17 фраз, которые способны довести профессионалов своего дела до белого каления

Интересное
2 минуты назад

У профессионалов своего дела всегда имеется ценный опыт в работе с клиентами. Порой общение с ними может даваться с трудом. Не удивительно, что у многих специалистов есть фраза, которая действует как спусковой крючок. Несмотря на это, они соблюдают спокойстиве и стараются продолжать работу как ни в чем не бывало.

Кассир

Швея

Парикмахер

Врач

Грумер

Дизайнер

Юрист

Библиотекарь

Мастер маникюра

Репетитор

Продавец одежды и обуви

Тренер

Кондитер

ФинтУшами
2 дня назад

потому что в таких случаях надо сразу проговаривать: торт будет стоить столько-то, вас устраивает? а то "цена не важна" у всех разная

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Продавец продуктов

Genoveva Kolomyceva
1 день назад

Вообще-то вопрос о свежести творога вполне естественный. Нормальный продавец не станет кривляться, а просто скажет, с каким сроком продукт.

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Официант

ФинтУшами
2 дня назад

мужичок мнит себя пупом земли, воображая собственную важность для всех вокруг. ему ещё не раз жизнь покажет, что он ошибается, но до таких плохо доходит

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Дизайнер интерьера

Системный администратор

Комментарии

Уведомления
Крокодилыч
1 день назад

Странно, что в эту подборку не попало классическое "Сделайте нам красиво!" – вечный ужас дизайнеров и верстальщиков. От клиента, который сам не знает, чего хочет, нужно бежать, сверкая пятками.

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