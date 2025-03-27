17 человек, которые скрасили будни неожиданной шуткой

Хорошее чувство юмора нередко помогает легче переживать не самые приятные эпизоды в жизни. Бывает, что смех и шутки застигают нас врасплох. Даже в, казалось бы, серьезных ситуациях иногда не вредно посмеяться. Но не стоит переживать, что хорошо смеется тот, кто смеется последний. Это можно делать безлимитно, как в историях из нашей сегодняшней подборки.