17 доказательств того, что из спортзала можно уйти и с подтянутым телом, и с крутой историей
У редкого человека поход в зал ассоциируется с чем-то, кроме тренировок. Но наши сегодняшние герои — редкие везунчики, и им удалось выйти из зала не только с чувством выполненного долга, но и с яркой историей.
- Слышу, как какой-то мужик говорит тренеру:
— Да почему так народу много, утро же!
— Ты не на часы смотри, а на календарь: пацаны пришли жестко накачаться за полтора месяца перед летом! © denisshir93 / Pikabu
- Хожу в зал. Занимаюсь по программе. Есть там один тренер, который постоянно зло смотрит на меня. Смотрит, как продавщица в супермаркете на кассу самообслуживания, мол, они забирают наши рабочие места. Как-то раз отдыхаю между подходами. Девушка напротив меня делает воздушный поцелуй в мою сторону. Решил подыграть — типа поймал поцелуй в кулак. Сзади голос того самого тренера:
— Это не тебе!
Я разжал свой кулак и передал воздушный поцелуй адресату. © AlexBessonov / Pikabu
- Подруга страховала на приседаниях. В какой-то момент моя техника ее разочаровала, и она принялась меня «прожаривать», сказав что-то вроде: «Блин, ну у тебя сколиоз, что ли?» Я сильно рассмеялась, а рядом услышала еще одно хихиканье. Это был мой врач. © davidfarrierscat / Reddit
- Один парень у меня в зале просто сидит и ест свой обед на одном из тренажеров, прям перед тренировкой. Обычно это бутерброд и какие-то фрукты. И я часто видел, как он капал на тренажеры и пол, и, конечно, не убирал за собой. © ****************** / Reddit
- Вчера в тренажерке парень с тренером делал приседания с тяжелой штангой. С усилием завершил первый раз. Тут администратор включил кондиционер, и свет погас. Все в темноте, а парень кричит: "Андрюха, я сделал двенадцать раз!" Под общий смех зала свет был включен. © ValeTur / Pikabu
- Чтобы попасть в мой зал, надо подняться на третий этаж по лестнице. И вот я захожу, и сразу же за мной мужчина, прямо скажем, не худой. Был он налегке, то есть ни сумки, ни пакета, ничего. Ну, я подумал, что идет абонемент покупать. И фраза, которую он сказал, была эпична: "Ну к черту, тут еще и по лестнице подниматься надо". Развернулся и ушел. © bazil371 / Pikabu
- Мужчина бежал на беговой дорожке, полная скорость. В какой-то момент он потерял равновесие, поскользнулся и слетел с нее. Но самое крутое - то, как он выкрутился. Он был на дорожке, которая стояла прямо перед ковриками, на которых люди тренируют пресс. Так вот, он приземлился так, что практически идеально лег на коврик. И вместо того чтобы встать, он просто начал делать скручивания, как будто ничего и не произошло. Просто чемпион по невозмутимости. © Unknown author / Reddit
- Как-то я тренировался, и тут подошел огромный рыжий мужчина, вылитый викинг. Он сел на скамейку рядом со мной, взял самый большой вес, посмотрел на себя в зеркало и начал кричать «Ты воин!», при каждом повторении. Мне пришлось выбежать из комнаты, чтобы не смеяться. © Unknown author / Reddit
- Отдыхаю в зале, рядом парень взвешивается и говорит другу:
— Я в конце тренировки на два кило тяжелее!
— Ничего себе, может, весы сломались?
А я чуть не плачу от смеха, потому что он в руках держит двухлитровую бутылку воды. © menwithnoemotion / Pikabu
- Ходил с нами раньше в спортзал паренек, очень маленького роста. Не сказать, что друг, просто знакомый. В один прекрасный день ребята начали называть его «подкидыш». Кличка сама пришла на ум, когда, в силу своего маленького роста, он частенько стал просить подкинуть его на турник. © alm11 / Pikabu
- Я был в спортзале и делал приседания, когда увидел парня, одетого так, будто он собирался на тусовку. С заколотыми волосами, в облегающей белой рубашке, золотых часах и джинсах. Он сидел на скамейке (для жима лежа) и разговаривал по телефону. Время от времени он все-таки делал пару повторений, но затем опять начинал болтать. В конце концов кто-то пожаловался, и его попросили освободить лавку. © ElectroTurk / Reddit
- В моем старом спортзале были братья, которые пытались работать с сумасшедшими весами, чтобы выглядеть круто. На первый взгляд звучит не так уж и плохо. Но они были настолько шумными, что в спортзале пришлось повесить табличку «Не орать!» © Gogogadgetskates / Reddit
Заколотые волосы spiked hair - это укладка волос гелем (шипы почти как у Горшка).
Пользуясь случем, предлагаю свою кандидатуру в удалённые штатные переводчики 🤭
- Возвращалась к тренажерам после беговой дорожки, смотрю: мальчик лежит, упитанный такой, лет 12. Господи, думаю, ребенок лежит без сознания, а к нему не подходят! Подхожу ближе, смотрю, а тот отжиматься начал, сквозь зубы протягивая: «Деееевять, дееесять». © Палата № 6 / VK
- Потею в зале, рядом девушка пишет в телефоне: «Сзади он получше, но тоже не фонтан». Меня аж в жар бросило. Подошел, шутя говорю: «Если про меня, смейтесь, я привык». Девушка покраснела и выпалила: «Вообще-то это про мой хвостик, он торчит как антенна». Ну а я, конечно, сразу сделал вид, что мне срочно нужно воды попить.
- Какой-то мужик пришел в спортзал с мальчиком 5-6 лет. Внезапно малец начал плакать и орать: «Паааапа, я хочу, чтоб мы забрали эту тетю с собой жить!». Папа успокаивает его и говорит: «Сынок, я бы тоже хотел забрать эту тетю к нам, но нашей маме это не понравится». Я оборачиваюсь, а этот мальчик смотрит мне прямо в глаза! Мужчина извиняется передо мной, а я чуть с беговой дорожки от смеха не свалилась. © Палата № 6 / VK
- В спортзале я решил попробовать новый тренажер для ног. Не знал, как правильно на нем заниматься, и случайно застрял в нем. Несколько человек пытались помочь мне выбраться, но безуспешно. В итоге подошел тренер и с легкостью освободил меня. Я покраснел от смущения, но потом мы все вместе посмеялись над случившимся. Теперь этот тренажер носит мое имя. © Палата № 6 / VK
- В зале часто встречаю девушку, которая приходит, походит немного вокруг тренажеров, пофотографирует то, как она на велике едет, как гантелю поднимает, и свои кроссовки на беговой дорожке. Потом идет к большой стене-зеркалу, фотографируется и уезжает домой. © Палата № 6 / VK
А для тех, кому не хватило материала, вот еще несколько подборок на спортзальную тему (мы там в одной из статей даже зал выбрать помогаем):
Комментарии
Да.... Вечная проблема, взял бы тетю домой, но жена против... И собаку не дает взять... И питона...
Это в какой же тренажерный зал пускают детей? Где соблюдение техники безопасности?)
Здравствуйте, и снова с вами наша акция «Бесплатные продолжения цитат с превью»!
«Какой-то мужик пришел в спортзал с мальчиком 5-6 лет.» А ушёл с мальчиком 6-7 лет. Увлёкся, слишком много подходов сделал.
История про тетю напомнила детский анекдот:
Папа с сыном из людоедского племени возвращаются домой с охоты, таща добычу - даму из соседнего племени .
Сын:
- Папа, давай эту тетю ням-ням?
- Нет, сынок, тетю мы принесем домой!
- А мама?
- А маму ням-ням!…