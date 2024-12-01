17 человек, которые столкнулись с весьма своеобразным сервисом и не смогли сдержать эмоций

Обычно люди надеются за свои деньги получить достойное обслуживание, но порой реальность оказывается сурова. Случается и так, что официант требует чаевые за плохое обслуживание, парикмахер стрижет не как надо, а как считает нужным, а консультант в магазине откровенно хамит. Злиться на такой сервис в одиночку бывает обидно, а вот если разделить свое негодование со всем интернетом, то можно получить много поддержки и понимания — как это сделали герои нашей статьи.

Я специально долго отращивала волосы из короткой стрижки для каре. Пошла к своей парикмахерше. Фотки ей показала, та покивала. Стрижет, болтает. Чувствую — что-то не то. Разворачивает меня к зеркалу, а там трындец как коротко! Парикмахерша лыбится: «Ты мне с короткой стрижкой больше нравишься!» И добавляет: «Смотри, как здорово. Тебе так идет!» У меня аж перед глазами от ярости побелело и в висках зашумело. Я этой нехорошей женщине в процессе стрижки весь процесс отращивания живописала, рассказала, что я себе не нравлюсь с короткой, пожалилась, как мучалась с заколками, как рада, что на человека буду похожа. А она послушала, повернула меня спиной к зеркалу и все обкорнала.

Я молча встала и пошла к стойке администратора в соседнее помещение. Оплатила и так же, стиснув зубы, ушла. А там как раз Новый год на носу был, сплошные фотки с корпоративов. Так я на те фотографии до сих пор смотрю и плююсь. © RinaS1 / Pikabu

Я молча встала и пошла к стойке администратора в соседнее помещение. Оплатила и так же, стиснув зубы, ушла. А там как раз Новый год на носу был, сплошные фотки с корпоративов. Так я на те фотографии до сих пор смотрю и плююсь. © RinaS1 / Pikabu Лет 35 мне было. В рабочий обед решила сбегать брови сделать. Я — светло-русая, а покрасили их мне в кардинально черный, плюс еще форму сделали такую, что Марфушечка-душечка отдыхает. Я пошла на ресепшен платить, девушка глянула на меня, деньги взяла, но сама моментально покраснела. На работе меня сильно утешали, хотя реально спасала только оправа очков, которая прикрывала этот ужас. Вечером, когда поняла, что говорить без слез и истерики уже не могу, позвонила в этот салон. Владелец салона сказал, что у них есть обалденный специалист по бровям, она все исправит бесплатно. Однако, лучше не стало. В итоге нашла я девушку рядом с домом в обычной парикмахерской, которая брови делала идеально. Теперь хожу только к проверенным специалистам. © oksi2706 / Pikabu

У меня непереносимость лактозы и глютена; не употребляю мясо, чеснок, лук и много других «обычных» продуктов из-за проблем с ЖКТ. Боже, как же меня бесят умники, которые воспринимают такую пожизненную диету как веяние моды! Всем поголовно нужно проявить негативную реакцию: знакомым и даже официантам! Пресекаю и стыжу людей за их «ценные» замечания как могу, но дураков меньше не становится. © Подслушано / VK

Пришел во всем известный ресторан быстрого питания. Кассирша добавила в чек чаевые. Я возмутился и сказал ей удалить эту строчку, но она притворилась, что не поняла меня и все равно пробила! © LightBlade12 / Reddit

«Отель взял себе мой залог и дополнительно $ 50 за пятна на якобы испорченном полотенце. То самое полотенце»

Жена работает в крупной сети отелей. Она поехала в командировку и жила в отеле своего бренда. Так вот, с нее сняли плату в размере $ 250 за уборку «нечистот, размазанных по всей ванной» после отъезда. Мы попросили доказательства, и они прислали одну фотографию, которая была даже не из ванной. На зеркале было одно пятнышко, и это было явно было пятно от туши или другой косметики. Мы были в шоке, дошли до генерального директора. Но отель уперся на своем и все тут. © Neiladin / Reddit

Пошла в ресторан и дала официанту 20% чаевых. Это было почти $ 14, при заказе на $ 68. Увидев такие «маленькие» чаевые, официант скривил лицо. На экране портативного устройства, которое он мне дал, было четыре варианта чаевых: 18%, 20%, 25%, 30%. Может быть, он ожидал 25% или 30%? Знаете, я оставила приличные чаевые, но он заставил меня почувствовать себя нищебродкой. © MemorableKidsMoments / Reddit

Вчера вечером я был на свидании и попросил счет. Подходит официантка с картридером, на котором мелкими буквами указана общая стоимость — $ 75 за четыре напитка, при этом рекомендуемая минимальная сумма чаевых — 22%. Таким образом, я не вижу, сколько стоил каждый напиток, если к нему были добавлены чаевые. Но официантка стоит над душой, вынуждая клиента расплатиться поскорее. А я не хочу, чтобы кто-то стоял рядом, пока я пытаюсь подсчитать чаевые. Просто дайте мне чек, где указана каждая позиция, чтобы я смог быть уверен, что все посчитано правильно. Я уже несколько раз сталкивался с тем, что чаевые завышали. © Longjumping-Grape-40 / Reddit

«Заказал букет к маминому дню рождения, а ей пришла такая открытка»

Пожелание на открытке: «Эй, бро! Пусть это не первая твоя поездка, но от этого она не менее сложная. Так что хорошенько там оторвись и раскачай старушку-Европу. Держись, чувак».

Зашла я позавчера в небезызвестный магазин с одеждой. Назревает корпоратив, решила купить себе платье. Одно было прям огонь, но я с размером не угадала. Прошу девушку-консультанта принести мне в примерочную размер S, а она с ухмылочкой: «Вам S? Вы что? Вам бы в М-ку влезть!» Нет, я не ушла гордо в другой магазин. А просто взяла и снова попросила ее принести, только уже не платье, а жалобную книгу. Считаю, что так общаться с клиентами, как минимум, нетактично. Я сама работаю с людьми, но такого хамства себе не позволяю. © Рабочие истории / VK

Решил сделать приятное своей девушке и заглянул в магазин цветов. Я понятия не имел, что выбрать, и решил попросить совета у продавщицы. Она начала перечислять мне разные виды цветов и их символику, но меня вдруг охватило неловкое чувство. Я почувствовал студентом на экзамене по ботанике. Когда она упомянула «розы чайной гибридизации», я, пытаясь воспользоваться более простым словом, спросил: «А где у вас обычные девчачьи розы?» Если до этого в магазине стояла тишина, то она взорвалась смехом окружающих. Я был так смущен, что даже не мог выбрать цветы и вышел из магазина ни с чем. © Палата № 6 / VK

Я остановился в отеле, у меня был бесплатный доступ к «шведскому столу». На второй день пребывания сотрудница отеля принесла мне чек. Я напомнил ей, что завтрак был бесплатным, и та с неприязнью сказала: «Я знаю, но было бы неплохо, если бы ты оставил мне доллар или два». Я выпал в осадок, потому что на завтраке было самообслуживание и единственное, что работница сделала — это налила мне кофе. На этой у нее ушло 5 секунд. В общем, чаевых я не дал, и она очень разозлилась. © TotFabReal / Reddit

Давно заметила, что продавщицы из продуктовых магазинов, в которые я хожу день через день, игнорируют меня. Я очень вежливый человек, всегда здороваюсь, говорю «спасибо», не грублю, но в ответ всегда игнор. Никогда не предложат пакет и не спросят про бонусную карту, я сама прошу и показываю. И это было не раз и не два, а длится на протяжении года. Один раз передо мной стоял пацаненок, так продавец с ним и поздоровалась, и пакет предложила, а когда подошла моя очередь, замолчала. © Подслушано / VK

Короче говоря, я подстригся за $ 35. Вот как это случилось. Впервые пришел в салон. Парикмахер была милой, мне все понравилось. Но я недавно переехал в США и у меня нет стабильной работы, поэтому решил не оставлять чаевых. И тут парикмахер заявляет, что у них минимальная сумма чаевых составляет 20%. Интересно, это вообще законно? © abingigo / Reddit

«Культура чаевых выходит за грани разумного. Смотрите, тут два раза указаны чаевые: обычные и дополнительные»

Я встречал самых злых людей в мире. И это работники продуктового возле моего дома 1-го января. Пока все спокойно доедают салаты и смотрят новогодние фильмы, они выходят на смену злющие как собаки. Один раз зашел 1-го числа за хлебом к столу. Решил банально и неудачно пошутить. Глянул на продавщицу и сказал: «А у вас батоны прошлогодние?» Женщина скривилась, кинула мне буханку и сказала: «Не знаю как батоны, а мозги у тебя точно не первой свежести». И добавила: «Карта или наличка?» © Палата № 6 / VK

Сегодня забежал в известную пекарню, потому что зверски хотел есть и попросил пирожок. Продавщица назвала мне сумму, далее я вижу экран с различными вариантами чаевых, только вот опции «без чаевых» там нет. А я не растерялся. Под пристальным взглядом продавщицы я ткнул на «произвольную сумму» и ввел ноль. Все, что сделала сотрудница, — это передала мне пирожок, лежавший рядом с кассой. Я даю чаевые, но не в таких же случаях. © Unknown author / Reddit