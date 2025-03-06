17 фраз, которые способны довести профессионалов своего дела до белого каления

У профессионалов своего дела всегда имеется ценный опыт в работе с клиентами. Порой общение с ними может даваться с трудом. Не удивительно, что у многих специалистов есть фраза, которая действует как спусковой крючок. Несмотря на это, они соблюдают спокойстиве и стараются продолжать работу как ни в чем не бывало.