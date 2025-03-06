Это раздражает покупателей, а кассирам-то всё равно, кого обслуживать
17 фраз, которые способны довести профессионалов своего дела до белого каления
У профессионалов своего дела всегда имеется ценный опыт в работе с клиентами. Порой общение с ними может даваться с трудом. Не удивительно, что у многих специалистов есть фраза, которая действует как спусковой крючок. Несмотря на это, они соблюдают спокойстиве и стараются продолжать работу как ни в чем не бывало.
Кассир
Швея
Парикмахер
Врач
Грумер
Дизайнер
Юрист
Библиотекарь
Мастер маникюра
Репетитор
Продавец одежды и обуви
Тренер
Кондитер
потому что в таких случаях надо сразу проговаривать: торт будет стоить столько-то, вас устраивает? а то "цена не важна" у всех разная
Продавец продуктов
Вообще-то вопрос о свежести творога вполне естественный. Нормальный продавец не станет кривляться, а просто скажет, с каким сроком продукт.
Официант
мужичок мнит себя пупом земли, воображая собственную важность для всех вокруг. ему ещё не раз жизнь покажет, что он ошибается, но до таких плохо доходит
Дизайнер интерьера
Системный администратор
В любом деле свои сложности и хитрости. Например, здесь мы писали об 11 профессиях, которые кажутся легкими, а на самом деле для них нужны стальные нервы. И делились доказательствами того, что в каждой профессии есть своя перчинка.
Комментарии
Странно, что в эту подборку не попало классическое "Сделайте нам красиво!" – вечный ужас дизайнеров и верстальщиков. От клиента, который сам не знает, чего хочет, нужно бежать, сверкая пятками.