. Где-то прищуренный, где-то с открытым ртом, где-то с самым тупым выражением лица. Я смотрю на это, он стоит, молчит. И тут у меня случается просто истерика. Сначала нервный смешок, потом уже слезы из глаз, потому что ну вот как тут злиться? Посмеялись вместе, помирились. Но рулоны я, конечно, оставила, так, на всякий случай, вдруг опять поссоримся. © Карамель / VK
- Мой первый парень был очень высокий — 206 сантиметров. А вся моя семья была невысокая, и жили мы в доме, который построил мой дедушка. А парень в нашем доме мог передвигаться только нагибаясь. Нам было его жаль, но само зрелище и правда выглядело забавно. И вот в какой-то момент парень тоже решил пошутить и подарил нам деревянную табличку: «Здесь живут хоббиты». Подарок оценили и даже повесили на двери нашего дома. С тех пор прошло десять лет, парень уже не парень, а хороший друг семьи, а табличка все еще висит на нашей двери. © Палата № 6 / VK
«Самое идеальное фото, которое я сделал за 7 лет кото-родительства».
- Каждый раз, когда дед не реагирует на просьбы бабушки, она шантажирует его загадочной историей про штаны, мол, расскажет всем. Дед пугается и все делает. И вот я подошел к бабушке, тайком спросил про эту историю. А она сказала, что уже год как не помнит никакой истории, но помогает, и ладно. Позже с тем же вопросом подошел к деду и услышал аналогичный ответ, мол истории не помню, но вдруг что позорное. Так и живут. Причем шантаж штанами действует уже 2 года. © Палата № 6 / VK
- Сижу у терапевта, жалуюсь на всякое и она спрашивает:
— А вы к гастроэнтерологу не ходили?
— Нет, но если порекомендуете кого-то, схожу.
— Сходите к (какая-то сложная фамилия)
Я, протягивая руку к ручке, лежащей на столе:
— Я возьму ручку фамилию врача записать?
Терапевт смотрит на ручку, на меня и выдаёт:
— А она у нас одна...
Мои брови медленно ползут вверх, а рука замирает.
— Так я её верну...
Тут уже у врача брови вверх ползут. Пауза.
— Врач-гастроэнтеролог у нас одна. Нет смысла фамилию записывать, просто в регистратуре скажите, что к гастроэнтерологу и они вас к ней запишут. А ручек у нас много.
Поржали, разошлись. © MedeyaLara / Pikabu
- Покупала мужу пазл с героями комиксов, кассир спросила: «Вам на подарок? Могу красиво упаковать». Я согласилась. Потом она уточняет, мол, а сколько вашему малышу лет? Ну я и сказала, что 28. Видели бы ее лицо. Но потом она еще и спросила, не добавить ли к пазлу книжку-раскраску? © Палата № 6 / VK
- Пошел к ЛОРу с жалобами на головокружение, врач провел стандартный осмотр. А затем, прочитав надпись на моей футболке («Я пережил зомби-апокалипсис в Лас-Вегасе»), сказал мне: «Если ты выжил, то это головокружение для тебя пустяк». Улыбаясь при этом. А я расхохотался. © Rich-Individual-8835 / Reddit
«Отель с максимальным уровнем безопасности».
- По пожарной безопасности работаю. Была контора своя, так вот. Поставил себе сигнализацию, сам себе сдал, сам у себя принял в эксплуатацию, сам с собой договор заключил на обслуживание. Поржали с инспекторами при проверке. © Lazaryus / Pikabu
- Недавно купили черепаху сыну, а аквариум еще не заказали, слишком дорогой. Поэтому черепаха просто гуляет по квартире где ей захочется. И мы уже устали искать ее под диванами, креслами, столами. Поэтому муж придумал гениальное решение: поставил на нее сигнализацию. И теперь когда нужно найти черепаху — мы берем брелок, как от машины, и делаем «пик-пик», а потом ищем по звуку. © Палата № 6 / VK
- Я фактически вышел из комы и вытащил дыхательную трубку. Позже врач, по-видимому, хотел проверить, не повредил ли я голосовые складки и спросил: «Ты можешь что-нибудь сказать?» Я ответил: «Что-нибудь». Он закатил глаза и ответил: «Ну, по крайней мере, чувство юмора все еще функционирует». © SkaveRat / Reddit
- У мамы было неважное настроение, и она весь вечер пилила папу по любому поводу. Когда мама приготовила яйца для салата и положила их в холодную воду, папа заменил их сырыми и заперся в своей комнате на замок. Я понял, что нужно бежать. Ушел во двор погулять. По словам папы, мамины крики были слышны даже на несколько этажей вниз. Оба они уже на заслуженной пенсии, но все еще любят повеселиться. © Палата № 6 / VK
«Хозяин поставил окно в квартире, которую я снимаю».
- Всегда хожу с распущенными волосами, а они у меня густые и пышные. Гуляла недавно по торговому центру, и тут ко мне бежит девочка с криком: «Cмотри, мам, это же Гермиона!» Потом это чудо попросило меня поколдовать, на что я ответила: «Волшебникам нельзя колдовать при маглах». И ушла. © Карамель / VK
- Я пошла к врачу по поводу затянувшегося бронхита и говорила с ним о приеме антибиотиков: «А вы не можете мне просто сделать укол антибиотиков или чего-нибудь еще? Моему коту в ветеринарке иногда так делают». Доктор невозмутимо: «Ты не кот». © scipio79 / Reddit
- Утром жена так спешила, что вместо моего обеда сунула мне в сумку ланчбокс сына. На заводе, конечно, ржали долго. Открываю — а там бутерброды с колбасой, вырезанной в форме сердечек! Да это еще полбеды. Ланчбокс с фиксиками окончательно всех добил. Мужики до конца смены подшучивали, что мне теперь пора менять каску на детскую с ушками. © Палата № 6 / VK
«Вчера был в зоопарке и заметил этого мастера камуфляжа».
Иногда для того, чтобы поднять настроение, достаточно просто почитать хороших историй, которые не только заставят хихикать, но и помогут вернуть капельку позитивности в серые будни.