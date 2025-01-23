Ну, не соврала, значит, подруга. Расходы, действительно, возросли
17 историй о том, какими коварными бывают некоторые подруги
Люди давно спорят, существует ли женская дружба (спойлер: конечно, существует). Но героиням сегодняшней статьи с подругами не слишком везет: для этих дамочек все, что угодно, важнее, чем дружба.
- Были у меня две подруги. Обеих устроила на высокооплачиваемую работу, одной помогла купить квартиру — выступила ее гарантом в банке. Давала взаймы деньги постоянно, поддерживала их обеих морально. А потом как-то познакомила их между собой. Так они взяли и объединились за моей спиной, придумали какие-то поводы и перестали со мной общаться. И явно даже не поняли, какое облегчение я испытала. Несчастные люди — как чемодан без ручки: давно хочется избавиться, но выбросить жалко, да и совесть не позволяет обижать и без того обиженных. А тут такой груз сбросили с меня самостоятельно. И моя совесть чиста, и избавилась от двух завистниц сразу. © SanDiegoCA / Pikabu
- Мне подруга сказала, что не будет со мной общаться, так как у меня двое детей, а у нее еще нет, не получается. Я сказала, что не буду говорить про них, мне очень важно общение с ней. А она говорит: «Нет, я буду общаться с тобой и знать, что у тебя дети есть». Было очень стремно. Причем на работе у нее тетки с детьми всех возрастов и мастей, а у нас общее прошлое, учеба. Эх, блин. © motorcar / Pikabu
- Подруга отказалась идти на мой юбилей — сослалась на выросшие взносы в садик на детей, на оплату водительских прав и на другие расходы. Прийти без подарка я ее не смогла уговорить. Ладно, я все понимаю. Отметила с семьей, не стала больше никого звать. И все бы ничего, но сегодня эта подруга прислала мне фото своей новой машинки. © Подслушано / Ideer
- Два года назад собиралась замуж, все было отлично в личной жизни. И была тогда у меня несчастная подруга, которая расстраивалась, когда я говорила, что у меня все хорошо. Я это поняла и перестала говорить такое. С парнем расстались, я год как одна, жизнь не ладится, а подруга эта замуж выходит и постоянно мне звонит хвастаться. Не делиться радостью, а именно хвастаться! И так еще: «А у вас много человек было на свадьбе? А, точно, вы же не поженились. Извиняй». Что за отношение? © Подслушано / Ideer
- Была у меня подруга... Я сделала ей подарок на день рождения, а она просто сказала, что он ей не понравился. Потом я пришла к ней в гости, а мой подарок в мусорке. Еще она как-то купила нам билеты на концерт нашей любимой группы. Концерт был не в нашем городе, я экономила буквально на всем, чтобы позволить себе эту поездку. А за неделю до концерта она написала, что у нее планы поменялись, и билеты она продала. Другой случай: она пригласила меня выпить кофе. Я обрадовалась — мы давно не виделись. В то время у меня были проблемы с деньгами, но я поскребла по сусекам и пошла пить с ней кофе. Прихожу, а там сидят еще 6 человек, которых моя подруга захотела вместе со мной втянуть в какую-то пирамиду. Это была наша последняя встреча. © Kovvacs / Reddit
- Купила моя подруга белую юбку из хлопка, длина по самое не могу. Молодая, длинноногая — хорошо смотрелась в юбке, если бы не одно но: в процессе хождения юбка немножко ползла вверх и на всеобщий обзор выставлялось то, что должно быть скрыто от посторонних глаз. Я, как хорошая подруга, сообщила об этом Юльке, на что та кокетливо посмеялась и сказала, что так задумано. Ну ладно. В июне и июле я очень часто видела эту юбку, очень удачной казалась она подруге. Мы вместе (я и подруга в юбке) ездили отдыхать, ходили на праздники и даже на работу. А в августе подруга пришла с претензией: «У меня всю пятую точку из-под юбки видно, почему не сказала?» Я ей: «Как же не сказала? Говорила. Ты не верила». А она мне: «Я думала, ты завидуешь! А кроме тебя, никто не сказал — ни на работе, ни подружки... Вот заразы!» © xxxlll / Pikabu
- Попросила свою лучшую подругу стать моей подружкой невесты. Она спросила меня, собираюсь ли я сделать липосакцию к свадьбе, потом сравнила каждую деталь моей свадьбы со своей (а она обручилась за несколько месяцев до моей свадьбы), не помогла мне с девичником, за месяц до свадьбы сказала мне, что на свою свадебную вечеринку она меня не позовет, так как я испорчу эстетику ее свадебных фотографий... Да она еще дату свадьбы даже не назначила! Обиднее всего было то, что она все равно была подружкой невесты на моей свадьбе. Мне казалось, что мы сможем помириться, но не смогли. После свадьбы она меня игнорировала, а когда все же написала мне, обвинила в том, что из-за меня она чувствовала себя нежеланной гостьей на свадьбе. Это стало последней каплей. Я так и не ответила на ее последнее сообщение и нашла в себе силы заблокировать ее номер. © holographic_illusion / Reddit
- Мы с подругой как-то в клуб пошли, и там аж несколько парней ко мне подошли познакомиться, приглашали танцевать. Я всем отказала, а подруга раскричалась, что они обращают внимание на меня, а не на нее. Мало того, она мне потом по лицу рукой провела, чтобы макияж размазать. © couplakinks / Reddit
"Обиднее всего, что она всë равно была подружкой невесты".
Этот момент был в твоих руках, ты могла еë ещё тогда послать далеко. Так что фигли ты ноешь?
- В школьные годы дружила с девочкой из бедной семьи. В преддверии выпускного она призналась, что у них нет денег, и придет она не нарядной. И решила я ее поддержать — вернула свое платье в магазин. Итог: на всех фотографиях я стою сзади, ненакрашенная, с хвостом и в потрепанных джинсах, а ее признали самой красивой на празднике. © Подслушано / Ideer
- Мама выросла в районном центре, и у нее в семье почти всю школу прожила ее подруга из класса. Девочка жила не в городе, а в соседней деревне, в школу было далеко ходить. Они дружили, жили вместе, родители мамы кормили ее, конечно, как члена семьи. После школы мама поступила в вуз в областном центре, а подруга поехала в столицу. И когда через некоторое время мама приехала к своей подруге в гости, ее представили родственникам, как «знакомую из деревни». Больше мама с ней не общалась. © Sok001 / Pikabu
- За последние 3 года я потеряла 85 кг веса и всех подруг. Когда была 147 кг, то подруги с радостью звали меня к себе в гости и так же радостно ходили ко мне, знакомили меня с мужьями, друзьями, звали в совместные отпуска на море. Теперь же, когда во мне 62 кг и я после пластики да с новой грудью, никто меня никуда не зовет и на мои предложения придумывают сотни отговорок: то времени нет, то денег нет, то сестра/брат/второй муж подруги сестры с семейством напросились ехать с ними на моря, мол, извини. Вот такая, блин, дружба. © Подслушано / Ideer
- О, это как через год после родов я решила заняться спортом. Начала ходить в спортзал 3 раза в неделю. В итоге мне очень понравилось поддерживать форму. Только из-за этого я потеряла двух лучших подруг, которые только подшучивали над моими здоровыми привычками и изменениями фигуры. После того, как я порвала с ними все контакты, моя жизнь стала только лучше, честно говоря. © ivypax89 / Reddit
Ко мне после школы все время приходила одноклассница. Это было странно. Я ее не считала подругой и мы с ней особо не общались. Мы с братом играли в компьютер или какими-то другими делами занимались. Она смотрела телевизор и нам не мешала. Ее присутствие никак не напрягало, поэтому когда она увязывалась за мной я ей не отказывала. Но перед приходом родителей она всегда уходила. Сейчас грустно это вспоминать, т.к. уже понимаю, что отец ее алкаш, мать ею не занималась. И она просто не хотела идти домой и оттягивала этот момент, пережидая у нас.
- Я из обеспеченной семьи. В детстве дружила с девочкой, у которой достаток был куда меньше. Я всегда угощала ее, платила за нее в кафе, покупала билеты на концерт. Просто так, потому что могла. Не хотела, чтобы ее взросление было омрачено отсутствием денег. Так через несколько лет она обвинила меня в том, что я ее этими «подачками» унижала. Странно, что сказала она мне это только сейчас, а не тогда, когда я оплачивала ее досуг. © Подслушано / Ideer
- Отдыхали как-то с мужем на даче у моей подруги. Она явно проявляла интерес к моему супругу — осыпала его комплиментами, старалась быть рядом. И вдруг я со страхом осознала, что не могу найти ни ее, ни его. Пошла к реке, а там муж держит подругу за руки и грубо выговаривает ей: «Ты зря так себя ведешь. Потом тебе будет стыдно за свои поступки. У тебя есть Даня, а у меня есть Юля, и я ее люблю». Я тихо ушла. Подругу держу на расстоянии с тех пор. © Мамдаринка / VK
- Моя подруга вышла за богача замуж. И все, трындец. Из грязи в князи — это теперь про нее. Осуждает мои вещи, типа, это немодно. «А давно ли ты сама в брендах ходишь, родная?» — спрашиваю, а она мне: «Не надо завидовать». Отдыхать на даче — это теперь не для нее, Новый год только в Альпах. На ее дни рождения теперь строго с соблюдением дресс-кода. Да пошла ты нафиг! Так ей и сказала, и не жалею о потерянной дружбе. Узнала, что и другие знакомые от нее отвернулись. © Подслушано / Ideer
- У жены подруга есть, дружат давно, лет 10. У нее был свой маленький бизнес, кулинария.
В 2019 случился пожар на складе — выгорело все помещение, холодильники и другое оборудование пришло в негодность. Бизнес пришлось закрыть, остались большие кредиты, которые платить нечем. Потом еще муж работу потерял, в общем, мрак. И все это время моя жена помогала ей. Попросила меня мужа подруги на работу принять без опыта, деньги одалживала на ремонт (долг отдали, наговаривать зря не буду), детей ее из школы на машине забирала и много еще чего. Тут решила подруга вернуться в бизнес, открыла небольшую пекарню. Об открытии жена узнала из соцсетей. Оказывается, была большая презентация, много детворы, анимация. А жену мою даже не позвали. Скажу честно, мне обидно. За жену. Сколько она помогала с арендой старого помещения, с ремонтом после пожара, а тут даже не сказали. © Unknown author / Pikabu
- Утром спорили с мужем на тему дружбы. Мы с подругами уделяем время друг другу, дарим подарки на праздники, поддерживаем. У мужа два друга, и то они его двоюродные братья. Считает, доверять можно только своей семье. А друзья, если и не предадут, то все равно в какой-то ситуации покажутся с неприглядной стороны. Тем же вечером моя лучшая подруга попыталась продать мне б/у костюм своего ребенка, выдавая его за новое изделие известной мастерицы. © Подслушано / Ideer
Конечно, не все подруги такие бабки Ежки, как в этой статье. Настоящая дружба — это не редкость, и вот эти истории тому доказательство.