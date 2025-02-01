17 человек, рабочий график которых — отдельный повод для историй

Не всем подходит стандартное рабочее расписание. И для тех, кто хочет чередовать работу и отдых по-своему, есть ночные смены, вахты и сезонные работы. Но такой режим жизни не обходится без увлекательных историй, которыми наши сегодняшние герои и решили поделиться в сети.