17 историй о том, какими коварными бывают некоторые подруги

Ко мне после школы все время приходила одноклассница. Это было странно. Я ее не считала подругой и мы с ней особо не общались. Мы с братом играли в компьютер или какими-то другими делами занимались. Она смотрела телевизор и нам не мешала. Ее присутствие никак не напрягало, поэтому когда она увязывалась за мной я ей не отказывала. Но перед приходом родителей она всегда уходила. Сейчас грустно это вспоминать, т.к. уже понимаю, что отец ее алкаш, мать ею не занималась. И она просто не хотела идти домой и оттягивала этот момент, пережидая у нас.