17 человек, рабочий график которых — отдельный повод для историй
Не всем подходит стандартное рабочее расписание. И для тех, кто хочет чередовать работу и отдых по-своему, есть ночные смены, вахты и сезонные работы. Но такой режим жизни не обходится без увлекательных историй, которыми наши сегодняшние герои и решили поделиться в сети.
- Работал в ночную смену в ресторане. В какой-то день птица подлетела к микрофону для заказа из машины и начала вопить в него (а следовательно, и в мою гарнитуру). У меня душа в пятки уходила все то время, пока я наконец-то не понял, в чем дело. © Unknown author / Reddit
- Историю рассказал друг-вахтовик. Взяли водителем на вахту к ним мужика из деревни. Мужик рукастый. Нашел кран сломанный. Смену отработает, все в вагончике отдыхают, а он во дворе ковыряется с краном. В итоге починил его. Начальство узнало и... уволило мужичка. Оказывается, документы и номера крана давно продали. А работающий кран потом куда-то пропал. © AlexBessonov / Pikabu
- Я охранник на бумажном заводе. Однажды ночью дремал, и тут меня разбудил громкий и близкий звук. Встал со стула в панике. Прямо передо мной на парковке оказался огромный лось. Он немного побродил вокруг участка, а потом ушел вниз по реке. © TheObnixiousGoat / Reddit
- На входе в столовой для вахтовиков-нефтяников стоят полки с тапками, обязательно нужно переодеться и переобуться, чтобы не нести грязь. Но все тапки оказались странными — с дырками. А сделали такие тапки для того, чтобы в них не выходили на улицу. Кто-то может забыть переобуться и случайно уйти из столовой в тапках. По-моему, нужно сильно уработаться, чтобы такое случилось. Но есть и еще одна веская причина — такие тапки не стащат. © zhzhitel / Pikabu
- Пришел на смену в 11 ночи, тьма кромешная. Подошел к помещению и увидел, что рядом со мной лиса. У меня была немного еды, дал ей. Животинка вытащила ее из моей руки и даже позволила мне погладить ее пару раз, прежде чем сбежать. Я провожал ее глазами, и увидел там еще 3–4 пары глаз. © draker111 / Reddit
- Работаю на вахте, в служебной квартире есть стиральная машина, но не работает. Включил кнопку питания — светодиод не горит. Повертел рукоятку режима — не работает. Пришла дочка хозяйки, все разъяснила. Оказывается, не работает светодиод, а машинка включается через минуту после включения режима. На выяснение ушло полгода. Сегодня звонит сменщик и спрашивает: «А что с машинкой?!» У него тоже полгода прошло с момента въезда в квартиру. Не горит светодиод — значит, не работает. Мы же инженеры, разбираемся. © Slava7303 / Pikabu
- Работаю в больнице в ночь, у нас везде есть камеры. Однажды ночью одна из наших сотрудниц замечает, что дверь в задней части здания открылась. А та дверь запирается снаружи ручкой. Она пересмотрела записи камер и увидела, что ручка опущена, а дверь открылась сама по себе. Очень жутко было смотреть. © _TheBgrey / Reddit
- Работаю моряком вахтовым методом. Есть жена и двое детей. Дочке пять, сыну год. Дочка уже год просит найти себе «другую работу», всегда радуется моему приезду и обнимает телефон, когда мы разговариваем по видеосвязи. Но недавнее событие заставило меня переосмыслить свою жизнь. У меня есть брат, который старше меня на десять лет. Мы с ним похожи. Когда через неделю после моего отъезда мой брат заехал повидать своих племянницу и племянника, мой сын начал аж подпрыгивать и смеяться, радуясь. Видимо, он подумал, что я вернулся. Мне об этом рассказала жена. У меня аж слезы в глазах, когда я это пишу. Кажется, пора менять работу... © SpongeMan / Pikabu
- Проработала в отеле в течение пары лет. В основном, в ночные смены. Видела все: от призраков до угроз в мой адрес. Но самым забавным на моей памяти был дедушка, бродивший по зданию в своем нижнем белье, просто потому, что “он потерял ключи”. © Marsicko / Reddit
- Всю жизнь пашу, как тот конь, а то и похлеще. Вахтами объездил всю страну, и я не преувеличиваю. Сначала работал, чтобы купить нам жилье. Потом, чтобы выучить сына, приобрести ему квартиру, потом машину и гараж. Сейчас дочь подрастает, заканчивает девятый класс, и что мы делаем? Правильно, строим ей дом, потому что квартиру она не хочет. От усталости иногда упасть хочется. Я сам мечтал о своем доме всю жизнь, но как-то не срослось. Вот дочке дом дострою — и все, на покой, больше никаких вахт. Пусть теперь жена немного поработает, а я устал и хочу отдохнуть. © Рабочие истории / VK
- Как-то на вахте работал с одним матерым инженером по растворам. В годах, но не старый, собирался на пенсию через несколько лет. Так вот, подходила к концу его вахта. Начинал уже собирать потихоньку вещички. И вслух про себя сказал: “Так, теперь жене позвонить осталось!” Я и спросил: “Дядь Вов, зачем предупреждаете жену о приезде? Вы же сами говорили, что соскучились уже по ней (вахта была долгая у него). Купите цветы, сделайте сюрприз!” А он мне: “Вот потому и звоню, никаких мне сюрпризов на старости лет не надо!” © kenaym / Pikabu
- Работаю вахтовым методом. В очередной приезд на работу заселили в комнату в общежитии с жутко храпящей теткой. В коллективе жаловалась: спать не могу, ее храп настолько сильный, что одеяло сдувает! Тогда коллега-девушка предложила переехать в комнату к ней. Мол, хоть выспишься. О боги, где я так нагрешила?! В четырехместной комнате на разный мотив храпят все три дамы! А я — их полуночный страдающий слушатель. © Подслушано / Ideer
- Мой папа работает вахтами уже больше 10 лет. Недавно приезжает домой с работы и из кошелька достает мою записку на его самую первую вахту. На записке написано: «Папа, я тебя люблю», и весь листик в сердечках. © Палата № 6 / VK
- Свекровь работает на севере, вахтой. Внучку видела сразу после выписки, а потом по приезду, в почти 4 месяца. Регулярно получает фото и видео в семейном чате. И вот итоги долгожданной встречи от бабушки: у ребенка брови слишком широкие, придется много выщипывать, боится темноты, почему до сих пор не ввели прикорм, носить нужно горизонтально, игрушки в рот не давать тянуть. В следующий раз приедет весной. Уже не обольщаюсь, что будет помощь. Хоть бы новый поток ценных указаний пережить. © Мамдаринка / VK
- Работаю в аптеке в ночную смену. Взяла с собой сырников перекусить. Перерыва нет, и я совсем одна, без коллег и охраны. Разогрела, стою, жую. Пахнет сырниками. Заходит клиент, бегом все это проглатываю, выхожу. А он меня спрашивает на полном серьезе: «Вы что тут готовите? Вы вообще не должны тут едой заниматься! Почему вы не стоите на месте рабочем?» Да конечно, походную кухню с собой ношу! © Подслушано / Ideer
- Работаю вахтами, в этот раз не был дома 2 месяца. И какое же это счастье, когда тихонько открываешь дверь и как закричишь: «Ну где мои принцессы?» И тебе навстречу бегут 3 малявки-принцессы, жена и даже собака по имени Принцесса. Все обнимают, кричат, целуют. И ты понимаешь: «Я дома». © Палата № 6 / VK
А историй с работы не бывает много, поэтому держите еще несколько подборок:
Комментарии
Вахтовика, который всем квартиры, машины , гаражи и дома обеспечивает по-человечески жалко. Такой уволится, вернётся домой и помрёт в один день от инсульта, так и не сделав ничего для себя самого.
В дежурную ночную аптеку зайти нельзя. Там просто окошко в стене и звонок, если приспичило что-то купить, звонишь, в окошке с решеткой появляется аптекарь и покупаешь у него желанные препараты (или еще что-то очень нужное ночью).
Я думала тут про рабочие графики...
Я что хочу сказать, график 5/2 надо искоренить нахрен. Это же жесть!